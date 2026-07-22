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Processioni al tramonto, tavolate in piazza e brindisi sotto il cielo limpido segnano il ritmo delle vacanze estive, quando i paesi si risvegliano tra profumi di cucina e musica dal vivo. È il tempo delle sagre di paese, delle feste patronali e degli incontri all’aria aperta, dove il calore del giorno lascia spazio alla brezza serale e alla voglia di stare insieme. Tra mercati contadini, prodotti di stagione e specialità preparate al momento, ogni borgo diventa una piccola capitale del gusto. In questo clima conviviale, il Lazio offre un mosaico di appuntamenti in cui ritrovare sapori genuini e antiche abitudini di socialità.

Tra le colline, i laghi e le città del Lazio, agosto 2026 è un susseguirsi di feste popolari ed eventi enogastronomici che uniscono residenti e visitatori. Dai sapori piccanti di Rieti Cuore piccante: Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino alla storica Sagra della Nocciola di Caprarola, passando per la gioiosa Festa della Birra a Borgo Montello a Latina e la suggestiva Festività della Madonna dell’Assunta e Sagra del Pesce Azzurro di Ponza, il calendario è ricco di occasioni per scoprire territori diversi attraverso il cibo. Un invito a rallentare, muoversi tra borghi e città e lasciarsi guidare dalla curiosità per sapori e tradizioni.

Gli eventi di agosto in Lazio da vivere tra gusto e tradizione

Festa della Birra nel borgo medioevale di Roiate – Roiate (RM), dal 31 luglio al 1 agosto 2026.

Nel borgo medievale di Roiate torna la Festa della Birra, con tanta birra, giochi e musica in un contesto panoramico suggestivo.

– Roiate (RM), dal 31 luglio al 1 agosto 2026. Nel borgo medievale di Roiate torna la Festa della Birra, con tanta birra, giochi e musica in un contesto panoramico suggestivo. Tre Mercati Contadini ad Albano Laziale – Albano Laziale (RM), dal 1 al 2 agosto 2026.

Ad Albano Laziale si tengono tre mercati contadini, tra cui uno fisso il sabato in via Riccardo Lombardi e uno la domenica in Piazza Pia, con vendita diretta dei produttori locali.

– Albano Laziale (RM), dal 1 al 2 agosto 2026. Ad Albano Laziale si tengono tre mercati contadini, tra cui uno fisso il sabato in via Riccardo Lombardi e uno la domenica in Piazza Pia, con vendita diretta dei produttori locali. Mercato della Terra di Frascati – Frascati (RM), il 1 agosto 2026.

Mercato settimanale in piazza della Porticella a Frascati, dedicato ai prodotti agricoli e artigianali locali nel segno della filosofia Slow Food.

– Frascati (RM), il 1 agosto 2026. Mercato settimanale in piazza della Porticella a Frascati, dedicato ai prodotti agricoli e artigianali locali nel segno della filosofia Slow Food. Biomercato in Certosa – Roma (RM), il 1 agosto 2026.

Biomercato mensile nel Parco della Certosa con piccoli produttori biologici, banchi di specialità alimentari, laboratori per bambini e pranzo sociale.

– Roma (RM), il 1 agosto 2026. Biomercato mensile nel Parco della Certosa con piccoli produttori biologici, banchi di specialità alimentari, laboratori per bambini e pranzo sociale. Mercato della Terra di Anguillara Sabazia – Anguillara Sabazia (RM), il 2 agosto 2026.

Mercato della Terra sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani, salumi tradizionali, vini, miele, oli, birre artigianali e conserve stagionali.

– Anguillara Sabazia (RM), il 2 agosto 2026. Mercato della Terra sulle sponde del lago di Bracciano con ortaggi biologici, formaggi, pani, salumi tradizionali, vini, miele, oli, birre artigianali e conserve stagionali. Mercato della Terra di Santa Maria delle Mole – Marino (RM), il 2 agosto 2026.

Mercato della Terra in piazza Sciotti a Marino, con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri e tradizioni del territorio.

– Marino (RM), il 2 agosto 2026. Mercato della Terra in piazza Sciotti a Marino, con prodotti biologici, presìdi Slow Food e specialità locali che valorizzano antichi mestieri e tradizioni del territorio. Mercato della Terra di Monte Compatri – Monte Compatri (RM), il 2 agosto 2026.

Mercato della Terra lungo la passeggiata di Monte Compatri, con Presìdi Slow Food, prodotti freschi locali, formaggi e la tradizionale porchetta laziale.

