La Sicilia è un’isola che non smette mai di stupire: a questa terra non manca proprio nulla, dalla cultura millenaria – un mix di dominazioni e influenze che hanno plasmato l’architettura, la cucina e non solo – alle bellezza naturalistiche, dall’archeologia all’arte più contemporanea, dai sapori intensi dello street food ai sorrisi sui volti accoglienti della gente.

Alla Sicilia, inoltre, non mancano nemmeno le isole minori, i suoi splendidi arcipelaghi. Nel cuore del Mar Tirreno, galleggiante tra le acque cristalline della Sicilia settentrionale, si trova un gioiello nascosto dell’arcipelago eoliano: l’incantevole Isola di Lipari. Circondata da un mare turchese che sfuma tra le sfumature del blu e del verde, Lipari è una fusione di paesaggi vulcanici mozzafiato, storia millenaria e tradizioni autentiche che catturano l’anima di chi la visita già dal primo sguardo.

Questa perla dell’Egeo, la più grande delle sette isole eoliche, incanta i suoi visitatori con la maestosità dei suoi panorami, la ricchezza della sua cultura e la generosità della sua gente. Ogni angolo di Lipari racconta storie antiche di civiltà perdute, di eruzioni vulcaniche che hanno plasmato il suo territorio e di una vita che scorre al ritmo lento delle onde che lambiscono le sue coste.

Dalle stradine tortuose del centro storico imbiancate dal sole, alle spiagge di ciottoli dorati che si tuffano dolcemente nel mare, Lipari si rivela come un tesoro siculo da scoprire passo dopo passo. I profumi intensi della vegetazione mediterranea, il suono del vento che accarezza le palme e il sapore autentico della cucina locale sono solo alcune delle esperienze che attendono chi si avventura in quest’isola affascinante.

Ma come arrivare a Lipari dopo aver raggiunto i maggiori capoluoghi della Sicilia? Ecco il modo migliore per raggiungere l’isola delle Eolie.

Come arrivare sull’isola di Lipari

Raggiungere Lipari via mare

Per arrivare a Lipari è possibile usufruire di mezzi di trasporto pubblico messi a disposizione dei viaggiatori da diverse aziende che operano nella zona. Vari traghetti effettuano corse plurigiornaliere da città come Reggio Calabria, Palermo, Napoli , Messina e Milazzo. Ogni giorno in direzione dell’isola partono diverse navi da Milazzo e da Napoli. Non serve far altro che recarsi presso le biglietterie presenti nei porti delle città sopraindicate e acquistare i ticket validi per il viaggio.

In alternativa, è possibile acquistare i ticket per arrivare a Lipari usufruendo dei servizi internet legati alle aziende di trasporto e prenotare i biglietti direttamente online. Per arrivare a Lipari viaggiando per mezzo delle ferrovie, si possono utilizzare i treni diretti da Roma, Napoli, Milano, Torino, Palermo, Venezia o Messina verso Milazzo. Da questa cittadina è possibile prendere un autobus verso Lipari. Altresì, i viaggiatori possono prendere in considerazione l’idea di viaggiare tramite taxi oppure noleggiando appositamente un’automobile – in tutti questi ultimi casi, comunque, servirà imbarcarsi su un traghetto con il mezzo.

Arrivare a Lipari in aereo

Per arrivare a Lipari è possibile utilizzare anche l’aereo. In tal caso bisogna scendere all’aeroporto di Catania, di Trapani, di Palermo o di Reggio Calabria e salire su uno degli autobus diretti per Messina o per Milazzo. In entrambe le città i viaggiatori possono usufruire dei traghetti diretti verso Lipari. Spendendo pochi euro per il biglietto, i viaggiatori possono utilizzare uno dei treni che collega Palermo a Milazzo. Qualora i viaggiatori volessero arrivare a Lipari in modo più veloce, potrebbero farlo con un elicottero privato.

A Lipari ci sono diverse zone adibite per il ricevimento degli elicotteri che ogni giorno atterranno sull’isola. Infine, l’ultimo modo utile per arrivare a Lipari consiste nel viaggiare via mare con una propria barca privata. In questo caso si deve fare attenzione a diverse correnti marine presenti nella zona delle isole Eolie. Per via dei vari problemi che il mare può riservare, è consigliato spostarsi in barca privata soltanto se le acque sono calme e alla guida c’è un navigatore davvero molto esperto.

Qual è il periodo migliore per andare a Lipari

Se vi state domandando qual è il periodo migliore per visitare l’Isola di Lipari, e in generale l’intero arcipelago delle Isole Eolie e la Sicilia, la risposta dipende molto dalle preferenze personali e dall’esperienza desiderata. Tuttavia, ci sono alcune considerazioni da tenere presente per scegliere il momento ideale per la vostra visita a Lipari:

In alta stagione, tra i mesi di maggio e settembre, si ha a che fare con il periodo di maggiore affluenza turistica in Sicilia. Giugno segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva, con temperature piacevoli e fioriture che dipingono l’isola di colori vivaci.

I mesi di luglio e agosto sono considerati l’apice dell’alta stagione e sono contraddistinti da temperature elevate e un’affluenza turistica sempre maggiore. Le spiagge sono piene e affollate tutti i giorni, ma l’atmosfera è vivace, con eventi culturali e festività locali.

Settembre segna la fine dell’estate ma è un mese ancora caratterizzato da temperature gradevoli, mare caldo e spiagge un po’ meno affollate rispetto ai mesi precedenti.

La bassa stagione qui va da ottobre ad aprile: il clima ad ottobre è ancora piuttosto mite, ottimo per esplorare l’isola di Lipari senza il caldo estivo. I mesi che invece vanno da novembre a marzo sono quelli invernali in cui l’isola è tranquilla ma non si può godere delle sue spiagge.