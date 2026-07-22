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Tra piazze affacciate sul mare, campanili che scandiscono il tempo e vicoli che profumano di cucina di casa, l’estate italiana si accende di sagre, feste patronali ed eventi enogastronomici. Le serate si fanno lente, tra tavolate all’aperto, musica dal vivo e assaggi di specialità locali che raccontano la storia dei territori meglio di qualsiasi guida. In questo scenario, la Calabria offre un caleidoscopio di sapori e atmosfere che unisce borghi dell’entroterra e località di costa in un’unica, grande festa.

Ad agosto 2026 la Calabria diventa un percorso goloso che tocca borghi e città, dalle tavolate della Sagra della N’duja di Spilinga alle celebrazioni storiche del Palio di Ribusa di Stilo, fino alle proposte di pesce della sagra del pesce spada di Palmi. Un filo rosso di eventi che invita a partire, scegliere una tappa diversa ogni sera e lasciarsi guidare dall’atmosfera delle feste di paese.

Eventi di agosto in Calabria da segnare in agenda

Palio di Ribusa, festival del Rinascimento Calabrese – Stilo (RC), dal 1 al 3 agosto 2026.

Nel centro storico di Stilo si rievocano i fasti della Contea con un grande festival rinascimentale, animato da numerosi artisti internazionali ispirati all’epoca di Tommaso Campanella.

– Stilo (RC), dal 1 al 3 agosto 2026. Nel centro storico di Stilo si rievocano i fasti della Contea con un grande festival rinascimentale, animato da numerosi artisti internazionali ispirati all’epoca di Tommaso Campanella. Sagra da Sujaca – Drapia (VV), il 6 agosto 2026.

A Caria di Drapia la Sagra da Sujaca celebra i fagioli con numerose pietanze tipiche, giochi e momenti di divertimento nelle vie del paese.

– Drapia (VV), il 6 agosto 2026. A Caria di Drapia la Sagra da Sujaca celebra i fagioli con numerose pietanze tipiche, giochi e momenti di divertimento nelle vie del paese. Sagra della N’duja – Spilinga (VV), il 8 agosto 2026.

A Spilinga la Sagra della N’duja permette di degustare l’insaccato piccante tipico negli stand lungo il corso, con l’esibizione dei tradizionali giganti di cartapesta di Mata e Grifone.

– Spilinga (VV), il 8 agosto 2026. A Spilinga la Sagra della N’duja permette di degustare l’insaccato piccante tipico negli stand lungo il corso, con l’esibizione dei tradizionali giganti di cartapesta di Mata e Grifone. Festa Nazionale dello Stocco – Cittanova (RC), il 10 agosto 2026.

A Cittanova la Festa Nazionale dello Stocco unisce piatti tipici a base di stoccafisso e baccalà a grandi concerti estivi, valorizzando sapori, identità e cultura locali.

– Cittanova (RC), il 10 agosto 2026. A Cittanova la Festa Nazionale dello Stocco unisce piatti tipici a base di stoccafisso e baccalà a grandi concerti estivi, valorizzando sapori, identità e cultura locali. La sagra del pesce spada – Palmi (RC), il 10 agosto 2026.

Alla Tonnara di Palmi si rinnova la Sagra del Pesce Spada, organizzata dall’Associazione Tradizioni Marinare, con degustazioni dedicate al pesce in occasione della notte di San Lorenzo.

– Palmi (RC), il 10 agosto 2026. Alla Tonnara di Palmi si rinnova la Sagra del Pesce Spada, organizzata dall’Associazione Tradizioni Marinare, con degustazioni dedicate al pesce in occasione della notte di San Lorenzo. Festa della Pietà – Castrovillari (CS), il 15 agosto 2026.

La Festa della Pietà mantiene vive le tradizioni contadine locali, tra usanze legate ai fidanzamenti e canti d’amore serali accompagnati dalla chitarra.

– Castrovillari (CS), il 15 agosto 2026. La Festa della Pietà mantiene vive le tradizioni contadine locali, tra usanze legate ai fidanzamenti e canti d’amore serali accompagnati dalla chitarra. La festa di San Rocco – Palmi (RC), il 16 agosto 2026.

A Palmi il 16 agosto si festeggia San Rocco con una solenne processione, preceduta dai penitenti detti “spinati” che sfilano a torso nudo indossando cappi di spine e arbusti.