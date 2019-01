Il 2019 è un anno di magia al Gardaland Resort

editato in: da

Cominceranno il prossimo 30 marzo, le celebrazioni dell’Year of Magic al Gardaland Resort.

Per un anno, si susseguiranno incredibili eventi tutti dedicati alla magia, con l’apertura di nuove attrazioni come la Foresta Incantata, la Casa del Mago, il Sequoia Magic Loop e col nuovo incredibile show Magic Elements. Seguirà, il 31 maggio, il nuovo quattro stelle Gardaland Magic Hotel che sarà – anch’esso – dedicato proprio a tema magici e fantastici.

Del resto, Gardaland è per eccellenza il luogo della magia. Un viaggio nell’avventura e nella fantasia, per grandi e piccini: il Gardaland Park con le attrazioni fantastiche per i bimbi e con giostre adrenaliniche per i più grandicelli, il Gardaland SEA LIFE Aquarium, gli hotel che permettono di continuare a vivere l’atmosfera del parco anche una volta rientrati in stanza. Ma, tutto questo, a partire dal 30 marzo sarà ancora più straordinario: inizierà quel giorno l’attesissimo Year of Magic, un anno ricco di novità.

Innanzitutto aprirà i battenti la Foresta Incantata, un’attrazione walk-in dedicata alle famiglie dove tutto può accadere, tra piante e fiori magici, alberi parlanti, funghi giganti e creature fantastiche. Si passa sotto al grande cappello del Mago, e si inizia la missione: salvare la foresta dalla Strega Malvagia, che minaccia di trasformarla in pietra. Nel cuore del Parco, invece, la Casa del Mago disegnerà un percorso lungo cinque stanze tematizzate ricche d’elementi animati e fantastici: finestre magiche, scope volanti, pozionia, alambicchi. Infine, riaprirà un’attrazione adrenalica, il Sequoia Magic Loop, emozionante rollercoaster che raggiunge i 30 metri d’altezza e che compie inversioni a 180°.

Al di là delle attrazioni, ci saranno poi gli show. “La Fata delle Bolle” al Teatro della Fantasia, “Gardaland on Broadway 2” al Gardaland Theatre, lo spettacolare “Magic Elements” al PalaMagic, con effetti speciali di video-mapping, giochi di acqua e di fuoco, fuochi pirotecnici teatrali e molte altre sorprese. Mentre, all’interno della Peppa Pig Land, si potranno incontrare i nuovi personaggi di Suzy Sheep e Danny Dog.

Ma, la vera novità, sarà il Gardaland Magic Hotel: 128 camere tematizzate in tre suggestive ambientazioni (Foresta Incantata, Cristallo Magico e Grande Mago), suddivise un due aree, una con letto matrimoniale e una con due letti singoli. Nella camera Foresta Incantata, gli adulti dormiranno ai piedi di un imponente albero parlante mentre i bambini trascorreranno la notte sotto strabilianti funghi giganti; nella camera Cristallo Magico, mamma e papà saranno il re e la regina di un regno incantato mentre i bambini, impavidi cavalieri, saranno custodi di enormi scudi e spade per la difesa del castello. Nella camera del Grande Mago, infine, gli ospiti vivranno all’interno della Casa del Mago.