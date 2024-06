Tutti a bordo del Mesopotamia Express, il treno che attraversa l’Anatolia

I viaggi in treno stanno vivendo il loro momento d’oro, grazie a una serie di nuove linee ferroviarie che offrono ai passeggeri esperienze memorabili in tutto il mondo. L’ultimo esempio di questa tendenza è il nuovo Mesopotamia Express, un treno che porta i visitatori in un viaggio epico attraverso la regione dell‘Anatolia, culla di numerose popolazioni e civiltà fin dall’età preistorica, svelando tesori storici e paesaggistici della Turchia in modo inedito. Scopriamo tutte le tappe di questo itinerario affascinante.

Viaggio nella storia della Turchia a bordo del Mesopotamia Express

Con un percorso di 1.051 km dalla capitale Ankara a Diyarbakır, città dell’Altopiano del Kurdistan, nel sudest della Turchia, l’itinerario attraversa paesaggi montuosi e scoscesi e alcuni dei più importanti siti storici del Paese. Il Mesopotamia Express può ospitare fino a 180 passeggeri, il viaggio dura complessivamente 24 ore, con soste di circa tre o quattro ore in ogni destinazione per consentire ai visitatori di esplorare i siti e la cultura locali.

Il lancio del Mesopotamia Express fa parte di una più ampia iniziativa a livello nazionale per incoraggiare i visitatori a esplorare anche le mete meno battute della Turchia ma altrettanto affascinanti, andando oltre le destinazioni più popolari come Istanbul e Antalya, che sono state recentemente dichiarate due delle città più visitate al mondo.

“Non si tratta di un normale viaggio in treno, ma di un viaggio nel tempo, attraversando paesaggi turchi mozzafiato e scoprendo le gemme culturali nascoste del Paese”, ha spiegato alla BBC Geoffrey Weill, presidente di Weill Associates, che rappresenta l’Agenzia per la promozione e lo sviluppo del turismo turco (TGA).

Tutte le tappe del Mesopotamia Express

Da Ankara, la prima tappa del Mesopotamia Express è la città di Kayseri, considerata la porta d’accesso alla regione della Cappadocia. La città è nota per i suoi labirintici bazar e per l’antica architettura selgiuchide ancora ben conservata, oltre che per lo spettacolare Monte Erciyes, un vulcano inattivo che svetta sulla città, molto amato dagli scalatori e dagli sciatori. Qui si possono esplorare splendidi siti storici, tra cui il Castello di Kayseri, la Grande Moschea, il complesso Hunat Hatun e il Museo di Storia della Medicina Gevher Nesibe.

Il treno prosegue poi verso Malatya, una delle più grandi città dell’Anatolia. Quest’area è stata un crocevia di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente per quasi 7.000 anni. I visitatori hanno, inoltre, l’opportunità di esplorare vasti frutteti di albicocche, alle quali è dedicato anche un festival nel mese di luglio. Da non perdere il suo impressionante Museo Archeologico, che custodisce una vasta collezione di manufatti che ripercorrono la storia della regione dalle antiche civiltà fino ai giorni nostri.

Elazığ è la tappa successiva del treno. Costruita all’ombra dell’antica città di Harput, offre un ricco patrimonio storico e naturalistico, con attrazioni uniche, dal Castello di Harput, patrimonio dell’UNESCO, alla moschea di İzzet Pasha costruita nel 1866, al Lago Hazar, specchio d’acqua cristallino incastonato tra le montagne.

L’ultima tappa del Mesopotamia Express è Diyarbakır, una delle città più antiche del mondo Costruita nel 297 d.C. dai Romani, vanta tra le sue attrazioni una fortezza inserita tra i numerosi siti turchi dichiarati Patrimonio dell’Umanità, insieme ai Giardini di Hevsel, 700 ettari di terre coltivate e fertili vicino al fiume Tigri, a pochi passi dal centro. Da visitare anche la Moschea Diyarbakir Ulu, la più antica dell’Anatolia.