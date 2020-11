Positano, uno dei posti più belli del mondo

editato in: da

Positano, incantevole borgo marinaro adagiato lungo la Costiera Amalfitana, fa battere il cuore ai visitatori con il suo panorama mozzafiato ed è una meta turistica molto rinomata. Anche all’estero celebrano questa location suggestiva, come dimostra la classifica dei 50 posti più belli al mondo.

Big 7 Travel ha stilato un elenco delle destinazioni più amate dai turisti, ed è emerso qualcosa di davvero sorprendente. Accanto a veri capolavori della natura come il Grand Canyon, l’incredibile Trolltunga che si affaccia sul lago Ringedalsvatnet o le scogliere di Moher, ecco immortalata una perla tutta italiana: Positano spicca al 17esimo posto della classifica, che è stata ripresa anche dal Daily Mail.

“Case sulla scogliera color caramello, cibo incredibile, splendide acque del Mediterraneo e un’affascinante storia romana” – riporta Big 7 Travel, nel descrivere la bellezza di questa cittadina che si riflette nel turchese Golfo di Salerno. Ed è proprio dalle splendide testimonianze d’epoca romana che partiamo, per esplorare le meraviglie di Positano: qui sorge ciò che resta di una villa riccamente affrescata, oggi inserita in un percorso di visita del Museo Archeologico Romano Santa Maria Assunta. Il sito archeologico rappresenta uno degli esempi meglio conservati di edifici romani lungo la Costiera Amalfitana.

Nel corso dei secoli, Positano visse momenti di vero splendore: il piccolo borgo marinaro crebbe in fretta, con le sue casette meravigliosamente colorate abbarbicate su un versante roccioso a picco sul mare. Giungendo in barca, il paesaggio è a dir poco incredibile, con il paesino che si snoda davanti ai nostri occhi come un piccolo presepe magnificamente decorato. Tra le sue viuzze, mille bellezze ci attendono. Splendide architetture rinascimentali lasciano spazio a scorci da mozzare il fiato, dai quali si intravede il blu intenso del mare.

Impossibile non approfittare dei negozietti d’artigianato locale per fare incetta di souvenir: ceramiche lavorate a mano, abiti realizzati in lino e canapa con ricami all’uncinetto e sandali in cuoio sono solo alcune delle specialità tipiche della manifattura di Positano. E che dire dei piatti tipici della Costiera Amalfitana? La tradizione enogastronomica campana non può che conquistare tutti coloro che si avventurano alla sua scoperta.

E dopo una lunga giornata trascorsa ad ammirare le meraviglie di questo incantevole paesino, non resta che affacciarsi sulla sua deliziosa spiaggia di Marina Grande, che si stende ai piedi di Positano. Godere del tramonto da questa location spettacolare è un’emozione unica al mondo.