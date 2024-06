I 10 migliori siti archeologici da scoprire in Grecia

La Grecia è costellata di siti archeologici che sono uno più bello dell'altro. Tutti conoscono la maestosa Acropoli di Atene, ma tutto il Paese è pieno di meraviglie antiche che vale la pena conoscere. Ne è un esempio Micene (in foto), antica cittadella che sorgeva in cima ad una roccia e con ai piedi le tombe dei re. Famosa e straordinaria è la sua Porta dei Leoni, che una volta attraversata conduce verso i resti del Palazzo Reale.