Alle Canarie, i benefici del clima atlantico

L’arcipelago delle Canarie consiste in un gruppo di isole situate al di là della costa africana nell’Oceano Atlantico: queste splendide e super turistiche isole formano, come in molti sapranno già, una regione autonoma appartenente alla Spagna.

Grazie alla loro ubicazione, le Canarie rappresentano il territorio più a sud e ad ovest della stessa Spagna. Le sette isole principali dell’arcipelago includono luoghi conosciuti ai viaggiatori di tutto il mondo: stiamo parlando di Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera ed El Hierro, insieme ad alcune isole più piccole e isolotti minori.

Celebri in tutto il globo come un paradiso di spiagge incantevoli e di paesaggi naturali incontaminati belli da togliere il fiato, le Canarie attraggono annualmente un gran numero di visitatori desiderosi di tranquillità e relax, di una vacanza da trascorrere al riparo dal caos delle città e lontani dalla giungla urbana. Ma forse non tutti sanno che oltre alle bellezze naturali che offrono, le Canarie sono rinomate per il loro clima gradevole e mite durante tutto l’anno: ecco perché le Canarie sono davvero una destinazione da sogno!

Com’è il clima delle Canarie?

Al di là dei preconcetti, il clima delle Canarie è notevolmente stabile, con temperature medie che si mantengono intorno ai 18/19°C in inverno e ai 27/28°C in estate. Questa mitezza climatica è dovuta alla posizione favorevole dell’arcipelago nell’Oceano Atlantico, vicino alle aride coste africane e leggermente a nord del Tropico del Cancro, fattore che permette a queste isole di beneficiare di una corrente marina fredda proveniente da ovest e dell’influenza costante degli Alisei, i venti predominanti dell’Oceano che soffiano da nord-est.

Per ottenere una visione d’insieme accurata del clima alle Canarie, occorre però prendere in esame i diversi periodi dell’anno così da avere un quadro completo della situazione nell’arcipelago. Per rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche, prima di partire per un viaggio alle Canarie, è comunque sempre possibile consultare l’agenzia meteorologica del governo spagnolo (AEMET).

Il clima da gennaio a marzo alle Canarie

Nei primi mesi dell’anno, le temperature alle Canarie sono più basse, con escursioni termiche comprese tra i 18°C e i 25°C. È facile trovare aree riparate dal vento dove il sole brilla intensamente, facendo sembrare l’inverno come l’estate. Tanti trascorrono giornate intere al mare: tuttavia, per chi pratica escursionismo o passeggiate lunghe, specialmente nelle zone più elevate come il monte Teide (la vetta più alta della Spagna a 3700 metri), le temperature possono scendere fino ai 10°C a causa dell’altitudine.

Verso marzo, le temperature iniziano a salire e nelle zone più soleggiate sembra già tornata l’estate, con picchi fino a 27°C. La bassa umidità rende il clima estremamente piacevole, ideale sia per le spiagge, che per il trekking.

Partire per le Canarie da aprile a settembre

Da aprile a giugno, in questo splendido arcipelago della Spagna, le isole si preparano a vivere l’estate con temperature che non scendono sotto i 18/19°C nemmeno di notte. Le giornate diventano più lunghe e calde. Con un tasso di umidità bassissimo, anche quando si raggiungono i 30°C, l’aria resta piacevole, ideale per trascorrere le giornate intere in spiaggia.

Gli amanti dell’escursionismo dovrebbero prestare attenzione, tuttavia, alle condizioni del vento nelle zone più elevate, dove le temperature possono scendere bruscamente sopra i 1500 metri, specialmente nell’entroterra delle isole più grandi. Giacche antivento e felpe sono essenziali in valigia. Chi viaggia molto e chi fa sport avventurosi lo saprà sicuramente: “non esistono condizioni climatiche avverse, ma solo equipaggiamento inadeguato”.

A giugno, invece, nelle Canarie inizia ufficialmente l’estate e, di conseguenza, l’alta stagione per i resort lungo le coste. Le temperature si stabilizzano attorno ai 30°C e un tuffo nel mare spettacolare delle Canarie diventa un must anche per i meno inclini al caldo.

Luglio e agosto segnano il pieno dell’estate alle Canarie, dedicato al mare e ai bagni. Le temperature medie minime non scendono mai sotto i 22°C e la temperatura dell’acqua si alza ulteriormente, raggiungendo una media di 23°C. Ad agosto, l’alta stagione raggiunge il suo apice con le temperature più elevate dell’anno.

Le temperature medie si aggirano intorno ai 23°C con punte di 30°C anche a settembre: in questo periodo, sulle isole più orientali, potrebbe verificarsi la “calima”, un’ondata di calore africano che porta anche venti sabbiosi dal Sahara. A settembre, le temperature rimangono simili a quelle di agosto, infatti, ma l’escursione termica tra giorno e notte è meno marcata, con circa 7°C di differenza.

Esplorare l’arcipelago da ottobre a dicembre

In ottobre, l’arcipelago si prepara per l’inverno e le temperature cominciano a calare gradualmente. Tuttavia, le temperature medie intorno ai 23°C e dell’acqua rimangono piacevoli per il mare.

Nei mesi di novembre e dicembre, invece, le massime si attestano tra i 22 e i 23°C, mentre le minime possono scendere fino ai 17°C, soprattutto di notte. Il mare mantiene una temperatura che rende gradevole una giornata in spiaggia, mentre nelle zone più ventose e in alto, il freddo può farsi sentire di più. Gli escursionisti dovrebbero essere davvero ben equipaggiati per fronteggiare il vento durante il percorso di trekking.

Nel complesso, non possiamo che affermare che le Canarie siano una destinazione perfetta per essere visitata e vissuta al massimo praticamente in qualsiasi periodo dell’anno. Non resta solo che fare le valigie!