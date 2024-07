Cosa vedere nei dintorni di Copenhagen: luoghi da portare nel cuore

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Copenhagen è una città cosmopolita e sperimentale, che non delude mai: una città in cui si mangia bene, dove lo stile di vita è libero, in cui scoprire l’arte, i canali, la spiaggia, i fiori, la natura che risplende e convive con le modernità. Siamo pur sempre in Danimarca, il Paese più felice al mondo: qui tutto funziona in modo efficiente, ed è probabilmente il territorio che meglio ha saputo coniugare i vantaggi della vita di oggi, senza tradire, però, il suo passato, la sua identità. La cultura danese merita davvero di essere scoperta: per questo motivo, ti consigliamo un itinerario di gite ed escursioni da fare nei dintorni di Copenaghen, anche in giornata, così da ampliare il tuo bagaglio culturale.

Odense

Scopri la fiaba della Danimarca… immergiti a Odense, la prima destinazione che ti consigliamo di visitare da Copenhagen in giornata. Se sei una fan delle fiabe, non puoi non scoprire la piccola città di Odense, perché è proprio qui che è nato Hans Christian Andersen. Questa gita è un’esperienza: del resto, è qui che si trova il nuovo museo dedicato alle fiabe, con mostre interattive e un giardino che ti porterà dentro una favola. Oltre all’architettura tipica danese, questa città è immersa nella natura: 120 parchi e 250 aree gioco, ideale dove andare con i bambini. Non dimenticare di fare un salto al porto di Odense e di fermarti ad assaggiare le specialità nel mercato di street food Storms Pakhus.

Fionia

Possiamo definire la Regione della Fionia, che si trova esattamente nella parte centrale della Danimarca, come un paradiso in terra, considerando che si caratterizza per la presenza di isole e isolotti, tra manieri con tetti in paglia e castelli rinascimentali. Del resto, questa zona è nota con il nome di “Giardino della Danimarca”, e ti consigliamo di scoprirla in totale autonomia: lo stile di vita lento caratterizza questo angolo di verde in Danimarca. La tua tappa prosegue da Odense per arrivare a Faaborg, tra edifici antichi e il Castello Rinascimentale di Egeskov, per poi scoprire il Castello di Valdemars. Sì, la Danimarca è la terra dei castelli, ma anche dei manieri (come quello di Holstenshuus) o del Salone del Gusto, che si svolge l’ultimo weekend di giugno.

Isola di Møn

Quando arriverai all’Isola di Møn e vedrai le scogliere bianche, ti sembrerà uno scenario surreale. Ti chiederai se sei davvero in Danimarca, o persino sul pianeta Terra. Ma è tutto reale, ed è la grande bellezza di questo lembo di terra che somiglia ai Caraibi, ma “freddi”, e invece è l’Isola di Møn, in grado di infondere un profondo senso di pace e di relax. A circa un’ora e mezza da Copenhagen in auto, una perla, o forse molto di più, dove vedere la città di Stege, la porta del Mulino, le scogliere della Danimarca, ovvero le Møns Klint. Sono vecchie di circa 70 milioni di anni: riesci a pensarci? Se poi hai una passione per gli sport acquatici, qui trovi davvero “pane” per i tuoi denti, considerando che puoi fare kayak, battute di pesca, snorkeling, immersioni e molto altro.

Bakken

Nei dintorni di Copenhagen puoi scoprire una delle destinazioni più intriganti (bastano appena 10 minuti in auto!), ovvero il parco divertimenti più antico del mondo. Si trova proprio nei boschi, ed è un luogo che mixa il divertimento alle giostre più da brivido, con un pizzico di nostalgia retrò che non guasta mai. La data di costruzione? Bisogna tornare un bel po’ indietro nel tempo, quasi 500 anni fa: è stato fondato nel 1583. Lo conosciamo con il nome di Bakken, o Dyrehavsbakken come è ufficialmente chiamato: durante l’estate è uno dei luoghi di svago più amati dai danesi. Plus: in estate è aperto tutti i giorni.

Aarhus

Ti trovi nella seconda città più grande e importante in Danimarca, esattamente dopo la Capitale, ed è sovente descritta come vivace e dinamica, ricchissima di bellezze naturali, dalle spiagge ai boschi. Fondata dai vichinghi nel 770, è considerata tra le città più antiche della Scandinavia. Ad Aarhus puoi strutturare un itinerario di viaggio con tante cose da vedere, come il Den Gamle By, un museo all’aria aperta, un luogo autentico che riproduce fedelmente l’identità della Danimarca sotto ogni aspetto, il suo stile architettonico, la sua potenza. Naturalmente, non puoi non fare un salto nel seminterrato della Nordea Bank, dove hai l’occasione di scoprire il Museo Vichingo. E se hai già visto i famosissimi Giardini di Tivoli di Copenhagen, non puoi perderti anche il parco a tema Tivoli Friheden, che è considerato un po’ come il “fratello minore”.

Selandia

La Selandia del Nord è famosissima per la presenza dei castelli. E, in effetti, vedendo cosa ti suggeriamo poco dopo, ha senso organizzare un itinerario di una giornata nei dintorni, alla scoperta dei castelli dell’isola, per poi fare tappa a Malmö, la terza città svedese. Il Castello di Amalienborg è la residenza ufficiale dei Reali danesi, ed è uno spettacolo. Volendo, si può fare tappa anche al Castello di Frederiksborg a Hillerød, a soli 40 km dalla Capitale. Frederiksborg è il Castello sul lago, oltre che Museo Nazionale della storia danese: invece, il Kronborg è noto per essere conosciuto come il Castello di Amleto. Non si corre di certo il rischio di annoiarsi in questi magnifici luoghi.

Malmö

Non puoi non concludere il tuo viaggio a Copenhagen con una tappa a Malmö, la terza città della Svezia, un vero e proprio incanto, la cui atmosfera, tra l’altro, non ricorda affatto uno di quei paesi “freddi” del nord, bensì una località mediterranea. Una città a misura d’uomo, che è pronta a farti conoscere il suo passato quanto il presente. La modernizzazione della città si osserva mediante il grattacielo Turning Torso, progettato da Calatrava (lo stesso dei Ponti di Calatrava di Reggio Emilia) e il Ponte di Öresund, la struttura futuristica che devi percorrere per raggiungere la Svezia dalla Danimarca (occorrono circa 15 minuti in auto). Una visita nel suo centro storico, ovvero Gamla Staden, è d’obbligo: casette medievali, piazze, negozi, località C’è tutto, e a Natale c’è anche di più: è qui che Malmö esprime tutta la sua grandiosità, vestendosi a festa, tra mercatini, eventi e festival dedicati al periodo più magico dell’anno.