Offerte Vueling per volare in Europa a prezzi di saldo

Fonte: iStock Dubrovnik, Croazia

Estate tempo di saldi, anche nei cieli, dove fioccano offerte imperdibili come quelle di Vueling, compagnia aerea spagnola che quest’anno celebra il ventesimo anniversario. Tra luglio, agosto e settembre Vueling propone voli con tariffe che partono da meno di €30, disponibili anche su numerose tratte dall’Italia verso le più affascinanti destinazioni europee.

Un invito da non lasciarsi sfuggire per chi non ha ancora deciso dove trascorrere le vacanze estive, che può così scegliere tra un ventaglio di possibilità che includono località balneari, città ricche di storia e arte, mete immerse nella natura, raggiungibili a prezzi estremamente competitivi.

L’operativo di Vueling per l’estate 2024 prevede ben 39 collegamenti diretti dall’Italia verso 15 destinazioni in sei paesi. Tra le novità più interessanti di quest’anno spiccano la riapertura della tratta Milano Linate – Barcellona, operativa fino al 2021, e l’inaugurazione della nuova rotta Comiso – Barcellona, un’assoluta novità non solo per Vueling ma anche per i viaggiatori in partenza dalla Sicilia desiderosi di esplorare la capitale catalana.

Le migliori offerte da Roma Fiumicino

Da Roma Fiumicino, Vueling offre la possibilità di volare verso destinazioni da sogno a prezzi straordinari. Vediamo alcune delle tratte più convenienti per chi vuole cogliere al volo le migliori promozioni.

Spalato, voli da €23,99 – Perfetta per chi cerca una vacanza tra mare e cultura, la gemma della Dalmazia incanta con il Palazzo di Diocleziano, patrimonio Unesco che pulsa di storia tra vicoli e mercati, e la meraviglia della Porta Aurea. Da non perdere escursioni alle vicine isole Hvar e Brac, paradisi naturali di spiagge incontaminate e calette nascoste.

Palma di Maiorca, voli da €24,99 – Ideale per chi desidera godersi il sole delle Baleari e scoprire le bellezze naturali e culturali dell’isola. La sua imponente cattedrale gotica domina il centro storico, mentre spiagge dorate e mare cristallino invitano al dolce far niente. Ogni giorno un’avventura diversa, dal Castello di Bellver alla natura selvaggia del Parco Naturale di Cabrera, per non parlare della deliziosa cucina locale a base di pesce fresco e tapas.

Dubrovnik, voli da €29,99 – Una città che combina mare e cultura, con il suo affascinante centro storico patrimonio Unesco, racchiuso da una cinta muraria medievale che si affaccia sul mare Adriatico, dove passeggiare tra vicoli pittoreschi, palazzi rinascimentali e un’atmosfera romantica senza tempo.

Mykonos, voli da €33,99 – L’isola che non dorme mai è la scelta giusta per chi cerca divertimento, lusso e mondanità. Le sue spiagge dorate, come Paradise Beach e Super Paradise, sono animate da beach bar e feste che durano fino all’alba. Mentre la città di Mykonos, con le sue case bianche e i vicoli fioriti, offre un’architettura tipica e una vivace vita notturna.

Le promozioni da Milano Malpensa

Milano Malpensa non è da meno, offrendo voli con tariffe vantaggiose per diverse destinazioni.

Bilbao, voli da €17,99 – Con il suo mix di architettura moderna e tradizione basca, la città portuale nel cuore dei Paesi Baschi, è la scelta ideale per chi cerca cultura e gastronomia. Il suo simbolo indiscusso è il Museo Guggenheim Bilbao, capolavoro architettonico di Frank Gehry, che con le sue forme sinuose in titanio ha rivoluzionato il panorama urbano. Al suo interno si ammirano opere d’arte moderna e contemporanea di fama mondiale.

Novità voli dalla Sicilia

Grazie al nuovo collegamento di Vueling da Comiso, i viaggiatori possono ora raggiungere Barcellona con voli a partire da €37,99. Questa nuova tratta rappresenta una grande opportunità per esplorare una delle città più vivaci e artistiche d’Europa, famosa per le opere di Gaudí, le Ramblas e la sua vibrante scena gastronomica e culturale.