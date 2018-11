Perché gli italiani continuano ad andare in Spagna in vacanza

editato in: da

Secondo i dati dell’INE (Instituto Nacional de Estadistica), nel 2017 oltre 4,2 milioni di italiani hanno visitato la Spagna.

In previsione delle vacanze estive ormai alle porte, SiViaggia ha chiesto a Maite de la Torre Campo, direttrice dell’Ente del turismo spagnolo, perché gli italiani dovrebbero andare in vacanza in Spagna quest’estate.

“Gli italiani hanno sempre apprezzato la Spagna. Infatti, è una delle destinazioni più richieste dai turisti italiani, grazie al clima, all’ottima relazione qualità-prezzo, alla qualità delle infrastrutture, alla eccellente gastronomia e ricco patrimonio, alle buone connessioni aeree, all’affinità socio-culturale e ospitalità degli spagnoli, oltre alla diversità e adattabilità della loro offerta turistica. Il continuo e rapido adattamento alle nuove necessità dei turisti è proprio uno dei principali punti di forza della destinazione”.

Quali sono le novità dell’estate per chi viene in Spagna?

“La Spagna è sempre una buona idea! Tante sono le ragioni per visitarla anche in estate. La celebre guida Lonely Planet ha scelto la città di Siviglia come la migliore città al mondo da visitare nel 2018, in particolar modo, considerando la trasformazione della città negli ultimi dieci anni (per la valorizzazione del suo patrimonio artistico, pedonalizzazione del centro storico rendendolo fruibile a tram e biciclette) e il ricco programma di attività per il 400º anniversario della nascita del pittore barocco Bartolomé Esteban Murillo. Invece, León è stata designata Capitale della Gastronomia Spagnola 2018 e, oltre a essere uno dei punti di partenza preferiti dei pellegrini del Cammino di Santiago, quest’anno conta su un ricchissimo programma di attività”.

Quali sono i posti che agli italiani piacerebbero della Spagna e che forse non conoscono ancora?

“I turisti italiani stanno ancora scoprendo la varietà di proposte che offre la Spagna, che non si concentrano soltanto sulle isole, sulle coste mediterranee o nelle grandi città, ma includono anche l’interno del Paese, gli itinerari di vario tipo, i villaggi pittoreschi, le città patrimonio dell’Umanità, i percorsi enogastronomici, la natura, la costa del Nord e dell’Atlantico, il Cammino di Santiago ecc. La nostra destinazione è sicuramente perfetta per un viaggiatore curioso, che non si accontenta del nostro mare e vuole andare alla ricerca di sorprese e suggestioni nell’entroterra, incuriosito dalla cultura e amante dello shopping, del lifestyle e della nostra splendida architettura contemporanea”.

Quali sono i luoghi amati dagli italiani?

“La Catalogna è stata la principale regione di destinazione nel 2017, con una quota di mercato del 28%, seguita dalle isole Baleari (18%), Madrid (13%), le isole Canarie (11%) e Valencia (11%)”.

Dicono che Valencia sia la migliore meta d’Europa dove andare in vacanza con i bambini. Cosa consiglia di vedere a una famiglia che viene in Spagna?

“La Spagna offre innumerevoli proposte di svago e divertimento per tutta la famiglia. Sono molte le mete in Spagna per delle vacanze ideali con bambini: località di mare con spiagge lunghissime, città a misura di bambini, eccellente gastronomia, parchi divertimento e un’offerta alberghiera, soprattutto nelle destinazioni balneari, molto family friendly. Sul nostro portale spain.info si trovano tanti suggerimenti per viaggiare in Spagna in famiglia“.

A parte l’estate, qual è il periodo migliore per andare in Spagna e perché?

“Non c’è un periodo migliore per andare in Spagna, dipende dal tipo di vacanza che si vuole fare e lo stesso vale per la località in cui soggiornare”.