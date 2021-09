L’occhio della terra è un viaggio da brividi nelle viscere del mondo

editato in: da

Ai piedi dell’imponente catena montuosa dei monti Dinara esiste uno degli spettacoli più magici e suggestivi che la natura potesse regalarci. Stiamo parlando di uno specchio d’acqua, una delle sorgenti del fiume Cetina che, alla sola vista, ci permette di fare un viaggio incredibile all’interno delle viscere della terra.

Una veduta aerea di questo bacino d’acqua restituisce una visione affascinante e al contempo da brividi. Ma non sono solo quelle mille sfumature di blu, smeraldo e cobalto a incantare, quanto più quella profondità che si snoda per centinaia di metri e che a oggi ancora non è stata identificata con chiarezza.

Guardando questo specchio d’acqua, poi, un’altra particolarità è ben evidente: la sorgente somiglia a un occhio azzurro dal quale poter scrutare tutti i misteri della terra. Non a caso, infatti, il bacino idrico è stato soprannominato l’occhio della Terra.

Situato nella regione della Dalmazia, questo lago misterioso è una vera meraviglia. L’occhio della Terra si trova su un sentiero poco battuto da quello turistico, tuttavia sono molte le persone che si recano qui per osservare da vicino quello che sembra un portale diretto nelle viscere della terra. Complice anche la presenza del fiume Cetina, uno dei più lunghi e importanti dell’Adriatico, che è diventato meta prediletta degli amanti degli sport acquatici.

Per raggiungere e ammirare l’occhio della Terra dobbiamo recarci a Milasevo, nei pressi di un piccolo e suggestivo villaggio. Immersa in un paesaggio campestre dell’entroterra croato che sembra non conoscere le leggi spazio temporali, troviamo poi una bellissima chiesa ortodossa, da qui è possibile imboccare un sentiero che conduce direttamente alla foce del fiume Cetina.

La visione è magica, sia da vicino che da lontano. Oltre alle intense e suggestive sfumature di blu, è possibile scorgere la profondità da brividi di questa sorgente carsica caratterizzata da misteriosi tunnel e caverne che si snodano nelle viscere della terra.

I sub che sono scesi nelle profondità di questa sorgente, sono arrivati a scendere a 115 metri, ma nessuno conosce con certezza i suoi abissi. Quel che sappiamo, invece, è che i colori, le origini carsiche, gli oscuri tunnel rendono questo luogo uno dei più affascinanti, pericolosi e misteriosi della Croazia.