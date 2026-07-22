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Nel calendario dell’estate italiana, questo è il momento in cui paesi e borghi accendono le luci delle sagre, delle feste patronali e degli eventi dedicati ai sapori del territorio. L’aria è tiepida, le giornate si allungano e le piazze tornano a riempirsi di profumi di cucina, musica dal vivo e chiacchiere fino a tardi. Tra prodotti tipici di stagione, incontri all’aperto e tradizioni che si rinnovano di anno in anno, ogni sera può diventare l’occasione giusta per scoprire un luogo nuovo. Anche in Valle d’Aosta, l’estate diventa un invito continuo a sedersi a tavola e brindare insieme.

In questa cornice, luglio 2026 porta in scena un ricco cartellone di sagre ed eventi enogastronomici che attraversano la regione, dai villaggi più raccolti alle località di villeggiatura. Tra i protagonisti spiccano appuntamenti come la Festa del Jambon de Bosses DOP 2026: il festival del prosciutto crudo d’alta quota a Saint-Rhémy-en-Bosses, la Sagra della Polenta 2026: gusto, animazione e sport a Doues e la Sagra della Seupa à la Vapelenentse DeCo a Valpelline. E accanto a queste tappe iconiche, il calendario di luglio tocca Aymavilles, Challand-Saint-Anselme, Courmayeur, La Magdeleine, Morgex, Oyace, Saint-Nicolas, Issime e altri paesi, componendo un itinerario di gusto che unisce montagne, cultura e convivialità.

Eventi di luglio in Valle d’Aosta, le sagre e le feste da segnare in agenda

Fehta da tchivra – Festa della Capra – Challand-Saint-Anselme (AO), dal 4 al 5 luglio 2026.

Festa della Capra a Quinçod con piatti e formaggi di capra, degustazioni guidate, mercatino di prodotti tipici, animazioni per bambini e serate danzanti nel padiglione municipale.

– Challand-Saint-Anselme (AO), dal 4 al 5 luglio 2026. Festa della Capra a Quinçod con piatti e formaggi di capra, degustazioni guidate, mercatino di prodotti tipici, animazioni per bambini e serate danzanti nel padiglione municipale. Sagra della Polenta – Doues (AO), dal 4 al 5 luglio 2026.

Sagra della Polenta a Doues dedicata alla riscoperta della polenta in molte varianti, con altri prodotti gastronomici, serate danzanti, animazione per bambini, pranzi ed eventi sportivi.

– Doues (AO), dal 4 al 5 luglio 2026. Sagra della Polenta a Doues dedicata alla riscoperta della polenta in molte varianti, con altri prodotti gastronomici, serate danzanti, animazione per bambini, pranzi ed eventi sportivi. Fiabe nel bosco – Morgex (AO), dal 10 luglio al 30 agosto 2026.

Fiabe nel Bosco propone attività gratuite ogni venerdì, sabato e domenica pomeriggio, per far conoscere ai più piccoli il patrimonio valdostano attraverso racconti nel bosco.

– Morgex (AO), dal 10 luglio al 30 agosto 2026. Fiabe nel Bosco propone attività gratuite ogni venerdì, sabato e domenica pomeriggio, per far conoscere ai più piccoli il patrimonio valdostano attraverso racconti nel bosco. Festa del Jambon de Bosses DOP – Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), il 12 luglio 2026.

A Saint-Rhémy il Jambon Day celebra il Jambon de Bosses DOP con visite allo stabilimento, degustazioni guidate, abbinamenti con vini e prodotti valdostani e possibilità di acquisto.

– Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), il 12 luglio 2026. A Saint-Rhémy il Jambon Day celebra il Jambon de Bosses DOP con visite allo stabilimento, degustazioni guidate, abbinamenti con vini e prodotti valdostani e possibilità di acquisto. Sagra della Selvaggina di Saint-Nicolas – Saint-Nicolas (AO), dal 16 al 19 luglio 2026.

