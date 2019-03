Dove andare in vacanza ad agosto: le migliori mete in Italia, in Europa e nel mondo

editato in: da

Agosto è il mese principale per le ferie estive, infatti la maggior parte delle persone è alla ricerca di destinazioni in grado di soddisfare le proprie esigenze. Nonostante si tratti di un periodo di alta stagione, è possibile trovare anche località che permettono di fare delle vacanze low cost, per viaggiare spendendo poco anche in piena estate. Vediamo quali sono i migliori posti per andare in vacanza ad agosto, dalle località di mare a quelle di montagna, dalle destinazioni in Italia alle mete turistiche all’estero più gettonate e interessanti, per passare le ferie senza stress e ricaricare le energie.

Dove andare in vacanza ad agosto in Italia

Chi vuole partire ad agosto, ma desidera rimanere in Italia, può scegliere tra un ampio ventaglio di destinazioni e località, dai luoghi di mare per una vacanza rilassante in spiaggia, alle mete turistiche montane, ideali per fuggire dal caldo delle città e trovare un po’ di fresco. Da non sottovalutare sono anche i borghi storici, indicati per passare le ferie fra arte, cultura, buona cucina e assistere ad eventi e manifestazioni tipiche del mese di agosto.

Dove andare in vacanza ad agosto al mare: le mete italiane

Per gli amanti del mare, alla ricerca di un luogo dove trascorre le proprie vacanze, agosto è il mese ideale per visitare la Puglia, una regione in grado di offrire oltre 800 Km di spiagge attrezzate e un’intensa vita notturna, indicata sia per i single in cerca di divertimento che per le famiglie. Tra le zone migliori c’è ovviamente il Salento, famosa per le sue bellissime spiagge e l’acqua cristallina. Una meta turistica sempre molto apprezzata è Porto Cesareo, dove si trova uno dei tratti di costa più suggestivi della zona, senza dimenticare la vicina isola dei Conigli, un vero e proprio paradiso.

Altrettanto vale per Gallipoli, una città che prende letteralmente vita ad agosto, diventando uno dei centri più visitati di tutto il Salento. Non da meno è Otranto, affacciata sul mar Adriatico, rinomata per il suo patrimonio storico e culturale, con un mare tra i più puliti della regione. Da visitare assolutamente sono alcuni luoghi simbolo delle vacanze estive in Salento, come Torre San Giovanni e Fontanelle, Leuca, Torre Sant’Andrea e la Baia dei Turchi. Tra le spiagge più belle Puglia ci sono Pizzomunno, Mattinata, le Isole Tremiti, Polignano a Mare, vicino Bari, Marina di Ginosa e le famose Maldive del Salento.

Ovviamente, quando si cerca un luogo dove andare ad agosto in Italia, viene subito in mente la Sardegna, una delle regioni più ricche di località di mare, caratterizzate da una generosa ospitalità, meravigliose spiagge e splendide cittadine, dove gustare ottimi piatti a base di pesce fresco. Per chi arriva in Sardegna con il traghetto, una scelta forzata è l’arcipelago della Maddalena, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1994, dove trovare fondali incontaminati, spiagge di sabbia bianca e un’acqua limpida e cristallina.

Nella zona settentrionale dell’isola sarda sono da visitare anche Santa Teresa di Gallura, nelle cui vicinanze è localizzata la valle dell’Erica, con le sue sterminate distese di macchia mediterranea. Per un turismo di lusso c’è sempre la Costa Smeralda, con le rinomate Porto Cervo e Porto Rotondo, centro della movida esclusiva della Sardegna. Di pari bellezza sono anche Baja Sardinia, Cala Bitta, Golfo Aranci e la spiaggia di Liscia Ruja. Scendendo da Olbia verso il litorale sud è possibile fermarsi a San Teodoro, con una movimentata vita notturna e splendide spiagge, fino ad arrivare a Orosei e Arbatax.

