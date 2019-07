Lago di Bracciano balneabile: le spiagge più belle

editato in: da

Per sfuggire al caldo torrido di questi giorni, chi è a Roma potrà trovare una valida alternativa al mare nelle splendide spiagge del lago di Bracciano.

Terzo per estensione nel Centro Italia, dopo il lago Trasimeno e il lago di Bolsena, si estende su una superficie di oltre 55 km², ed è una popolare località turistica e balneare. Cuore del parco naturale regionale di Bracciano-Martignano, area protetta del Lazio, questo caratteristico lago di origine vulcanica è una meta molto ambita dai turisti.

Ciò è dovuto allo splendido paesaggio che lo circonda e alle acque balneabili, considerate tra le più pulite d’Italia, grazie anche al divieto di navigazione per i veicoli a motore – con esclusione dei pescatori muniti di licenza e della motonave che effettua servizio stagionale fra i tre centri del bacino.

Ad attrarre, però, i visitatori sono soprattutto le spiagge del lago di Bracciano, dove potersi prendere una pausa dallo stress e trascorrere giornate di puro relax e divertimento.

Tra le più belle, spicca la spiaggia di Lungolago Argenti, una delle più frequentate, costellata di locali e stabilimenti dove praticare sport acquatici o prendere lezioni di windsurf, e alla sera sorseggiare un cocktail ascoltando buona musica in compagnia. Qui si alternano sabbia e sassi, ma dovete fare molta attenzione alle acque, che in questo punto diventano subito molto profonde, per cui potrebbe non essere l’ideale se siete con dei bambini piccoli.

La spiaggia di Vigna di Valle si trova invece nel comune di Anguillara Sabazia. Ubicata all’interno di un piccolo golfo sulla sponda meridionale del lago di Bracciano, presenta una sabbia fine scura ed è adatta a tutti, perché qui l’acqua digrada più dolcemente. Lungo la zona litoranea si possono trovare sia stabilimenti che tratti di spiaggia libera dove portarsi dietro sdraio e ombrellone.

Chi cerca una spiaggia dove far correre felice il proprio cane e permettergli un bel bagno nelle acque del lago, troverà in quella dei Gabbiani la soluzione pet-friendly che cercava. Ci si arriva tramite un sentiero sterrato che si trova sulla strada provinciale 1F al km 5.

Spostandovi di pochi km a est del lago di Bracciano, troverete un altro splendido specchio d’acqua, incorniciato da un paesaggio di rara bellezza. Si tratta del lago di Martignano, le cui acque sono lambite da una vasta una spiaggia d’erba, attrezzata per soddisfare le esigenze di tutti i bagnanti. Qui potrete noleggiare diverse tipologie di imbarcazioni per entusiasmanti gite in acqua, o fare un tour in kayak affiancati da una guida esperta. Scoprirete che è la location perfetta anche per un romantico matrimonio sul lago.