Libertà, natura e mare limpido: la Liguria è un paradiso per chi pratica il naturismo. Ti sveliamo le spiagge più belle, dai tratti rocciosi di confine fino alle insenature segrete delle Cinque Terre

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Punta Crena, la spiaggia di Varigotti dove praticare naturismo

Se ami il mare limpido, il sole che ti scalda la pelle e la libertà assoluta di un’abbronzatura integrale, la Liguria è il tuo piccolo paradiso. Qui troverai alcune delle spiagge naturiste più belle d’Italia, tra calette selvagge e panorami mozzafiato. La maggior parte si trova nella Riviera di Levante, ma anche a Ponente ci sono vere chicche da scoprire. Se pensavi di conoscerle tutte, preparati a segnare qualche nuova meta per la tua prossima fuga al sole, senza costume e senza pensieri. Ecco le più belle spiagge naturiste della Liguria.

Spiaggia naturista di Chiavari

Se cerchi una delle spiagge per nudisti in Liguria più frequentate, Chiavari ti aspetta. Nella zona nord trovi uno stabilimento storico dove nuotare e prendere il sole in totale libertà. La vista è da cartolina: da una parte il golfo di Sestri Levante, dall’altra il promontorio di Portofino. L’atmosfera è rilassata e conviviale, con ampi spazi per distendersi e la possibilità di fare lunghe nuotate in acque calme e pulite. Bisogna tenere a mente sempre le regole delle spiagge nudiste e mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri.

Punta Baffe a Sestri Levante

Vuoi qualcosa di più wild? Punta Baffe, nel territorio comunale di Sestri Levante, è una delle spiagge naturiste in Liguria più appartate. Dopo la seconda galleria verso Moneglia, ti ritrovi in un angolo roccioso e spettacolare. Non è facilissima da raggiungere, ma proprio per questo regala silenzio, privacy e acque cristalline. L’ambiente è selvaggio e autentico, perfetto se vuoi un contatto diretto con la natura e il canto delle cicale come colonna sonora.

Spiaggia di Guvano alle Cinque Terre

Nascosta tra Corniglia e Vernazza, la spiaggia di Guvano è una leggenda per gli amanti del naturismo. Protetta da una scenografica insenatura naturale, un tempo era ritrovo di comunità hippy. Ci arrivi passando per una vecchia galleria ferroviaria, e una volta lì… ti innamorerai del panorama e della tranquillità. I ciottoli e la ghiaia grossolana rendono l’acqua incredibilmente limpida, perfetta per nuotate lunghe e rigeneranti, lontano dalle spiagge più affollate delle Cinque Terre.

iStock

Spiaggia di Galeazza a Imperia

Anche a Ponente ci sono spiagge per naturisti in Liguria che meritano. A Imperia, nel comune di Oneglia, la spiaggia Galeazza ti offre un mix di sabbia e ghiaia e un’atmosfera libera e accogliente. Perfetta per passeggiare, nuotare e prendere il sole senza costrizioni. Le calette lungo il litorale offrono angoli appartati, ideali per chi cerca tranquillità, mentre gli scogli vicini sono perfetti per tuffi divertenti nelle giornate più calde.

Spiaggia di Punta Crena a Varigotti

Nel savonese, Varigotti è una meta storica del naturismo ligure. Puoi arrivarci dalla spiaggia principale oppure, se ti piace l’avventura, tramite un sentiero un po’ impervio che parte da Punta Crena. In estate è molto frequentata, ma la bellezza del mare e il fascino del borgo valgono ogni minuto. La sabbia chiara e il mare turchese ricordano scenari caraibici, regalando un’esperienza da cartolina.

Piani d’Invrea tra Varazze e Cogoleto

Tra Varazze e Cogoleto trovi un tratto di costa che sembra fatto apposta per chi ama il sole e la privacy. A Piani d’Ivrea niente sabbia: ci sono terrazze in cemento su più livelli, ideali per stenderti e goderti il rumore delle onde. L’acqua? Così trasparente che ti sembrerà di nuotare in una piscina naturale. È il posto perfetto per giornate lente e silenziose, con tramonti mozzafiato.

Capo Mimosa vicino a Cervo

Vicino al borgo di Cervo, Capo Mimosa è una delle spiagge per naturisti in Liguria più gettonate anche dagli stranieri. Tra ciottoli e scogli piatti che scendono dolcemente in mare, trovi sempre un posto dove sistemarti. E se ti viene fame, c’è un bar ristorante a due passi: comodità e libertà in un solo colpo. Qui il mare è calmo e ideale per lunghe nuotate rigeneranti.

Spiaggia di Pieve Ligure vicino Bogliasco

A Pieve Ligure, vicino a Bogliasco, ti basta scendere dal treno e in pochi minuti sei già con i piedi sulla sabbia. La spiaggia si trova a soli 250 metri dalla stazione: scavalchi il guard rail, scendi verso il mare e sei pronto per un tuffo in stile naturista. Una meta perfetta se vuoi una fuga veloce dalla città. L’acqua limpida e i grandi massi lisci rendono questo spot ideale anche per fare snorkeling e goderti il silenzio, lontano dal caos cittadino.

iStock

La Galeazza vicino a Diano Marina

Partendo da Diano Marina, percorri a piedi o in bici una vecchia strada dismessa, scendi qualche scalino e… voilà: davanti a te una spiaggia di ciottoli con tante piccole calette dove ritagliarti il tuo spazio. L’atmosfera è rilassata e l’acqua limpida ti invita a un tuffo senza pensieri.

Capo Mortola in zona Balzi Rossi

All’estremo Ponente, tra Latte e i Balzi Rossi, Capo Mortola è un paradiso di calette nascoste e scogliere bianche. Lontano dalla folla e quasi incontaminato, qui puoi nuotare in un’acqua limpidissima e rilassarti senza pensare a niente. Le insenature offrono riparo e un senso di isolamento raro da trovare altrove in Liguria.

Scoglio Bianco a Sarzana

A Sarzana, lo Scoglio Bianco (o Punta Bianca) ti accoglie con la sua scogliera chiara e l’atmosfera intima. Puoi arrivarci via sentiero o in barca, magari portandoti il pranzo al sacco per restare tutto il giorno. È una di quelle spiagge per nudisti in Liguria dove ti senti davvero lontano da tutto. L’acqua qui è talmente trasparente da sembrare vetro, e i fondali ricchi di vita marina sono un invito irresistibile per chi ama fare snorkeling.

Spiaggia di punta Chiappa nella riserva di Portofino

Per arrivare a Punta Chiappa devi camminare un paio di chilometri da San Rocco di Camogli, ma la vista e il mare ti ripagheranno di ogni passo. Grandi scogli, acqua turchese e un’atmosfera che sa di vacanza vera: perfetta per staccare da tutto e tutti. La riserva marina protegge l’area, garantendo fondali intatti e pesci variopinti che nuotano tra le rocce.