Nella zona meridionale dell’isola si possono trovare località di mare come Villasimius, a pochi Km da Cagliari, mentre sul versante occidentale sono ubicate Oristano e Alghero, due delle più affascinati città costiere della Sardegna. Agosto è anche il mese giusto per scoprire le spiagge più belle della Sicilia, una destinazione particolarmente gettonata dai vacanzieri estivi. Alcune delle località più amate dai turisti sono ad esempio Marina di Ragusa, con la sua sabbia dorata, Lipari e Vulcano, dove trovare un’acqua pulita e diverse Bandiere Blu, Calamosche, situata fra Ragusa e Noto, Sciacca, Capo Passero e Punta Secca, ambientazione unica del celebre commissario Montalbano.

Nei dintorni di Messina si trovano invece Capo d’Orlando e le isole Eolie, meta sempre molto ambita ad agosto, oppure sulla costa occidentale le affascinanti Porto Empedocle, Mazara del Vallo, la paradisiaca isola di Favignana, destinazione principale nelle Egadi, Marettimo, considerata la perla del Mediterraneo e San Vito lo Capo. Il mare più bello della Sicilia nel 2019? Sicuramente Lampedusa si conferma ai primi posti di questa classifica, seguita da località come l’isola di Ustica, un’area protetta ideale anche per praticare sport acquatici, l’isola di Pantelleria e Salina, adatta a chi preferisce i litorali rocciosi.

Il sud dell’Italia è veramente una fonte inesauribile di mete turistiche per le vacanze di agosto, dalle spiagge più belle della Calabria come Grotticelle, Marina dell’Isola, San Nicola Arcella e Pizzo Calabro, fino ai lidi più suggestivi della Basilicata, sia sulla costa ionica che tirrenica, tra cui Maratea, Castrocucco, Policoro, Nova Siri e Metaponto. Risalendo la penisola è possibile trovare spiagge di pari bellezza, ottime destinazioni dove passare le vacanze ad agosto, come il litorale tirrenico del Lazio, con località di mare come Sperlonga, Sabaudia e Gaeta, oppure della Campania, per fermarsi qualche giorno tra le splendide isole di Capri, Ischia e Procida, oppure sulla costa a Castellabate, Palinuro e la rinomata Costiera Amalfitana.

Anche la Toscana mette a disposizione spiagge ideali per le ferie estive, con un mare cristallino e un’ampia scelta di lidi isolati e turistici, per chi ama divertirsi e vivere anche la notte. Tra le migliori spiagge della Toscana ci sono la Versilia, Piombino, Baratti, Rosignano con la sua sabbia fina e bianca, Tirrenia e tutta la zona della costa dell’Argentario. Infine, per chi ama il lato tirrenico, c’è sempre la Liguria, con i suoi tipici paesaggi a strapiombo sul mare, dove incontrare mete turistiche per le vacanze di agosto come la Riviera Ligure, le spiagge di Sanremo, il famoso Golfo dei Poeti, Finale Ligure, Alassio e la Baia dei Saraceni, soltanto per citarne alcune.

Tornando sul lato adriatico esistono molte destinazioni particolarmente interessanti, adatte a qualsiasi tipo di turismo, dalle movimentate Rimini e Riccione, dove unire relax e divertimento, a Milano Marittima, Cattolica, Cesenatico, Cervia in provincia di Ravenna e Comacchio. Infine perché non recarsi in vacanza ad agosto nelle Marche, una regione spesso sottovalutata ma in grado di offrire spiagge attrezzate, una natura quasi incontaminata e un mare estremamente limpido e calmo. Tra le località di mare migliori nelle Marche sono da segnalare la zona di Ancona, con Conero e Sirolo, quella di Pesaro e Urbino, con le spiagge di Vallugola e San Bartolo, all’interno dell’omonimo parco naturale.

