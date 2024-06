Ryanair, l’offerta lampo per godersi le vacanze estive

Anche in tempo di rincari, è possibile trovare qualche offerta imperdibile per godersi una vacanza in tutta tranquillità (e senza spendere cifre assurde). Ryanair , una delle principali compagnie aeree low cost operanti in Europa, ha appena lanciato la sua ultima promo flash da cogliere al volo, per usufruire di biglietti a prezzi imbattibili per un’ampia selezione di destinazioni nel suo ricco network continentale. Ecco come fare.

Ryanair, la nuova offerta lampo

Mentre sul web si rincorrono le notizie in merito ai nuovi aumenti sui biglietti aerei, a causa della svolta green imposta dall'Unione Europea, è ancora possibile imbattersi in qualche promozione speciale per poter viaggiare low cost senza pensieri. L'ultima - solo in ordine temporale - è quella di Ryanair, una delle principali compagnie in Europa per i voli a corto e medio raggio. Si tratta di un'offerta lampo da non lasciarsi sfuggire: prenotando il proprio viaggio entro la mezzanotte di giovedì 27 giugno 2024, sarà possibile approfittare di prezzi imbattibili.

Le tariffe, naturalmente soggette a disponibilità, riguardano i voli programmati dal 1° luglio al 31 agosto 2024: è dunque un'occasione irripetibile per regalarsi una vacanza estiva last minute, se non avete ancora deciso dove andare quest'anno. Ma dovrete affrettarvi, perché l'offerta dura ancora poche ore e i posti vanno davvero a ruba. Quali sono le mete tra cui scegliere? Il network di Ryanair comprende tantissime destinazioni in Europa, nel Nord Africa e in Medio Oriente, splendide città d'arte e località di mare dove poter trascorrere un weekend fuori porta o una vacanza lunga. Ecco alcune possibilità.

Dove andare per l'estate 2024

Se partite dall'aeroporto di Milano Malpensa, potete raggiungere l'incantevole Kos a soli 14,99 euro a persona: la bellissima isola greca, la terza più grande del Dodecaneso, è una vera perla dell'Egeo. Considerata da sempre una delle principali mete turistiche del Paese, vanta luoghi ricchi di storia, arte e cultura, ma anche una vivace vita notturna e tantissime spiagge lambite da acque cristalline, l'ideale per una vacanza avventurosa o per trascorrere semplicemente qualche giorno in totale relax, ad abbronzarsi e fare tuffi rinfrescanti.

Sempre a partire da 14,99 euro a persona, dall'aeroporto di Bologna si può raggiungere la città di Tolosa: è un'ottima alternativa alla più affollata Parigi, che quest'anno ospita anche le Olimpiadi 2024. Situata lungo le rive della Garonna, il suo centro storico ospita due Patrimoni UNESCO assolutamente da visitare. Sono la Basilica di Saint-Sernin, uno degli edifici romanici più grandi d'Europa, e il celebre Canal du Midi: quest'ultimo è quel canale artificiale che collega il fiume al mar Mediterraneo, e si prolunga in direzione opposta verso l'oceano Atlantico. Perché non concedersi una mini crociera per scoprire le sue bellezze?

Dall'aeroporto di Bari, infine, si può partire alla volta di Malta con soli 16,99 euro a persona. L'isola del Mediterraneo è un gioiello perfetto per chi vuole concedersi una vacanza relax in spiaggia, ma anche per gli amanti delle immersioni: vi sono infatti diversi siti dove l'acqua è trasparente e il mondo sottomarino è una meraviglia, tutto da scoprire. Inoltre, non si può certo rinunciare a fare tappa a Marsaxlokk, pittoresco villaggio di pescatori dove si possono assaporare i sapori più genuini dell'isola.