Le 50 frasi più belle per chi ama viaggiare

Le frasi sui viaggi sono diventate oggigiorno particolarmente popolari, grazie alla diffusione dei social e di internet che valorizzano questa forma d’espressione breve, diretta e incisiva. Resi celebri dai grandi personaggi della letteratura e della storia, gli aforismi sul viaggio sono emozioni senza tempo, citazioni famose e meno note che esprimono una verità in poche parole, lasciando spazio all’immaginazione e all’interpretazione personale. Ecco una raccolta delle 50 frasi sul viaggiare più belle di sempre.

Che cos’è un aforisma di viaggio

L’aforisma, una parola che deriva dal termine greco aforismo, è una frase particolarmente corta, un insieme di poche parole che riescono a esprimere un concetto profondo, che fa riflettere chi legge. In particolare gli aforismi di viaggio sono delle frasi brevi di grande effetto, delle citazioni che catturano un momento del viaggio, un’esperienza o un sentimento, fissandolo per sempre nel ricordo e condividendolo con le altre persone.

Ed è proprio la condivisione che rende gli aforismi sui viaggi così unici e speciali, in grado spesso di suscitare le stesse sensazioni provate dalla persona che ha scritto quella frase. Le citazioni sul viaggiare create da personaggi famosi e storici sono molte, alcune delle quali sono il frutto della sensibilità artistica di poeti, romanzieri e letterati, i quali durante le loro avventure sono riusciti a immortalare per sempre le proprie emozioni.

Con un aforisma è possibile racchiudere in poche parole il senso stesso del viaggio, del confronto con persone e culture differenti dalla nostra, motivando anche gli altri a intraprendere un percorso di scoperta del mondo. Oggi viaggiare è ormai alla portata di tutti e piuttosto comodo, ma alcuni aforismi sul viaggio come metafora della vita sono ancora validi, motivandoci ad andare avanti, a vedere ciò che c’è di nuovo al di fuori della nostra realtà, aprendo la mente per vivere appieno l’esperienza unica della scoperta di ciò che non conosciamo.

Citazioni famose sui viaggi

“Accade durante i viaggi: un solo mese sembra più lungo di quattro mesi trascorsi a casa” Arthur Schopenhauer

“Il viaggio non è mai una questione di soldi, ma di coraggio” Paolo Coelho

“Non andare mai in vacanza con qualcuno che non ami” Ernest Hemingway

“Le città sono sempre state come le persone, esse mostrano le loro diverse personalità al viaggiatore. A seconda della città o del viaggiatore, può scoccare un amore reciproco, o un’antipatia, un’amicizia o inimicizia. Solo attraverso i viaggi possiamo sapere dove c’è qualcosa che ci appartiene oppure no, dove siamo amati e dove siamo rifiutati” Roman Payne

“Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta. I realtà comincia molto prima e non finisce mai, dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro anche dopo che ci siamo fermati. È il virus del viaggio, malattia sostanzialmente incurabile” Ryszard Kapuscinski

“La propri destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose” Henry Miller

“Di una città non apprezzi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda” Italo Calvino

“Il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà come per penetrare in una realtà inesplorata che sembra un sogno” Guy de Maupassant

“In viaggio la cosa migliore è perdersi. Quando ci si smarrisce, i progetti lasciano il posto alle sorprese, ed è allora, ma solamente allora, che il viaggio comincia” Nicolas Bouvier

“Non c’è uomo più completo di colui che ha viaggiato, che ha cambiato venti volte la forma del suo pensiero e della sua vita” Alphonse de Lamartine

“I viaggiatori sono quelli che lasciano le loro convinzioni a casa, i turisti no” Pico Iyer

“Nel viaggio c’è un certo sapore di libertà, di semplicità… un certo fascino dell’orizzonte senza limiti, del percorso senza ritorno, della notte senza tetto, della vita senza superfluo” Théodore Monod

“La felicità è un percorso, non una destinazione” Madre Teresa di Calcutta

Aforismi e frasi sul viaggio della vita

“Sono un cittadino, non di Atene o della Grecia, ma del mondo” Socrate

“La meta è partire” Giuseppe Ungaretti

“Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare” Lao Tzu

“Non c’importa tanto di non arrivare da nessuna parte, quanto di non avere compagnia durante il tragitto” Anna Frank

“Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene” Rosa Luxemburg

“Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone” John Steinbeck

“I veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole” Charles Baudelaire

“È ben difficile, in geografia come in morale, capire il mondo senza uscire di casa propria” Voltaire

“Ovunque tu vada, vacci con tutto il tuo cuore” Confucio

“Solo chi rischia di andare troppo lontano avrà la possibilità di scoprire quanto lontano si può andare” Thomas Stearns Eliot

“Viaggiare è come sognare: la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa, mentre ognuno conserva calda la memoria delle meta da cui è tornato” Edgar Allan Poe

Frasi sul viaggio

“Viaggiare rende modesti. Ci mostra quanto è piccolo il posto che occupiamo nel mondo” Gustave Flaubert