Le migliori destinazioni di montagna in Italia ad agosto

L’estate non significa soltanto mare e spiagge, ma è anche un ottimo momento per concedersi qualche giorno di relax in montagna, lontano dal calore della costa alla scoperta della bellezza della natura montana della Alpi e dell’Appennino. Ad esempio, è possibile andare in vacanza ad agosto in Trentino-Alto Adige, per passare le giornate fra escursioni a piedi, a cavallo o in bicicletta, attività sportive e la buona cucina tipica di queste zone. Località da non perdere in Trentino sono le Dolomiti, con l’Alta Badia, la Val d’Ega e Plan de Corones nella Val Pusteria, ma anche l’Alpe di Siusi con i suoi 1850 metri d’altezza sul livello del mare, Cavalese nella Val di Fiemme e la Val di Ledro, affacciata sul bellissimo Lago di Garda.

Anche il Veneto è una meta per le ferie estive, come le rinomate Asiago e Cortina d’Ampezzo, oppure le suggestive Val di Zoldo, Alpago e Recoaro, che proprio ad agosto si mostrano in tutta la loro biodiversità. Una scelta sempre molto ambita ad agosto sono le montagne del Friuli Venezia Giulia, dove trovare le magnifiche Dolomiti Friulane divise con la Slovenia e l’Austria, prenotando qualche giorni di relax ad esempio a Sauris, uno dei borghi più belli d’Italia, a Valbruna o Sappada. Altrettanto valida è Santa Maria Maggiore in Piemonte, situata a due passi dal Lago Maggiore e dal Canton Ticino.

Per quanto riguarda invece la zona appenninica, una meta adeguata è Civitella Alfedena in Abruzzo, per immergersi nel Parco Nazionale d’Abruzzo e visitare la vicina Pescasseroli, tra gite a cavallo e sentieri montani da percorrere a piedi. Da non sottovalutare anche l’Umbria, una regione perfetta per chi desidera fare trekking in montagna e immergersi nella natura rigogliosa dell’Appennino centrale. Tra le destinazioni migliori il Parco del Monte Cucco, con Gubbio e il Castello di Coccorano, il Monte La Pelosa tra Polino e Terni, le bellissime Cascate delle Marmore nel Parco Fluviale del Nera e l’elegante Lago Trasimeno, a due passi da Perugia.

Dove andare in vacanza ad agosto all’estero: le mete da scegliere in Europa

Agosto è il mese classico delle ferie estive, un’occasione per conoscere alcune delle mete Europee, un continente che offre un’ampia scelta di località in cui trascorrere le vacanze. Ad esempio sempre molto gettonata è la Grecia, con le sue innumerevoli isole, dalle Cicladi alle Ioniche, senza dimenticare anche la zona del Dodecaneso. Tra le destinazioni migliori per andare in vacanza ad agosto ci sono Creta, Santorini, Mykonos, Rodi, Zacinto, Kos, Cefalonia e Naxos, oltre ad decine di piccoli atolli perfetti per una o due settimane all’insegna del vero relax.

Molto interessante è anche il Montenegro, un Paese in cui il turismo è in forte crescita, con luoghi unici come la spiaggia di Ulcinj, la più grande della zona, Svevi Stefan, le Bocche di Cattaro e la riviera di Budva. Di pari bellezza è sicuramente la Croazia, dove trovare ottime spiagge, un’ospitalità generosa e sperimentare la cucina locale, passando qualche giorno tra l’Istria e la Dalmazia, per visitare il Corno d’Oro, Morter, Porec e l’isola di Sveti Nikola. Anche il Portogallo rappresenta un’eccellente scelta per le vacanze di agosto, con destinazioni rinomate come l’Algarve, senza dimenticare le città simbolo Porto e Lisbona e i suggestivi dintorni.

Le isole della Spagna sono anch’esse una meta appezzata in estate, in grado di offrire spiagge paradisiache, divertimento e una natura spesso incontaminata. Destinazioni interessanti ad agosto in Spagna sono la Costa Brava, Lanzarote, Formentera, Fuerteventura, Maiorca, Ibiza, Gran Canaria, la Costa Dorada, Tenerife, la Galizia, le Asturie e Minorca. La Francia non è da meno, infatti dispone di ottime spiagge e località di mare dove passare le vacanze di agosto, tra cui l’elegante Biarritz, la Corsica e la zona della Provenza con Saint Tropez.

