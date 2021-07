Friuli Venezia Giulia: i luoghi più belli da scoprire

Il Friuli Venezia Giulia è uno scrigno di bellezze mozzafiato: al confine con l'Austria e la Slovenia, vi si respira l'atmosfera di ben tre diversi Paesi, con le loro tradizioni e la loro cultura. Caratteristiche che si riflettono nelle incantevoli città d'arte e nei piccoli borghi che punteggiano il territorio, rendendolo unico in tutta Italia. E non dobbiamo dimenticare la natura selvaggia e incontaminata che gli fa da cornice, tra luoghi idilliaci dove rilassarsi in tranquillità o dedicarsi ad attività all'aria aperta. Ecco i posti più belli del Friuli Venezia Giulia, tutti da scoprire.