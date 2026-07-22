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Nel pieno del calendario estivo, tra rientri dal mare e serate all’aperto, i paesi si accendono di musica, profumi e tavolate condivise. Le piazze si riempiono di sagre di paese, feste patronali e appuntamenti dedicati ai prodotti tipici di stagione, tra grill accesi, calici alzati e piatti della tradizione. È il momento ideale per scoprire piccoli borghi, assaggiare specialità locali e vivere le notti tiepide all’insegna della convivialità. In questo scenario, l’Abruzzo diventa una meta perfetta per chi cerca sapori autentici e atmosfere genuine.

Ad agosto 2026, il calendario enogastronomico abruzzese è ricchissimo: dalla storica Sagra della Porchetta Italica di Campli al gustoso appuntamento con Atri a Tavola, passando per il frizzante Festival delle Birre Artigianali di Castellalto. Tra costa e borghi dell’entroterra, senza dimenticare eventi come la Sagra Mari e Monti a Montesilvano o la Sagra degli gnocchi a Opi, ogni fine settimana diventa l’occasione per partire alla scoperta di sapori, tradizioni e panorami diversi.

Tutti gli eventi di agosto in Abruzzo da assaggiare

Sagra enogastronomica a Controguerra – Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.

Sagra enogastronomica a Controguerra con piatti tipici abruzzesi, dolci tradizionali e vini locali, ospitata tra le colline teramane.

– Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026. Sagra enogastronomica a Controguerra con piatti tipici abruzzesi, dolci tradizionali e vini locali, ospitata tra le colline teramane. Incontro di Folklore Internazionale – Penna Sant’Andrea (TE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Incontro di Folklore Internazionale a Penna Sant’Andrea, con gruppi folkloristici italiani e stranieri, antiche danze come il “Laccio d’amore” e stand enogastronomici con gnocchi in sagra.

– Penna Sant’Andrea (TE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Incontro di Folklore Internazionale a Penna Sant’Andrea, con gruppi folkloristici italiani e stranieri, antiche danze come il “Laccio d’amore” e stand enogastronomici con gnocchi in sagra. Rievocazione Storica Battaglia Turchi e Cristiani – Tollo (CH), dal 1 al 2 agosto 2026.

Rievocazione storica della battaglia tra Turchi e Cristiani a Tollo, con combattimenti scenici, tamburi e la presenza della statua della Madonna del Rosario a memoria della liberazione del 1566.

– Tollo (CH), dal 1 al 2 agosto 2026. Rievocazione storica della battaglia tra Turchi e Cristiani a Tollo, con combattimenti scenici, tamburi e la presenza della statua della Madonna del Rosario a memoria della liberazione del 1566. CarnevAlba – Alba Adriatica (TE), il 3 agosto 2026.

Carnevale estivo di Alba Adriatica con sfilate in centro e sul lungomare Marconi, per una serata di festa lungo la Spiaggia d’Argento.

– Alba Adriatica (TE), il 3 agosto 2026. Carnevale estivo di Alba Adriatica con sfilate in centro e sul lungomare Marconi, per una serata di festa lungo la Spiaggia d’Argento. Festival delle Birre Artigianali – Castellalto (TE), dal 3 al 9 agosto 2026.

Festival dedicato alle birre artigianali con numerose degustazioni, cucina tipica locale, musica, divertimento e servizi gratuiti come bus navetta, parcheggi e area campeggio attrezzata.

– Castellalto (TE), dal 3 al 9 agosto 2026. Festival dedicato alle birre artigianali con numerose degustazioni, cucina tipica locale, musica, divertimento e servizi gratuiti come bus navetta, parcheggi e area campeggio attrezzata. Sagra Mari e Monti – Montesilvano (PE), dal 7 al 10 agosto 2026.

Sagra enogastronomica in zona via L’Aquila con specialità abruzzesi di carne e pesce, accompagnata da musica dal vivo e spettacoli serali dedicati soprattutto ai bambini.

– Montesilvano (PE), dal 7 al 10 agosto 2026. Sagra enogastronomica in zona via L’Aquila con specialità abruzzesi di carne e pesce, accompagnata da musica dal vivo e spettacoli serali dedicati soprattutto ai bambini. Atri a Tavola – Atri (TE), dal 12 al 13 agosto 2026.

Manifestazione enogastronomica di Atri con la “Via del Gusto” dedicata ai produttori locali e un’area “Grandi Eventi” in piazza Duomo con concerti, laboratori e cooking show.

– Atri (TE), dal 12 al 13 agosto 2026. Manifestazione enogastronomica di Atri con la “Via del Gusto” dedicata ai produttori locali e un’area “Grandi Eventi” in piazza Duomo con concerti, laboratori e cooking show. Sagra Dell’Agnello Alla Brace – Roccaspinalveti (CH), il 15 agosto 2026.

Tradizionale sagra di Ferragosto a Roccaspinalveti dedicata all’agnello alla brace, giunta alla sua 48ª edizione.

– Roccaspinalveti (CH), il 15 agosto 2026. Tradizionale sagra di Ferragosto a Roccaspinalveti dedicata all’agnello alla brace, giunta alla sua 48ª edizione. Sagra della Porchetta Italica – Campli (TE), dal 18 al 23 agosto 2026.

Storica sagra della Porchetta Italica di Campli, considerata la più antica d’Abruzzo, dedicata alla celebre specialità di carne.

– Campli (TE), dal 18 al 23 agosto 2026. Storica sagra della Porchetta Italica di Campli, considerata la più antica d’Abruzzo, dedicata alla celebre specialità di carne. Palio culinario delle contrade di Altino – Altino (CH), dal 21 al 22 agosto 2026.

Palio culinario tra le contrade di Altino con piatti della tradizione rivisitati a base di peperone dolce, banditore, folklore, musica, balli e artigianato locale nel borgo.

– Altino (CH), dal 21 al 22 agosto 2026. Palio culinario tra le contrade di Altino con piatti della tradizione rivisitati a base di peperone dolce, banditore, folklore, musica, balli e artigianato locale nel borgo. Opi: la Sagra degli gnocchi – Opi (AQ), dal 21 al 22 agosto 2026.

Sagra degli gnocchi a Opi, con la piazza animata da stand gastronomici che propongono gnocchi fatti a mano preparati al momento.