Anche il Nord Europa mette a disposizione dei turisti alcune località di mare, come Falsterbo in Svezia, una spiaggia di sabbia bianca circondata da un’elevata scogliera, situata nella zona di Scania, oppure Reynisfjara in Islanda, una costa rocciosa con un paesaggio naturale che lascia sempre senza fiato. Nonostante non siano altrettanto famose, anche le spiagge del Regno Unito sono in forte auge al momento, tra cui Bournemouth Beach, una bellissima sorpresa per i viaggiatori che ogni anno si trovano in Gran Bretagna, Fig Tree Beach a Protaras, Cipro con le sue spiagge attrezzate, Kleopatra Beach ad Alanya e Kaputas Beach a kas, quest’ultime entrambe in Turchia.

Dove andare in vacanza ad agosto nel mondo

Spesso si scegliere di viaggiare all’estero durante l’inverno, anche se esistono moltissime località dove andare in vacanza ad agosto nel mondo, che proprio in questo periodo offrono condizioni economiche e climatiche perfette. Ad esempio, agosto è il mese migliore per visitare il nord del Brasile, trovando temperature miti ma al di sopra dei 22°C, poche piogge e prezzi vantaggiosi. Tra le destinazioni più affascinanti ci sono Salvador de Bahia, con la bellissima isola di Morro de Sao Paulo, le spiagge cittadine di Recife, con la sua movimentata vita notturna, nei cui dintorni si trova la bellissima località di Porto del Galinhas.

Altrettanto interessanti per viaggiare ad agosto sono anche Fortaleza, Natal e l’isola di Fernando de Noronha, un parco marino protetto dove ammirare specie rare di tartarughe marine. Le mete presenti in Sudamerica sono diverse, non solo il Brasile, infatti il mese estivo più caldo in Italia è adatto per pianificare un viaggio in Ecuador, tra passeggiate alla scoperta dell’architettura coloniale e spiagge paradisiache, il Messico, con le sue rinomate località costiere come la famosa Punta Cana, un vero e proprio gioiello del Centro America, oppure la Colombia, con la suggestiva isola di San Andrés.

Il mese di agosto è l’occasione giusta per prenotare una vacanza ad Aruba, nei Caraibi, oppure per visitare l’isola di Zanzibar, passando le giornate tra spiagge meravigliose e la bellezza unica della natura africana. Non da meno sono anche Bali in Indonesia, soprattutto per chi ama gli sport acquatici, lo Sri Lanka con la sua natura selvaggia e la sabbia finissima delle spiagge della costa, le Seychelles per rilassarsi in spiaggia, Capo Verde, le Mauritius, il litorale del Marocco e Sharm el-Sheikh in Egitto.

Dove andare in vacanza ad agosto con i bambini

Le ferie estive sono un momento da passare spesso con la famiglia, per rilassarsi e ricaricare le energie prima del ritorno al lavoro e dell’apertura delle scuole. Fortunatamente oggi esistono molte destinazioni adatte anche ai più piccoli, dove poter andare in vacanza ad agosto con i bambini senza stress, trovando strutture attrezzate e località in grado di fornire servizi sia per gli adulti che per i loro figli. In Italia sono sempre molto apprezzate le spiagge per bambini della Sicilia, Bibione in Veneto, Santa Teresa di Gallura in Sardegna, Numana nelle Marche, Gaeta nel Lazio e Gallipoli in Puglia.

In Europa una scelta classica sono le isole della Spagna e della Grecia, molte delle quali sono ideali per un turismo rilassante e familiare, con strutture ricettive adeguate per ospitare i più piccoli e molti resort con attività di miniclub. All’estero sono adeguate a una vacanza con i bambini località come le Maldive, grazie alle acque calme e ai fondali bassi ricchi di pesci, le Seychelles, con le meravigliose spiagge bianche di La Digue e Praslin, le Mauritius, sempre molto ospitali e pronti ad accogliere famiglie con bambini piccoli al seguito e la Florida negli Stati Uniti, in cui c’è il primo parco acquatico certificato per bambini autistici.

