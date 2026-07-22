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Nelle sere d’estate le piazze illuminate, i vicoli dei borghi e le campagne silenziose si animano di voci, musica e profumi di cucina tipica. È il tempo delle sagre di paese, delle feste patronali, dei prodotti di stagione portati in tavola tra banchi all’aperto e lunghi tavoloni condivisi. Tra calici alzati, piatti della tradizione e danze sotto le stelle, ogni serata diventa occasione per incontrarsi e scoprire sapori autentici. In Basilicata questo tempo lento e conviviale è un invito a fermarsi, respirare e lasciarsi guidare dai ritmi delle comunità locali.

A guidare il viaggio tra gli eventi enogastronomici e le feste di agosto 2026 ci sono appuntamenti che raccontano l’anima lucana in modi diversi: dalla sagra “Le notti del Canestrato 2026” di Moliterno al rito dello Maggio Olivetese 2026 a Oliveto Lucano, fino al percorso del gusto di Tipica Vietri 2026 a Vietri di Potenza. Tra celebrazioni religiose, rievocazioni storiche e sagre dedicate ai prodotti tipici, il calendario di Abriola, Bernalda, Forenza, Sarconi, Tolve e degli altri paesi è un mosaico di esperienze da vivere passo dopo passo.

Gli eventi di agosto 2026 in Basilicata da gustare giornata per giornata

Le notti del Canestrato – Moliterno (PZ), dal 9 al 10 agosto 2026.

Sagra dedicata al pecorino canestrato di Moliterno IGP con degustazioni, mostra mercato, convegni, giochi e iniziative legate al rinomato formaggio.

– Moliterno (PZ), dal 9 al 10 agosto 2026. Sagra dedicata al pecorino canestrato di Moliterno IGP con degustazioni, mostra mercato, convegni, giochi e iniziative legate al rinomato formaggio. Il Maggio Olivetese 2026 – Oliveto Lucano (MT), dal 10 al 12 agosto 2026.

Rito tradizionale di Oliveto Lucano che celebra lo sposalizio simbolico di due alberi scelti nei boschi di Cognato e Gallipoli, come cerimonia propiziatrice di fecondità e benessere.

– Oliveto Lucano (MT), dal 10 al 12 agosto 2026. Rito tradizionale di Oliveto Lucano che celebra lo sposalizio simbolico di due alberi scelti nei boschi di Cognato e Gallipoli, come cerimonia propiziatrice di fecondità e benessere. Tipica Vietri 2026 – Vietri di Potenza (PZ), dal 12 al 13 agosto 2026.

Itinerario enogastronomico a Vietri di Potenza dedicato ai piatti tipici e all’olio, con convegni, eventi culturali, musica, spettacoli, mercatini artigianali e mostre fotografiche nelle piazze del paese.

– Vietri di Potenza (PZ), dal 12 al 13 agosto 2026. Itinerario enogastronomico a Vietri di Potenza dedicato ai piatti tipici e all’olio, con convegni, eventi culturali, musica, spettacoli, mercatini artigianali e mostre fotografiche nelle piazze del paese. L’Assunzione di Maria Santissima – Abriola (PZ), il 15 agosto 2026.

Festa dell’Assunzione ad Abriola con pellegrinaggio al santuario di Monteforte, processione di ritorno dell’icona della Vergine, pranzi in famiglia, spettacoli e concerti per tutta la giornata.

– Abriola (PZ), il 15 agosto 2026. Festa dell’Assunzione ad Abriola con pellegrinaggio al santuario di Monteforte, processione di ritorno dell’icona della Vergine, pranzi in famiglia, spettacoli e concerti per tutta la giornata. La leggenda dei templari – Forenza (PZ), il 16 agosto 2026.

Rievocazione storica a Forenza dedicata alla leggenda dei templari e alla figura di Ugo dei Pagani, che ricostruisce il contesto normanno e la nascita degli ordini monastico-cavallereschi dopo la prima Crociata.

– Forenza (PZ), il 16 agosto 2026. Rievocazione storica a Forenza dedicata alla leggenda dei templari e alla figura di Ugo dei Pagani, che ricostruisce il contesto normanno e la nascita degli ordini monastico-cavallereschi dopo la prima Crociata. Il culto di San Rocco di Tolve – Tolve (PZ), il 16 agosto 2026.

Celebrazioni del culto di San Rocco a Tolve, con la comunità che accoglie numerosi pellegrini provenienti da Basilicata, Campania e Puglia nelle date tradizionali del 16 agosto e del 16 settembre.

– Tolve (PZ), il 16 agosto 2026. Celebrazioni del culto di San Rocco a Tolve, con la comunità che accoglie numerosi pellegrini provenienti da Basilicata, Campania e Puglia nelle date tradizionali del 16 agosto e del 16 settembre. Sagra del fagiolo di Sarconi – Sarconi (PZ), dal 18 al 19 agosto 2026.

A Sarconi si celebra la tradizionale sagra del fagiolo con spettacoli itineranti di gruppi folk e artisti di strada, oltre a stand dove acquistare prodotti tipici.

– Sarconi (PZ), dal 18 al 19 agosto 2026. A Sarconi si celebra la tradizionale sagra del fagiolo con spettacoli itineranti di gruppi folk e artisti di strada, oltre a stand dove acquistare prodotti tipici. In Vino VeriJazz – Bernalda (MT), il 24 agosto 2026.

Nel centro storico di Bernalda, in piazza San Bernardino, torna la rassegna enologica In Vino VeriJazz con degustazioni e musica.