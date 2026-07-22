Nel pieno del calendario estivo, tra rientri dal mare e serate all’aperto, i paesi si accendono di musica, profumi e tavolate condivise. Le piazze si riempiono di sagre di paese, feste patronali e appuntamenti dedicati ai prodotti tipici di stagione, tra grill accesi, calici alzati e piatti della tradizione. È il momento ideale per scoprire piccoli borghi, assaggiare specialità locali e vivere le notti tiepide all’insegna della convivialità. In questo scenario, l’Abruzzo diventa una meta perfetta per chi cerca sapori autentici e atmosfere genuine.
Ad agosto 2026, il calendario enogastronomico abruzzese è ricchissimo: dalla storica Sagra della Porchetta Italica di Campli al gustoso appuntamento con Atri a Tavola, passando per il frizzante Festival delle Birre Artigianali di Castellalto. Tra costa e borghi dell’entroterra, senza dimenticare eventi come la Sagra Mari e Monti a Montesilvano o la Sagra degli gnocchi a Opi, ogni fine settimana diventa l’occasione per partire alla scoperta di sapori, tradizioni e panorami diversi.
Tutti gli eventi di agosto in Abruzzo da assaggiare
- Sagra enogastronomica a Controguerra – Controguerra (TE), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.
Sagra enogastronomica a Controguerra con piatti tipici abruzzesi, dolci tradizionali e vini locali, ospitata tra le colline teramane.
- Incontro di Folklore Internazionale – Penna Sant’Andrea (TE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.
Incontro di Folklore Internazionale a Penna Sant’Andrea, con gruppi folkloristici italiani e stranieri, antiche danze come il “Laccio d’amore” e stand enogastronomici con gnocchi in sagra.
- Rievocazione Storica Battaglia Turchi e Cristiani – Tollo (CH), dal 1 al 2 agosto 2026.
Rievocazione storica della battaglia tra Turchi e Cristiani a Tollo, con combattimenti scenici, tamburi e la presenza della statua della Madonna del Rosario a memoria della liberazione del 1566.
- CarnevAlba – Alba Adriatica (TE), il 3 agosto 2026.
Carnevale estivo di Alba Adriatica con sfilate in centro e sul lungomare Marconi, per una serata di festa lungo la Spiaggia d’Argento.
- Festival delle Birre Artigianali – Castellalto (TE), dal 3 al 9 agosto 2026.
Festival dedicato alle birre artigianali con numerose degustazioni, cucina tipica locale, musica, divertimento e servizi gratuiti come bus navetta, parcheggi e area campeggio attrezzata.
- Sagra Mari e Monti – Montesilvano (PE), dal 7 al 10 agosto 2026.
Sagra enogastronomica in zona via L’Aquila con specialità abruzzesi di carne e pesce, accompagnata da musica dal vivo e spettacoli serali dedicati soprattutto ai bambini.
- Atri a Tavola – Atri (TE), dal 12 al 13 agosto 2026.
Manifestazione enogastronomica di Atri con la “Via del Gusto” dedicata ai produttori locali e un’area “Grandi Eventi” in piazza Duomo con concerti, laboratori e cooking show.
- Sagra Dell’Agnello Alla Brace – Roccaspinalveti (CH), il 15 agosto 2026.
Tradizionale sagra di Ferragosto a Roccaspinalveti dedicata all’agnello alla brace, giunta alla sua 48ª edizione.
- Sagra della Porchetta Italica – Campli (TE), dal 18 al 23 agosto 2026.
Storica sagra della Porchetta Italica di Campli, considerata la più antica d’Abruzzo, dedicata alla celebre specialità di carne.
- Palio culinario delle contrade di Altino – Altino (CH), dal 21 al 22 agosto 2026.
Palio culinario tra le contrade di Altino con piatti della tradizione rivisitati a base di peperone dolce, banditore, folklore, musica, balli e artigianato locale nel borgo.
- Opi: la Sagra degli gnocchi – Opi (AQ), dal 21 al 22 agosto 2026.
Sagra degli gnocchi a Opi, con la piazza animata da stand gastronomici che propongono gnocchi fatti a mano preparati al momento.