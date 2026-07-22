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Quando le piazze tornano a riempirsi di tavolate all’aperto e brindisi collettivi, l’estate ritrova i suoi riti più autentici: sagre di paese, feste patronali, mercatini dove annusare i profumi dei prodotti di stagione. Tra luci appese alle facciate, note di musica popolare e calici che tintinnano, le serate diventano lente, conviviali, perfette per assaggiare formaggi, dolci, verdure dell’orto e vini del territorio. È il tempo in cui residenti e viaggiatori si siedono fianco a fianco, condividendo racconti, piatti tipici e quel senso di comunità che rende ogni borgo unico, dalla costa all’entroterra della Sardegna.

Nel luglio 2026 la Sardegna invita a un viaggio tra sapori e tradizioni che cambiano da paese a paese: dalle passeggiate tra banchi e profumi del Mercato Civico di Santa Chiara a Cagliari alla dolcezza protagonista della Sagra delle Seadas a Sant’Antonio di Gallura, fino all’anima più popolare e festosa del Palio degli Asinelli a Ollolai e della Sagra della Cipolla Dorata di Banari. Un calendario di appuntamenti che unisce mare e montagna, piccoli centri e capoluoghi, per trasformare ogni weekend in un’occasione di scoperta enogastronomica.

Eventi di luglio in Sardegna, le sagre e le feste da segnare in agenda

Mercato Civico di Santa Chiara – Cagliari (CA), dal 1 al 31 luglio 2026.

Il Mercato Civico di Santa Chiara a Cagliari, ristrutturato e orientato al turismo, offre prodotti enogastronomici di qualità per pasti veloci e spesa quotidiana in una cornice panoramica e storica.

– Cagliari (CA), dal 1 al 31 luglio 2026. Il Mercato Civico di Santa Chiara a Cagliari, ristrutturato e orientato al turismo, offre prodotti enogastronomici di qualità per pasti veloci e spesa quotidiana in una cornice panoramica e storica. Sagra delle Seadas a Sant’Antonio di Gallura – Sant’Antonio di Gallura (SS), il 10 luglio 2026.

Nel centro storico di Sant’Antonio di Gallura si svolge la Sagra delle seadas, dedicata al celebre dolce tradizionale sardo.

– Sant’Antonio di Gallura (SS), il 10 luglio 2026. Nel centro storico di Sant’Antonio di Gallura si svolge la Sagra delle seadas, dedicata al celebre dolce tradizionale sardo. Palio degli Asinelli – Ollolai (NU), il 11 luglio 2026.

Palio notturno in Piazza Marconi a Ollolai con batterie eliminatorie e finale, nato per promuovere l’asinello sardo e sensibilizzare sulla tutela della specie asinina e sullo sviluppo sostenibile delle economie locali.

– Ollolai (NU), il 11 luglio 2026. Palio notturno in Piazza Marconi a Ollolai con batterie eliminatorie e finale, nato per promuovere l’asinello sardo e sensibilizzare sulla tutela della specie asinina e sullo sviluppo sostenibile delle economie locali. Sagra della Cipolla Dorata di Banari – Banari (SS), dal 18 al 19 luglio 2026.

Evento gastronomico dedicato alla Cipolla Dorata di Banari, varietà locale coltivata nel Meilogu, con degustazioni e iniziative pensate per il gusto e il divertimento di tutta la famiglia.