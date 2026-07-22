Il profumo di salsedine che si mescola al fritto di pesce, le luci delle giostre che illuminano le piazze, i tavoli all’aperto dove si brinda fino a tardi: l’estate è la stagione in cui i borghi si riempiono di festa. Tra sagre di paese, celebrazioni patronali ed eventi dedicati ai prodotti tipici di stagione, ogni sera diventa un’occasione per assaggiare qualcosa di nuovo e scoprire tradizioni antiche. In Sicilia questo clima di convivialità si respira ovunque, dai piccoli centri dell’entroterra alle località affacciate sul mare.
Sagre, feste ed eventi enogastronomici di luglio 2026 in Sicilia portano in scena il meglio della cultura locale, tra devozione, musica e specialità del territorio. Dal richiamo irresistibile della Sagra del pesce spada di Acitrezza, che anima la riviera ionica, alla grande celebrazione cittadina del Festino di Santa Rosalia a Palermo, fino ai profumi irresistibili di Stragusto 2026 a Trapani, le occasioni per programmare un viaggio all’insegna del gusto non mancano.
Le sagre di luglio in Sicilia da segnare in agenda
- Festa della Madonna delle Grazie a Butera – Butera (CL), il 2 luglio 2026.
Festa religiosa a Butera in onore della Madonna delle Grazie, con la pregevole effigie custodita nella chiesa quattrocentesca portata in processione il 2 luglio.
- Festa del Pesce Azzurro di Marzamemi – Pachino (SR), dal 2 al 5 luglio 2026.
Manifestazione a Marzamemi dedicata al pesce azzurro, con cibo, vino, artigianato, musica, visite guidate, show cooking, mostre e poesie per valorizzare sapori e tradizioni locali.
- Sagra della Ciliegia dell’Etna a Sant’Alfio – Sant’Alfio (CT), dal 3 al 5 luglio 2026.
Sagra dedicata alla Ciliegia dell’Etna Dop, prodotto simbolo dell’agricoltura catanese coltivato dal mare fino alle alte quote del vulcano, con particolare attenzione alle varietà Napoleone, Maiolina e Mastrantoni.
- Grappoli Wine Festival – Belpasso (CT), il 4 luglio 2026.
Festival enologico al Parco Urbano “Peppino Impastato” di Belpasso che propone un viaggio tra i vini delle zone vulcaniche, celebrando l’incontro tra cultura, paesaggio e viticoltura.
- Sagra del pesce spada di Acitrezza – Aci Castello (CT), dal 10 al 12 luglio 2026.
Sagra ad Aci Trezza con pesce spada delle spadare locali cotto su grandi griglie e condito con olio, limone, origano, sale e insalata fresca.
- Festino di Santa Rosalia – Palermo (PA), il 14 luglio 2026.
Storico Festino di Santa Rosalia a Palermo, con corteo del Carro trionfale, spettacoli lungo il Cassaro, grande partecipazione di fedeli e visitatori e conclusione con fuochi d’artificio al Foro Italico.
- Sagra del Polpo a Pozzillo – Acireale (CT), il 18 luglio 2026.
Sagra del polpo nel borgo di Pozzillo, con stand in piazza S. Margherita Regina che propongono insalate di polpo accompagnate da vino e musica.
- TipicuèArte: Sagra della Cipolla Rossa – Partanna (TP), dal 19 al 20 luglio 2026.
Evento TipicuèArte a Partanna che celebra la Cipolla Rossa con spettacoli musicali, artisti di strada, sfilate di moda, mercatini, visite guidate al castello medievale e al museo.
- Stragusto 2026: torna a Trapani la Festa del Cibo da Strada – Trapani (TP), dal 22 al 26 luglio 2026.
Stragusto porta a Trapani una festa del cibo di strada nella piazza dell’antico Mercato del Pesce, con specialità da vari paesi e regioni e un’atmosfera ispirata ai mercati tradizionali.
- Sagra dell’Olio a Furnari – Furnari (ME), il 31 luglio 2026.
Sagra organizzata in piazza Marconi a Furnari con degustazione di pane caldo con olio locale, bruschette, olive, vino e intrattenimento musicale, affiancata da cenni sulle origini del nome del paese.