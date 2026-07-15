Un racconto che arriva in un momento particolarmente favorevole per le Eolie, anche grazie all’attenzione suscitata dalle riprese di “The Odyssey” di Christopher Nolan , girato tra Lipari e Vulcano nel 2025, e che conferma l’arcipelago come una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo.

Le Isole Eolie tornano sotto i riflettori internazionali e questa volta a celebrarle è la stampa estera. Il quotidiano spagnolo t ha dedicato un lungo reportage all’arcipelago siciliano, definendolo un vero “viaggio da film” , un itinerario che intreccia paesaggi vulcanici, mitologia, cinema, enogastronomia e mare cristallino.

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Le Isole Eolie tra cinema, mito e paesaggi

Nel reportage pubblicato da El País, le Isole Eolie vengono descritte come un luogo dove natura e storia si fondono in un'esperienza unica. Le sette isole vulcaniche (Lipari, Salina, Vulcano, Stromboli, Filicudi, Alicudi e Panarea) emergono dal Mar Tirreno a nord-est della Sicilia e sono riconosciute come Patrimonio Mondiale Unesco dal 2000 grazie al loro eccezionale patrimonio geologico.

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L'articolo parte proprio dalla figura di Eolo, il dio dei venti della mitologia greca che avrebbe dato il nome all'arcipelago. Un riferimento che oggi torna d'attualità anche grazie all'arrivo nelle sale del nuovo film The Odyssey di Christopher Nolan, ispirato al poema omerico e girato in parte proprio tra Lipari e Vulcano. Secondo il quotidiano spagnolo, il vento rappresenta ancora oggi il vero protagonista di un viaggio alle Eolie: può accompagnare la navigazione oppure costringere i visitatori a rallentare i propri programmi.

Tra le tappe imperdibili raccontate da El País spicca Lipari, la più grande dell'arcipelago e principale porta d'accesso dalle coste siciliane. Qui il reportage suggerisce di alternare spiagge dalle acque cristalline come Canneto e Cala Bianca, degustazioni della celebre Malvasia delle Eolie nelle aziende vinicole locali e visite al Museo Archeologico Eoliano Luigi Bernabò Brea, considerato uno dei più importanti del Mediterraneo per le sue collezioni di reperti greci.

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Il giornale dedica spazio anche alla storia dell'antica miniera di pomice, oggi chiusa, e al nuovo modello di turismo sostenibile promosso dagli operatori locali, con l'obiettivo di valorizzare l'identità delle isole e creare benefici economici per la comunità residente.

Da Salina a Stromboli e Vulcano, le location cinematografiche

Uno degli aspetti che più colpisce nel reportage è il forte legame tra le Isole Eolie e il grande cinema. Salina viene ricordata come il set naturale de Il Postino (1994), il celebre film con Massimo Troisi che ha contribuito a far conoscere l'isola al grande pubblico internazionale. Tra i luoghi simbolo compare la spettacolare spiaggia di Pollara, una delle immagini più note della pellicola. Poi c'è Stromboli, dove il vulcano attivo continua a offrire uno degli spettacoli naturali più affascinanti del Mediterraneo: le colate laviche che, al tramonto, si tuffano direttamente nel mare. Ma Stromboli è anche la celebre isola del film omonimo diretto da Roberto Rossellini nel 1950 con Ingrid Bergman, una pellicola entrata nella storia del cinema e che ancora oggi alimenta il fascino dell'isola.

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Infine Vulcano, protagonista di un altro grande classico del cinema italiano e oggi meta ideale per chi cerca esperienze all'aria aperta. Il reportage consiglia l'escursione al Gran Cratere della Fossa, da cui si gode una vista spettacolare su tutto l'arcipelago, oltre ai celebri fanghi termali della Pozza dei Fanghi e ai bagni nelle acque riscaldate naturalmente dall'attività vulcanica. Il racconto di El País si conclude sottolineando come le Eolie siano molto più di una semplice destinazione balneare: sono un luogo dove ogni isola racconta una storia diversa, tra vulcani attivi, vini, sapori autentici, piccoli borghi e scenari cinematografici che sembrano usciti da una pellicola.