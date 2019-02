In Florida, il primo parco acquatico certificato per bambini autistici

editato in: da

Il primo parco acquatico certificato per persone affette da autismo è realtà. È l’Aquatica Orlando e si trova in Florida, negli Stati Uniti d’America.

La certificazione è arrivata in seguito alla collaborazione con l’IBCCES (International Board of Credentialing and Continuing Education Standards), grazie alla quale lo staff del parco acquatico ha acquisito le competenze sull’autismo in materia di sensibilità, comprensione, comunicazione e capacità motorie. Aquatica Orlando, che altro non è che un tipico parco acquatico con scivoli e altri divertenti giochi d’acqua, fornisce una guida alle famiglie per consentire loro di pianificare il viaggio in modo che non abbiano brutte sorprese durante la permanenza.

All’interno del parco è presente una “Quiet Room“, cioè una stanza in cui i bambini possono riposare e avere una pausa dalle stimolazioni sensoriali che li circondano. All’interno di essa sono presenti comode sedute e luci regolabili. La Quiet Room è dotata di serratura, in modo tale da garantire ai suoi ospiti il massimo della privacy. È possibile usufruire della stanza con la modalità “first come first served” (“il primo che arriva, la usa”). Inoltre, ad Aquatica Orlando sono presenti aree “Low Sensory“, che garantiscono un maggiore relax.

L’obiettivo finale di questo parco acquatico in Florida, stando a quanto si legge sul sito internet ufficiale di Aquatica Orlando, è quello di «offrire a ogni famiglia una visita divertente e memorabile a Aquatica Orlando». Si legge inoltre: «Siamo orgogliosi di offrire servizi specializzati agli ospiti con autismo e altri bisogni speciali».

Prima di Aquatica Orlando, nel 2018 Sesame Place era diventato il primo parco divertimento certificato per bambini autistici. Questa struttura, inaugurata ad aprile in Pennsylvania, sempre negli Stati Uniti d’America, ha ottenuto la certificazione necessaria per diventare un Certified Autism Center (CAC) rilasciata dal medesimo International Board of Credentialing and Continuing Education Standards.

Nel 2017, uno studio realizzato dall’Università di Tel Aviv e condotto dal Professor Ditza Antebi-Zachor aveva messo in luce il ruolo importante che rivestono le attività condotte all’interno dei parco giochi nella riduzione della gravità dei sintomi dell’autismo. Il professor Zachor ha dichiarato: «I nostri studi hanno mostrato che le attività di avventura all’aria aperta forniscono benefici ai bambini affetti da autismo e migliorano le loro capacità di comunicazione sociale».