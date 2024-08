Che cosa conviene comprare a Zagabria? La capitale croata è una città ideale per chi vuole portare con sé dei deliziosi souvenir, ma non mancano neppure i punti per lo shopping

Zagabria vista dall'alto

La sua cattedrale gotica e le guglie gemelle ne sono un simbolo, ma la capitale croata dall’architettura austro-ungarica affascina i turisti di tutto il mondo per molteplici motivi. Quando ci si trova in vacanza a Zagabria, infatti, non si può che restare ammaliati dalla bellezza di questa antica città. Ma cosa conviene comprare in vacanza a Zagabria per portare con sé dei ricordi del viaggio?

Sapere che cosa conviene comprare a Zagabria non è così semplice, dato che la capitale croata offre ai visitatori una gamma di scelte decisamente ampia. Destinazione ideale per quanti vogliono portarsi a casa un souvenir, Zagabria è una città ottima anche per le compere e lo shopping, con prodotti di qualità a prezzi piuttosto convenienti se confrontati a quelli dell’Italia. Da non perdere sono infine le specialità tipiche del territorio croato, acquistabili nei mercati o nelle botteghe tradizionali della città. Ecco qualche consiglio su cosa è meglio acquistare in caso di visita della capitale croata.

Cosa acquistare a Zagabria

Chi ha programmato un viaggio a Zagabria, nel cuore della Croazia, e intende conoscere cosa conviene comprare in città può iniziare il suo tour dai colorati mercati del centro. Il più famoso di questi, che è anche uno dei più celebri della Croazia, è il Dolac, un mercatino delle pulci che si tiene poco distante dalla centrale piazza di Ban Jelacic. Qui si possono trovare eccellenti pezzi di artigianato locale e splendidi oggetti di antiquariato: candelabri, piatti e utensili in ceramica sono solo alcuni di questi. Nel mercato si possono inoltre acquistare alcune specialità tipiche della Croazia, come la carne allo spiedo o le palacsinta, saporite crêpes.

A proposito di cibo, sicuramente uno dei souvenir più saporiti che potreste portare con voi da un viaggio in Croazia è il tipico formaggio di Pag: si tratta di un formaggio stagionato fatto a mano con latte di pecora locale ed erbe del territorio, una vera e propria esplosione di gusto. Il licitar, invece, è un dolce al miele a forma di cuore, decorato con molti colori: si appende tradizionalmente sugli alberi di Natale e le sue origini sembra risalgano al medioevo, con una ricetta che si tramanda da generazioni.

Fonte: iStock

Souvenir e prodotti tipici da comprare a Zagabria

Zagabria è una città celebre per le sue meraviglie artistiche, che i turisti possono cercare di catturare in un souvenir. Coloro che intendono sapere cosa conviene comprare in città devono dirigersi verso uno dei tanti negozi specializzati in gadget. Rukotvorine è una delle botteghe più celebri della città ed è il punto vendita ideale per comprare delle bambole fatte a mano oppure le tradizionali tovaglie ricamate. Nel centro di Zagabria non mancano gli shop dove si vendono cartoline, calendari e molti altri prodotti.

Gli amanti delle compere non rimarranno delusi da Zagabria, dato che lo shopping può essere praticato in molti punti. In città sono presenti diversi centri commerciali, come l’Arena Centar e il City Center one East, ricchi di negozi dove si possono fare ottimi acquisti soprattutto sui capi di abbigliamento e gli apparecchi hi-tech. I negozi più economici della città sono quelli della catena Nama, mentre se cercate prodotti di lusso dovete indirizzarvi verso le boutique più centrali, con grandi firme croate e internazionali.

Da Croata, invece, troverete uno degli articoli più tradizionali della nazione, la cravatta. Sapevate che le cravatte sono proprio nate in Croazia? In questo negozio ne troverete di vari tipi e stili, una più bella dell’altra, perfette come idee regalo (anche in pregiata seta).

E se invece avete apprezzato, durante il vostro viaggio, i vini, i brandy e i liquori locali, fate tappa da Bornstein, dove ne potrete trovare per tutti i gusti.