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Il profumo dolce dei fichi d’India maturi si mescola alla salsedine che arriva dal mare, mentre le serate si accendono di luminarie e musica nelle piazze. Tra cene all’aperto, sagre di paese e feste patronali, l’estate porta con sé il desiderio di stare insieme e di riscoprire i sapori autentici del territorio. Tavolate sotto le stelle, vini locali e specialità di stagione trasformano ogni borgo in un piccolo palcoscenico conviviale. In Sicilia questo tempo caldo e luminoso diventa il momento ideale per vivere le tradizioni più sentite e lasciarsi guidare dal gusto.

Ad agosto 2026 l’isola si anima con un calendario fittissimo di appuntamenti: dalla suggestiva Giostra medievale dei Ventimiglia a Geraci Siculo alla golosa Sagra del Melone giallo a Joppolo Giancaxio, fino alle atmosfere urbane di Birrocco: le migliori birre artigianali nel centro di Ragusa. Tra feste patronali, processioni spettacolari e sagre dedicate ai prodotti tipici, ogni tappa offre un’occasione diversa per scoprire la Sicilia attraverso i suoi sapori e le sue piazze in festa.

Agosto 2026 in Sicilia, sagre ed eventi da vivere giorno per giorno

Giostra medievale dei Ventimiglia a geraci Siculo – Geraci Siculo (PA), dal 1 al 2 agosto 2026.

Giostra medievale che rievoca le gesta dei Ventimiglia con oltre cento figuranti, giochi cavallereschi, visita alla falconiera, coniazione di monete e tende medievali con prodotti tipici.

– Geraci Siculo (PA), dal 1 al 2 agosto 2026. Giostra medievale che rievoca le gesta dei Ventimiglia con oltre cento figuranti, giochi cavallereschi, visita alla falconiera, coniazione di monete e tende medievali con prodotti tipici. Sagra del Melone giallo a Joppolo Giancaxio – Joppolo Giancaxio (AG), dal 1 al 2 agosto 2026.

Sagra dedicata al melone giallo a Joppolo Giancaxio con degustazione di piatti ispirati a questo frutto.

– Joppolo Giancaxio (AG), dal 1 al 2 agosto 2026. Sagra dedicata al melone giallo a Joppolo Giancaxio con degustazione di piatti ispirati a questo frutto. Sagra dei Maccheroni a Librizzi – Librizzi (ME), il 3 agosto 2026.

Sagra a Librizzi con protagonista il maccherone al sugo preparato al momento e altre specialità dei Nebrodi, accompagnate da musica e giochi nel centro storico.

– Librizzi (ME), il 3 agosto 2026. Sagra a Librizzi con protagonista il maccherone al sugo preparato al momento e altre specialità dei Nebrodi, accompagnate da musica e giochi nel centro storico. Sagra della Spiga – Gangi (PA), dal 7 al 8 agosto 2026.

Manifestazione folkloristica campestre nata dalla Pro Loco di Gangi, divenuta evento centrale delle Madonie e della provincia, dedicata alla celebrazione della spiga.

– Gangi (PA), dal 7 al 8 agosto 2026. Manifestazione folkloristica campestre nata dalla Pro Loco di Gangi, divenuta evento centrale delle Madonie e della provincia, dedicata alla celebrazione della spiga. Sagra della Salsiccia a Santa Ninfa – Santa Ninfa (TP), dal 8 al 9 agosto 2026.

Sagra che valorizza la salsiccia artigianale di Santa Ninfa, proposta in diverse varianti aromatiche e prodotta con metodi tradizionali anche per la stagionatura.

– Santa Ninfa (TP), dal 8 al 9 agosto 2026. Sagra che valorizza la salsiccia artigianale di Santa Ninfa, proposta in diverse varianti aromatiche e prodotta con metodi tradizionali anche per la stagionatura. Festa di San Sebastiano a Palazzolo Acreide – Siracusa (SR), dal 8 al 17 agosto 2026.

