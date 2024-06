Bonus vacanze: cosa bisogna sapere per ottenerlo

Fonte: 123RF Bonu vacanze 2024: cosa sapere per ottenerlo

È passato un po’ in sordina il Bonus vacanze 2024, ma anche quest’anno, chi ne ha i requisiti, può ottenerlo. I diretti interessati che lo hanno ottenuto già gli anni scorsi forse ormai conoscono già la procedura, ma per tutti gli altri è importante sapere che il governo ha stanziato anche per il 2024 2,4 miliardi di euro per aiutare gli itaiani ad andare in vacanza.

Un bell’aiuto per potersi godere qualche giorno di relax in una località di villeggiatura che altrimenti qualcuno avrebbe trascorso a casa per via del caro-prezzi. Sì, perché le ferie quest’anno saranno ancora più care. Che novità. Con il Bonus vacanze, invece, si potrà ottenere un aiuto economico fino a 500 euro. Non è necessario partire necessariamente d’estate, purché il Bonus venga utilizzato entro la fine dell’anno. Tuttavia, la richiesta deve pervenire entro il 30 giugno.

Come richiedere il Bonus vacanze

La procedura per la richiesta del Bonus vacanze va effettuata solamente online tramite la app “Io” da smartphone. Basta munirsi di Spid o della carta d’identità elettronica. Lo possono richiedere soltanto i nuclei familiari con un reddito Isee sotto i 40.000 euro e può essere speso solo per un soggiorno in Italia entro la fine del 2024. Una volta ottenuto il Bonus, la prenotazione della vacanza non può essere effettuata su siti online: quindi non è possibile prenotare né con Booking né con Airbnb o con altri siti di prenotazione. Bisogna, invece, prenotare tramite agenzie viaggio o tour operator tradizionali o direttamente con la struttura scelta.

Chi ha diritto al Bonus vacanze

Il Bonus di un valore massimo di 500 euro è rivolto alle famiglie italiane composte da almeno tre persone. Per i nuclei familiari composti da due persone il Bonus vacanze scende a 300 euro, ma lo possono ottenre anche i single, in questo caso il valore è di 150 euro.

Bonus vacanze: come funziona

Che il Bonus vacanze sia pari a 500, 300 o 150 euro, in ogni caso lo sconto prezzo la struttura convenzionata sarà immediato dell’80% del valore, mentre il restante 20% dovrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi e sarà incassato sotto forma di detrazione di imposta nel 2025.