Sagra della Selvaggina a Saint-Nicolas con degustazioni di specialità di selvaggina nella zona sportiva di Fossaz, accompagnate da spettacoli, intrattenimento e musica.

– Saint-Nicolas (AO), dal 16 al 19 luglio 2026. Sagra della Selvaggina a Saint-Nicolas con degustazioni di specialità di selvaggina nella zona sportiva di Fossaz, accompagnate da spettacoli, intrattenimento e musica. Alpages Ouverts – Issime (AO), il 18 luglio 2026.

Giornata in alpeggio con visite guidate per scoprire il lavoro in montagna, la casera dove nasce la fontina, gli attrezzi e le attività quotidiane, con pranzo a base di prodotti tipici e polenta.

– Issime (AO), il 18 luglio 2026. Giornata in alpeggio con visite guidate per scoprire il lavoro in montagna, la casera dove nasce la fontina, gli attrezzi e le attività quotidiane, con pranzo a base di prodotti tipici e polenta. Veillà di La Magdeleine 2026 – La Magdeleine (AO), il 18 luglio 2026.

A La Magdeleine la Veillà ripropone una cena itinerante con piatti tradizionali e rievocazioni di antichi mestieri, affiancata dal mercatino tipico “Lo martzé du patron”.

– La Magdeleine (AO), il 18 luglio 2026. A La Magdeleine la Veillà ripropone una cena itinerante con piatti tradizionali e rievocazioni di antichi mestieri, affiancata dal mercatino tipico “Lo martzé du patron”. Festa della Fontina – Oyace (AO), dal 19 al 20 luglio 2026.

Manifestazione dedicata alla Fontina DOP e alla gastronomia valdostana, con degustazioni, eventi per bambini, musica, intrattenimento e un mercatino di prodotti tipici e artigianali presso il salone polivalente.

– Oyace (AO), dal 19 al 20 luglio 2026. Manifestazione dedicata alla Fontina DOP e alla gastronomia valdostana, con degustazioni, eventi per bambini, musica, intrattenimento e un mercatino di prodotti tipici e artigianali presso il salone polivalente. Courmayeur Food Market – Courmayeur (AO), il 21 luglio 2026.

Nel centro di Courmayeur un mercato all’aperto valorizza la filiera agricola locale, con formaggi, vini, miele, pane, conserve, ortaggi ed erbe officinali, ospitato nel Jardin de l’Ange.

– Courmayeur (AO), il 21 luglio 2026. Nel centro di Courmayeur un mercato all’aperto valorizza la filiera agricola locale, con formaggi, vini, miele, pane, conserve, ortaggi ed erbe officinali, ospitato nel Jardin de l’Ange. Festa della Favò – Aymavilles (AO), dal 25 al 26 luglio 2026.

A Ozein la Festa della Favò celebra questo piatto tipico valdostano con degustazioni, una suggestiva Veillà dedicata ai mestieri di un tempo, serate danzanti e momenti conviviali.

– Aymavilles (AO), dal 25 al 26 luglio 2026. A Ozein la Festa della Favò celebra questo piatto tipico valdostano con degustazioni, una suggestiva Veillà dedicata ai mestieri di un tempo, serate danzanti e momenti conviviali. Sagra della Seupa à la Vapelenentse DeCo – Valpelline (AO), dal 25 al 26 luglio 2026.

A Valpelline la sagra valorizza la seupa à la Vapelenentse, zuppa al forno con pane raffermo e Fontina, accompagnata da esposizioni di artigianato locale nell’area delle manifestazioni.

– Valpelline (AO), dal 25 al 26 luglio 2026. A Valpelline la sagra valorizza la seupa à la Vapelenentse, zuppa al forno con pane raffermo e Fontina, accompagnata da esposizioni di artigianato locale nell’area delle manifestazioni. Festa patronale di San Pantaleone – Courmayeur (AO), il 27 luglio 2026.

Courmayeur celebra il patrono San Pantaleone con intrattenimenti per tutte le età, distribuzione di una cena tradizionale e musica dal vivo.