Grande festa religiosa e popolare a Palazzolo Acreide dedicata a San Sebastiano, con un programma fitto di eventi, processioni del simulacro e spettacolo pirotecnico conclusivo.

– Siracusa (SR), dal 8 al 17 agosto 2026. Grande festa religiosa e popolare a Palazzolo Acreide dedicata a San Sebastiano, con un programma fitto di eventi, processioni del simulacro e spettacolo pirotecnico conclusivo. Birrocco: le migliori birre artigianali nel centro di Ragusa – Ragusa (RG), dal 13 al 16 agosto 2026.

Festival della birra artigianale al Porto Turistico di Marina di Ragusa con nove birrifici selezionati, ampia offerta food e serate di musica live e dj set.

– Ragusa (RG), dal 13 al 16 agosto 2026. Festival della birra artigianale al Porto Turistico di Marina di Ragusa con nove birrifici selezionati, ampia offerta food e serate di musica live e dj set. Processione della Vara a Messina – Messina (ME), il 15 agosto 2026.

Imponente carro votivo piramidale della Vara di Messina, trainato da centinaia di devoti lungo le strade cittadine, guidato da timonieri e vogatori secondo una tradizione di origine marinara.

– Messina (ME), il 15 agosto 2026. Imponente carro votivo piramidale della Vara di Messina, trainato da centinaia di devoti lungo le strade cittadine, guidato da timonieri e vogatori secondo una tradizione di origine marinara. Sagra del cannolo e Sfilata di carrettii siciliani a Gesso – Messina (ME), il 16 agosto 2026.

Nel borgo di Gesso (Messina) la Rassegna Popolare Ibbisota celebra la tradizione siciliana con sagra del cannolo, sfilata di carretti, cortei storici, spettacoli folkloristici, artigianato e una mega torta preparata da maestri pasticceri.

– Messina (ME), il 16 agosto 2026. Nel borgo di Gesso (Messina) la Rassegna Popolare Ibbisota celebra la tradizione siciliana con sagra del cannolo, sfilata di carretti, cortei storici, spettacoli folkloristici, artigianato e una mega torta preparata da maestri pasticceri. Sciara Street food Fest – Sciara (PA), dal 22 al 23 agosto 2026.

Sciara Street Food Fest propone una nuova edizione dedicata al cibo di strada, con numerose specialità da gustare in un’atmosfera festosa.

– Sciara (PA), dal 22 al 23 agosto 2026. Sciara Street Food Fest propone una nuova edizione dedicata al cibo di strada, con numerose specialità da gustare in un’atmosfera festosa. La Rietina – Campobello di Licata (AG), il 24 agosto 2026.

A Campobello di Licata si svolge la rietina, sfilata di carretti siciliani che attraversano la cittadina accompagnati da gruppi folkloristici, in occasione della festa della Madonna dell’Aiuto.

– Campobello di Licata (AG), il 24 agosto 2026. A Campobello di Licata si svolge la rietina, sfilata di carretti siciliani che attraversano la cittadina accompagnati da gruppi folkloristici, in occasione della festa della Madonna dell’Aiuto. San Bartolomeo e la Fiera – Giarratana (RG), il 24 agosto 2026.

A Giarratana la Festa di San Bartolomeo unisce tradizioni popolari e religiose con processioni e momenti di devozione al Santo patrono.

– Giarratana (RG), il 24 agosto 2026. A Giarratana la Festa di San Bartolomeo unisce tradizioni popolari e religiose con processioni e momenti di devozione al Santo patrono. Sagra del Sale a Petralia Soprana – Petralia Soprana (PA), dal 30 al 31 agosto 2026.

La Sagra del Sale a Petralia Soprana valorizza il salgemma e le tradizioni locali con rievocazioni popolari, stand di artigianato e prodotti tipici, distribuzione di sale e vino, rito del sale e musica dal vivo.