Il profumo di salsedine che si mescola al fritto di pesce, le luci delle giostre che illuminano le piazze, i tavoli all’aperto dove si brinda fino a tardi: l’estate è la stagione in cui i borghi si riempiono di festa. Tra sagre di paese, celebrazioni patronali ed eventi dedicati ai prodotti tipici di stagione, ogni sera diventa un’occasione per assaggiare qualcosa di nuovo e scoprire tradizioni antiche. In Sicilia questo clima di convivialità si respira ovunque, dai piccoli centri dell’entroterra alle località affacciate sul mare.

Sagre, feste ed eventi enogastronomici di luglio 2026 in Sicilia portano in scena il meglio della cultura locale, tra devozione, musica e specialità del territorio. Dal richiamo irresistibile della Sagra del pesce spada di Acitrezza, che anima la riviera ionica, alla grande celebrazione cittadina del Festino di Santa Rosalia a Palermo, fino ai profumi irresistibili di Stragusto 2026 a Trapani, le occasioni per programmare un viaggio all’insegna del gusto non mancano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.