Agosto può rappresentare un’occasione imperdibile, per far conoscere ai propri figli la bellezza della montagna in estate, passando le giornate al fresco all’aria aperte, tra gite in bicicletta, escursioni a piedi e passeggiate a cavallo. Mete adeguate per i bambini sono il Sudtirol, la Val Pusteria e la Val Ridanna in Alto Adige, Torgnon in Valle d’Aosta, la Val di Sole in Trentino e le Dolomiti bellunesi. Infine è possibile organizzare una vacanza all’insegna del divertimento, dal parco acquatico di Lignano Sabbiadoro a Gardaland, da Mirabeach a Ravenna all’Etnaland Acquapark di Catania.

Dove andare in vacanza ad agosto da single

Non tutti in estate viaggiano con i bambini, infatti sono sempre di più giovani e adulti che cercano luoghi in cui andare in vacanza ad agosto da soli. Tra gli aspetti peculiari di queste destinazioni ci sono il divertimento, la possibilità di socializzare facilmente con altre persone che partono da sole, la presenza di locali notturni movimentati e attività da effettuare in gruppo sul posto. Tra le migliori località per single ad agosto c’è Ibiza, un’isola selvaggia e votata alla spiensieratezza, con molte discoteche e giovani da tutta Europa. Altrettanto vale per le Canarie, sempre molto frequentate dai single.

Anche Pag in Croazia rappresenta un’ottima scelta per chi viaggia da solo, una destinazione di mare con una vita notturna piuttosto animata, oppure Sunny Beach in Bulgaria. Con un budget leggermente più alto è possibile considerare una vacanza negli Stati Uniti, immergendosi nella movida della West Coast, visitando luoghi come Las Vegas in Nevada e la mitica California, il regno indiscusso dei single di tutto il mondo. Qui si possono trovare città leggendarie per il divertimento, tra cui Los Angeles con i suoi mille quartieri, da Long Beach a Malibù, da Venice Beach a Santa Monica.

Dove andare in vacanza ad agosto spendendo poco

L’estate è sicuramente un mese molto caro per viaggiare, trattandosi del picco dell’alta stagione, tuttavia è possibile trovare alcune destinazioni low cost, per andare in vacanza ad agosto spendendo poco. Tra queste ci sono ad esempio Rimini in Emilia Romagna, con diverse strutture ricettive che offrono pacchetti tutto compreso, inserendo all’interno della tariffa anche l’accesso e il servizio in spiaggia, oppure il litorale laziale, da Ostia fino ai Cancelli, con sistemazioni per tutte le tasche, dagli hotel lussuosi ai camping a pochi metri dalla spiaggia.

La Puglia è un’altra località piuttosto economica, soprattutto se paragonata alla media del periodo, infatti mette a disposizione dei viaggiatori un ottimo rapporto qualità-prezzo, prezzi contenuti per il vitto e l’alloggio e un gran numero di spiagge libere. Lo stesso vale per la Calabria, raggiungibile in auto per risparmiare e mantenere una completa autonomia una volta arrivati sul posto, con un costo medio di una cena a base di pesce di appena 22 euro, mentre per una giornata in spiaggia non si spendono più di 12 euro a persona, ombrellone e lettino inclusi.

Dove andare in vacanza ad agosto “low-cost”, in Europa e nel mondo? Le destinazioni economiche sono sicuramente il Portogallo, la Croazia, alcune località della Spagna e la Turchia. Al di fuori dell’Europa non sono care ad agosto il Vietnam e il Brasile, trattandosi di un periodo di bassa stagione in Sudamerica. Tuttavia, per risparmiare è consigliabile prenotare il volo aereo con largo anticipo, lo stesso per riservare l’hotel o il resort, oppure aspettare pacchetti last minute dell’ultima ora, specialmente nel caso si possa mantenere una certa flessibilità nelle date.