Le Isole Eolie conquistano la stampa estera: “Un viaggio da film”

L'arcipelago del Mediterraneo che da anni incanta i registi del grande cinema ha fatto innamorare anche il quotidiano spagnolo: benvenuti alle splendide, ma diverse, Isole Eolie

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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Le Isole Eolie conquistano la stampa estera: “Un viaggio da film”
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Le Isole Eolie

Le Isole Eolie tornano sotto i riflettori internazionali e questa volta a celebrarle è la stampa estera. Il quotidiano spagnolo t ha dedicato un lungo reportage all’arcipelago siciliano, definendolo un vero “viaggio da film”, un itinerario che intreccia paesaggi vulcanici, mitologia, cinema, enogastronomia e mare cristallino.

Un racconto che arriva in un momento particolarmente favorevole per le Eolie, anche grazie all’attenzione suscitata dalle riprese di “The Odyssey” di Christopher Nolan, girato tra Lipari e Vulcano nel 2025, e che conferma l’arcipelago come una delle destinazioni più affascinanti del Mediterraneo.

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