– Monte Compatri (RM), il 2 agosto 2026. Mercato della Terra lungo la passeggiata di Monte Compatri, con Presìdi Slow Food, prodotti freschi locali, formaggi e la tradizionale porchetta laziale. Mercato Contadino dei Castelli Romani a Roma Capannelle – Roma (RM), il 2 agosto 2026.

Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori di qualità e consumatori, per creare una comunità del cibo alternativa all’agroindustria e alla grande distribuzione.

– Roma (RM), il 2 agosto 2026. Mercato contadino nato dall’alleanza tra produttori di qualità e consumatori, per creare una comunità del cibo alternativa all’agroindustria e alla grande distribuzione. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Frascati – Frascati (RM), il 4 agosto 2026.

Mercato contadino di filiera corta a Frascati, attivo il martedì e il venerdì, per acquistare prodotti agroalimentari locali in un’area un tempo agricola ora urbanizzata.

– Frascati (RM), il 4 agosto 2026. Mercato contadino di filiera corta a Frascati, attivo il martedì e il venerdì, per acquistare prodotti agroalimentari locali in un’area un tempo agricola ora urbanizzata. Sagra del vino di Monticelli: degustazione gratuita di vini tipici – Esperia (FR), dal 6 al 7 agosto 2026.

Sagra nel centro storico di Monticelli dedicata alla degustazione gratuita dei vini tipici locali, in particolare Reale Bianco e Olivello Rosso.

– Esperia (FR), dal 6 al 7 agosto 2026. Sagra nel centro storico di Monticelli dedicata alla degustazione gratuita dei vini tipici locali, in particolare Reale Bianco e Olivello Rosso. Mercato del Contadino dei Castelli Romani a Rocca di Papa – Rocca di Papa (RM), il 6 agosto 2026.

Mercato contadino a Rocca di Papa riservato ai produttori agricoli del territorio, con prodotti stagionali, freschi e a km 0, puntando su tipicità locali e risparmio per il consumatore.

– Rocca di Papa (RM), il 6 agosto 2026. Mercato contadino a Rocca di Papa riservato ai produttori agricoli del territorio, con prodotti stagionali, freschi e a km 0, puntando su tipicità locali e risparmio per il consumatore. Sagra delle fettuccine ai funghi porcini – Casaprota (RI), dal 12 al 13 agosto 2026.

Sagra gastronomica a Casaprota incentrata sulle fettuccine ai funghi porcini, inserita nel programma del Ferragosto con musica, sport e spettacoli.

– Casaprota (RI), dal 12 al 13 agosto 2026. Sagra gastronomica a Casaprota incentrata sulle fettuccine ai funghi porcini, inserita nel programma del Ferragosto con musica, sport e spettacoli. Festa della Birra a Borgo Montello – Latina (LT), dal 13 al 23 agosto 2026.

Festa della Birra a Borgo Montello, frazione di Latina, con serate di birra, buon cibo e musica.

– Latina (LT), dal 13 al 23 agosto 2026. Festa della Birra a Borgo Montello, frazione di Latina, con serate di birra, buon cibo e musica. Sagra del Tartufo di San Martino di Petrella Salto – Petrella Salto (RI), il 14 agosto 2026.

Storica sagra a San Martino di Petrella Salto con menù interamente a base di tartufo, prodotti freschi, intrattenimento musicale e tradizionale ballo della Pantasima.

– Petrella Salto (RI), il 14 agosto 2026. Storica sagra a San Martino di Petrella Salto con menù interamente a base di tartufo, prodotti freschi, intrattenimento musicale e tradizionale ballo della Pantasima. 60° Palio delle Contrade di Allumiere – Allumiere (RM), il 15 agosto 2026.

Palio folkloristico di Allumiere con corsa di asini per contrada, prove e MiniPalio sulla pista di tufo, oltre a spettacoli musicali e degustazioni di dolci e vino nelle contrade.

– Allumiere (RM), il 15 agosto 2026. Palio folkloristico di Allumiere con corsa di asini per contrada, prove e MiniPalio sulla pista di tufo, oltre a spettacoli musicali e degustazioni di dolci e vino nelle contrade. Festività della Madonna dell’Assunta e Sagra del Pesce Azzurro – Ponza (LT), il 15 agosto 2026.

Sagra del pesce azzurro legata alle festività dell’Assunta, con preparazione in diretta e degustazione di specialità ittiche per cittadini e turisti.