“Viaggiare significa scoprire che tutti hanno torto riguardo gli altri paesi” Aldous Huxley

“Tra vent’anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Lascia gli alisei riempiano le tue vele. Esplora. Sogna” Mark Twain

“In verità, il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando. Per questo l’uomo deve poter viaggiare” Andrej Tarkowsky

“Strana questa cosa dei viaggi, una volta che cominci è difficile fermarsi. È come essere alcolizzati” Gore Vidal

“Sono innamorato di città che non ho mai visitato e di persone che non ho mai incontrato” John Green

“Quando si è in viaggio, ricordate che un paese straniero non è progettato per farvi stare comodi. È stato progettato per rendere comodo il proprio popolo” Clifton Fadiman

“Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. La gran cosa è muoversi, sentire più acutamente il prurito della nostra vita, scendere da questo letto di piume della civiltà e sentirsi sotto i piedi il granito del globo” Robert Louis Stevenson

“Vi fu sempre nel mondo assai più di quanto gli uomini potessero vedere quando andavano lenti, figuriamoci se lo potranno vedere andando veloci” John Ruskin

“Sembra esserci nell’uomo, come negli uccelli, un bisogno di migrazione, una vitale necessità di sentirsi altrove” Marguerite Yourcenar

“Viaggiare deve comportare il sacrificio di un programma ordinario a favore del caso, la rinuncia del quotidiano per lo straordinario, deve essere una ristrutturazione assolutamente personale alle nostre convinzioni” Hermann Hesse

“Una volta l’anno, vai in un posto dove non sei mai stato prima” Dalai Lama

“Come sempre suole accadere in un lungo viaggio, alle prime due o tre stazioni l’immaginazione resta ferma nel luogo di dove sei partito, e poi d’un tratto, col primo mattino incontrato per via, si volge verso la meta del viaggio e ormai costruisce là i castelli dell’avvenire” Lev Tolstoj

Citazioni di viaggi

“Desidero partire: non verso le Indie possibili o verso le grandi isole a Sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio o eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Non voglio più vedere questi volti, queste abitudini e questi giorni” Fernando Pessoa

“Ah! Il viaggio è un bagno di umiltà: ti rendi conto di quanto è piccolo il luogo che occupi nel mondo” Gustave Flaubert

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi” Marcel Proust

“A chi mi domanda ragione dei miei viaggi, solitamente rispondo che so bene quel che fuggo, ma non quello che cerco” Michel de Montaigne

“Chi viaggi senza incontrare l’altro non viaggia, si sposta” Alexandra David-Néel

“Un uomo percorre il mondo intero in cerca di ciò che gli serve e torna a casa per trovarlo” George Moore

“E non c’è niente di più bello dell’istante che precede il viaggio, l’istante in cui l’orizzonte del domani viene a renderci visita e a raccontarci le sue promesse” Milan Kundera

“Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente. La mente non sa separarsi dal viaggio” Pat Conroy

“Nono smetteremo mai di esplorare. E alla fine di tutto il nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta” S. Eliot

“Viaggiare è una brutalità. Obbliga ad avere fiducia negli stranieri e a perdere di vista il comfort familiare della casa e degli amici. Ci si sente costantemente fuori equilibrio. Nulla è vostro, tranne le cose essenziali” Cesare Pavese

“Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo” Lao Tzu

“Viaggiare è come tenere i rubinetti aperti e vedere il tempo che va via, sprecato, liquido, intrattenibile” Ennio Flaiano

Come scrivere un aforisma di viaggio?

Queste frasi celebri sui viaggi hanno sicuramente un grande effetto su chiunque, grazie anche allo spessore intellettuale e alle capacità di scrittura di tali personaggi. Tuttavia ognuno può trasformare il viaggiare in un aforisma, seguendo alcuni semplici consigli. Per farlo è importante essere coincisi, cercando di esprimere il concetto in una forma piuttosto breve e asciutta, senza utilizzare aggettivi, avverbi e altre parole superflue.

Il messaggio deve arrivare in maniera diretta, immediata, perciò è fondamentale scegliere ogni parola con cura, selezionando quelle che possono aiutare a raggiungere lo scopo. Per scrivere un aforisma di viaggio non bisogna pensare alla descrizione, ma alle emozioni, tentando di creare una frase sul viaggiare che sia corta e d’effetto. Deve trasmettere le emozioni provate il quel momento, oppure far riflettere su un aspetto comune ad altri viaggiatori.

Ciò significa che un aforisma deve essere ricco testualmente, ma allo stesso tempo asciutto, prendendo come lunghezza anche due o tre righe, purché ogni parola sia assolutamente indispensabile. Inoltre è necessario che la frase possa essere isolata dal suo contesto, resa totalmente indipendente, offrendo se possibile anche un effetto sorpresa, sempre gradito per aumentare l’atmosfera unica che soltanto i grandi aforismi sui viaggi sanno regalare.