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Il ritmo lento delle sere all’aperto, le luci delle piazze che si accendono e il profumo delle specialità locali che invade i vicoli: l’estate italiana è fatta di tavolate conviviali, musica dal vivo e sagre di paese. Tra feste patronali, prodotti di stagione e tradizioni popolari, ogni borgo si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove incontrarsi, assaggiare e brindare insieme. È il momento ideale per scoprire l’anima più genuina dei territori, tra chiacchiere, risate e piatti che raccontano la storia di chi li prepara, anche nelle Marche.

In questo spirito, le Marche ad agosto 2026 propongono un calendario ricchissimo tra borghi fortificati, colline e mare. Gli amanti della storia e delle rievocazioni potranno emozionarsi con la Cavalcata dell’Assunta a Fermo o con le atmosfere medievali di Giovedì al Castello a Gradara, mentre i buongustai troveranno la loro meta perfetta tra il profumo irresistibile di Ascoliva Festival ad Ascoli Piceno e i sapori intensi della Fiera Regionale del tartufo Nero Estivo ad Acqualagna.

Gli eventi di agosto 2026 nelle Marche da vivere giorno e notte

Giovedì al Castello: tornano le serate medievali a Gradara – Gradara (PU), dal 11 giugno al 10 settembre 2026.

I Giovedì al Castello di Gradara propongono serate a tema medievale con gruppi storici, animazioni diverse ogni settimana e mercatini di artigianato nel borgo.

– Gradara (PU), dal 11 giugno al 10 settembre 2026. I Giovedì al Castello di Gradara propongono serate a tema medievale con gruppi storici, animazioni diverse ogni settimana e mercatini di artigianato nel borgo. Cavalcata dell’Assunta a Fermo – Fermo (FM), dal 26 luglio al 12 agosto 2026.

Grande rievocazione medievale a Fermo con scene di vita d’epoca, hostarie, investiture, sbandieratori e, nel giorno clou, corteo storico, corsa della cavalcata entro le mura, fuochi d’artificio e tombola.

– Fermo (FM), dal 26 luglio al 12 agosto 2026. Grande rievocazione medievale a Fermo con scene di vita d’epoca, hostarie, investiture, sbandieratori e, nel giorno clou, corteo storico, corsa della cavalcata entro le mura, fuochi d’artificio e tombola. Fiera Regionale del tartufo Nero Estivo – Acqualagna (PU), dal 1 al 2 agosto 2026.

Fiera regionale con stand del tartufo nero estivo, specialità gastronomiche locali, artigianato in pietra e legno, enoteca con degustazioni guidate e attività per bambini.

– Acqualagna (PU), dal 1 al 2 agosto 2026. Fiera regionale con stand del tartufo nero estivo, specialità gastronomiche locali, artigianato in pietra e legno, enoteca con degustazioni guidate e attività per bambini. Palio delle Contrade a Fano – Fano (PU), il 1 agosto 2026.

Rievocazione storica a Fano del matrimonio di Pandolfo III Malatesta con giochi tra contrade, tiro alla fune, gara a cavallo del tiro all’anello e sfide di tiro con l’arco.

– Fano (PU), il 1 agosto 2026. Rievocazione storica a Fano del matrimonio di Pandolfo III Malatesta con giochi tra contrade, tiro alla fune, gara a cavallo del tiro all’anello e sfide di tiro con l’arco. Sponsalia: un tuffo nella storia ad Acquaviva Picena – Acquaviva Picena (AP), dal 6 al 9 agosto 2026.

Grande rievocazione medievale ad Acquaviva Picena con mercato didattico, corteo storico, spettacoli e banchetto in fortezza, per immergersi negli usi e costumi dell’epoca.

– Acquaviva Picena (AP), dal 6 al 9 agosto 2026. Grande rievocazione medievale ad Acquaviva Picena con mercato didattico, corteo storico, spettacoli e banchetto in fortezza, per immergersi negli usi e costumi dell’epoca. Torneo Cavalleresco Castel Clementino – Servigliano (FM), dal 7 al 16 agosto 2026.

Torneo cavalleresco in costume a Servigliano con corteo di centinaia di figuranti, esibizioni di sbandieratori e giostra dell’anello tra i rioni cittadini.

– Servigliano (FM), dal 7 al 16 agosto 2026. Torneo cavalleresco in costume a Servigliano con corteo di centinaia di figuranti, esibizioni di sbandieratori e giostra dell’anello tra i rioni cittadini. Ascoliva Festival, il trionfo dell’oliva ripiena all’ascolana – Ascoli Piceno (AP), dal 8 al 19 agosto 2026.

Festival dedicato all’oliva ripiena ascolana del Piceno Dop, con produttori artigianali, degustazioni, eventi culturali, spettacoli e laboratori gastronomici.

– Ascoli Piceno (AP), dal 8 al 19 agosto 2026. Festival dedicato all’oliva ripiena ascolana del Piceno Dop, con produttori artigianali, degustazioni, eventi culturali, spettacoli e laboratori gastronomici. Maialata in piazza a Montefiore dell’Aso – Montefiore dell’Aso (AP), dal 15 al 19 agosto 2026.

Maialata in piazza con polenta bianca e rossa, piatti tipici della macellazione del maiale, mercatini, mostre e passeggiate nel centro storico e nel paesaggio circostante.

– Montefiore dell’Aso (AP), dal 15 al 19 agosto 2026. Maialata in piazza con polenta bianca e rossa, piatti tipici della macellazione del maiale, mercatini, mostre e passeggiate nel centro storico e nel paesaggio circostante. Templaria 2026 – Pax et Bellum – Castignano (AP), dal 17 al 21 agosto 2026.

Templaria Festival trasforma Castignano in una grande rievocazione del Basso Medioevo e dei Templari, con un ricco programma a tema che richiama appassionati di storia, famiglie e turisti.

– Castignano (AP), dal 17 al 21 agosto 2026. Templaria Festival trasforma Castignano in una grande rievocazione del Basso Medioevo e dei Templari, con un ricco programma a tema che richiama appassionati di storia, famiglie e turisti. Festa del Verdicchio – Staffolo (AN), dal 20 al 23 agosto 2026.

A Staffolo torna la Festa del Verdicchio, dedicata al vino simbolo della produzione enologica locale, con stand gastronomici e musica.