– Ponza (LT), il 15 agosto 2026. Sagra del pesce azzurro legata alle festività dell’Assunta, con preparazione in diretta e degustazione di specialità ittiche per cittadini e turisti. Mercato della Terra di Ciampino – Ciampino (RM), il 16 agosto 2026.

Al Parco Aldo Moro di Ciampino il Mercato della Terra riunisce produttori locali con un’ampia offerta di alimenti artigianali e specialità tipiche, inclusi Presìdi Slow Food e prodotti particolari come dolci kosher e cosmetici naturali.

– Ciampino (RM), il 16 agosto 2026. Al Parco Aldo Moro di Ciampino il Mercato della Terra riunisce produttori locali con un’ampia offerta di alimenti artigianali e specialità tipiche, inclusi Presìdi Slow Food e prodotti particolari come dolci kosher e cosmetici naturali. Sagra della Braciola di Pecora di Longone Sabino – Longone Sabino (RI), il 16 agosto 2026.

Sagra a Longone Sabino dedicata alla braciola di pecora delle greggi locali, con carne condita con olio d’oliva, rosmarino e aceto, molto partecipata da visitatori di tutto il Lazio.

– Longone Sabino (RI), il 16 agosto 2026. Sagra a Longone Sabino dedicata alla braciola di pecora delle greggi locali, con carne condita con olio d’oliva, rosmarino e aceto, molto partecipata da visitatori di tutto il Lazio. Palio di Sant’Agapito Martire – Palestrina (RM), dal 16 al 18 agosto 2026.

A Palestrina il Palio di Sant’Agapito celebra il Patrono con spettacoli, funzioni religiose, processione e la Giostra della Scifa, contesa tra quattro rioni in costume cinquecentesco.

– Palestrina (RM), dal 16 al 18 agosto 2026. A Palestrina il Palio di Sant’Agapito celebra il Patrono con spettacoli, funzioni religiose, processione e la Giostra della Scifa, contesa tra quattro rioni in costume cinquecentesco. La Panarda – Ciciliano (RM), il 19 agosto 2026.

A Ciciliano la Panarda rievoca in costume un banchetto storico con grande tavolata pubblica nel borgo, animata da menestrelli, mangiafuoco, sbandieratori e piatti tradizionali serviti in cocci decorati a mano.

– Ciciliano (RM), il 19 agosto 2026. A Ciciliano la Panarda rievoca in costume un banchetto storico con grande tavolata pubblica nel borgo, animata da menestrelli, mangiafuoco, sbandieratori e piatti tradizionali serviti in cocci decorati a mano. Sagra della Nocciola di Caprarola – Caprarola (VT), dal 21 agosto al 1 settembre 2026.

La Sagra della Nocciola di Caprarola propone eventi, musica, folklore e street food dedicati alla Nocciola DOP locale, in uno dei borghi più belli d’Italia, con organizzazione curata dalla Classe 1985 insieme a Pro Loco e Comune.

– Caprarola (VT), dal 21 agosto al 1 settembre 2026. La Sagra della Nocciola di Caprarola propone eventi, musica, folklore e street food dedicati alla Nocciola DOP locale, in uno dei borghi più belli d’Italia, con organizzazione curata dalla Classe 1985 insieme a Pro Loco e Comune. Palio delle Contrade – Corsa del Bigonzo – Canale Monterano (RM), il 23 agosto 2026.

A Canale il Palio delle Contrade prevede una corsa del bigonzo a eliminazione diretta lungo il corso del paese, preceduta da corteo e seguita dalla consegna del Palio e dai festeggiamenti nei rioni.

– Canale Monterano (RM), il 23 agosto 2026. A Canale il Palio delle Contrade prevede una corsa del bigonzo a eliminazione diretta lungo il corso del paese, preceduta da corteo e seguita dalla consegna del Palio e dai festeggiamenti nei rioni. Rieti Cuore piccante: Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino – Rieti (RI), dal 28 agosto al 6 settembre 2026.

Rieti Cuore piccante è una fiera campionaria mondiale dedicata al peperoncino e ai prodotti affini, che anima l’estate con una manifestazione interamente incentrata sul piccante.

– Rieti (RI), dal 28 agosto al 6 settembre 2026. Rieti Cuore piccante è una fiera campionaria mondiale dedicata al peperoncino e ai prodotti affini, che anima l’estate con una manifestazione interamente incentrata sul piccante. Festa di Santa Costanza – San Donato Val di Comino (FR), il 30 agosto 2026.

La Festa di Santa Costanza rientra nei festeggiamenti per la patrona insieme a San Donato e si apre il sabato con la degustazione dell’antico menù tradizionale nelle locande di via Duomo.