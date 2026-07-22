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Le giornate si allungano tra chiacchiere all’aperto, tavolate in piazza e profumi che riempiono i vicoli, mentre la sera si accende di musica, luminarie e calici alzati. È il periodo in cui i borghi si riscoprono comunità, tra sagre di paese, feste patronali e mercatini di prodotti tipici, dove il cibo diventa il pretesto per incontrarsi e condividere storie. Tra il mare che rinfresca le giornate e le colline che brillano al tramonto, la Puglia offre uno scenario perfetto per assaggiare la stagione in ogni sua sfumatura, tra sapori autentici e convivialità genuina.

Nel calendario di agosto 2026 spiccano tappe imperdibili per chi vuole vivere la regione seguendo una mappa di gusto e tradizioni: si va dal fascino storico del Corteo Storico di Federico II e Torneo dei Rioni di Oria, alle atmosfere popolari della Festa della Municeddha 2026 a Cannole, passando per i calici protagonisti del Festival I Colori dell’Olio a Presicce. E ancora birre artigianali, ceramiche, prodotti di stagione e rievocazioni medievali animano borghi come Alberobello, Grottaglie, Trani, Ostuni e molte altre località, componendo un itinerario enogastronomico e culturale tutto da scoprire.

Eventi di agosto in Puglia, sagre e feste da vivere giorno per giorno

Corteo Storico di Federico II e Torneo dei Rioni – Oria (BR), dal 30 luglio al 10 agosto 2026.

Il Corteo Storico di Federico II e il Torneo dei Rioni trasformano Oria in un grande teatro medievale con circa mille figuranti in costume, sfilate, spettacolo di sbandieratori e sfide cavalleresche tra i quattro rioni per la conquista del Palio.

– Oria (BR), dal 30 luglio al 10 agosto 2026. Il Corteo Storico di Federico II e il Torneo dei Rioni trasformano Oria in un grande teatro medievale con circa mille figuranti in costume, sfilate, spettacolo di sbandieratori e sfide cavalleresche tra i quattro rioni per la conquista del Palio. Mebimport Beer Festival 2026, Birra e Sound – Leverano (LE), dal 1 al 9 agosto 2026.

Il Mebimport Beer Festival trasforma l’area mercatale di Leverano in un grande villaggio della birra, con centinaia di etichette alla spina, gastronomia, concerti, luna park e degustazioni guidate.

– Leverano (LE), dal 1 al 9 agosto 2026. Il Mebimport Beer Festival trasforma l’area mercatale di Leverano in un grande villaggio della birra, con centinaia di etichette alla spina, gastronomia, concerti, luna park e degustazioni guidate. Sagra de lu Noce – Nociglia (LE), dal 1 al 2 agosto 2026.

La Sagra de lu Noce celebra il legame tra Nociglia e il noce con degustazioni di prodotti tipici a base di noce nel giardino del Palazzo Baronale.

– Nociglia (LE), dal 1 al 2 agosto 2026. La Sagra de lu Noce celebra il legame tra Nociglia e il noce con degustazioni di prodotti tipici a base di noce nel giardino del Palazzo Baronale. Sagra delle orecchiette 2026, appuntamento con il gusto – Deliceto (FG), il 2 agosto 2026.

La Sagra delle orecchiette si svolge davanti al Castello Normanno-Svevo con degustazioni di pasta tipica, mostra di artigianato locale, canti, danze e giochi popolari.

– Deliceto (FG), il 2 agosto 2026. La Sagra delle orecchiette si svolge davanti al Castello Normanno-Svevo con degustazioni di pasta tipica, mostra di artigianato locale, canti, danze e giochi popolari. Sagra del Prosciutto di Faeto – Faeto (FG), il 2 agosto 2026.

La Sagra del Prosciutto di Faeto anima il Bosco di Faeto con specialità gastronomiche locali e un ricco programma di iniziative.

– Faeto (FG), il 2 agosto 2026. La Sagra del Prosciutto di Faeto anima il Bosco di Faeto con specialità gastronomiche locali e un ricco programma di iniziative. Festival Internazionale del Folklore “Terra delle Gravine” – Palagianello (TA), dal 2 al 5 agosto 2026.

A Palagianello il Festival Internazionale del Folklore propone musiche e danze tradizionali dai cinque continenti nel suggestivo scenario del Parco Madonna delle Grazie.

– Palagianello (TA), dal 2 al 5 agosto 2026. A Palagianello il Festival Internazionale del Folklore propone musiche e danze tradizionali dai cinque continenti nel suggestivo scenario del Parco Madonna delle Grazie. Sagra dell’Arrosto di Laterza – Laterza (TA), il 3 agosto 2026.

La Sagra dell’Arrosto di Laterza propone carne locale tipica come salsicciotti, fegatini e bombette, accompagnata da musica e intrattenimento.

– Laterza (TA), il 3 agosto 2026. La Sagra dell’Arrosto di Laterza propone carne locale tipica come salsicciotti, fegatini e bombette, accompagnata da musica e intrattenimento. Festa delle Orecchiette nelle ‘nchiosce – on the road – Grottaglie (TA), dal 4 al 5 agosto 2026.

La Festa delle Orecchiette nelle ‘nchiosce trasforma via Crispi in un percorso gastronomico con ricette tradizionali e creative alle orecchiette preparate da cuochi pugliesi.

– Grottaglie (TA), dal 4 al 5 agosto 2026. La Festa delle Orecchiette nelle ‘nchiosce trasforma via Crispi in un percorso gastronomico con ricette tradizionali e creative alle orecchiette preparate da cuochi pugliesi. Campagna Amica, i buoni prodotti della terra – Ugento (LE), il 4 agosto 2026.

I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti di stagione a km zero, venduti direttamente dagli agricoltori, con calendario suscettibile di aggiornamenti.

– Ugento (LE), il 4 agosto 2026. I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti di stagione a km zero, venduti direttamente dagli agricoltori, con calendario suscettibile di aggiornamenti. Festa di San Donato – Carlantino (FG), dal 6 al 7 agosto 2026.

La Festa di San Donato a Carlantino prevede processione, fuochi d’artificio, fiera e la degustazione di specialità locali come mozzarelle, ricotte e dolci tipici.

– Carlantino (FG), dal 6 al 7 agosto 2026. La Festa di San Donato a Carlantino prevede processione, fuochi d’artificio, fiera e la degustazione di specialità locali come mozzarelle, ricotte e dolci tipici. Le notti della Contea a Conversano 2026, rievocazione storica – Conversano (BA), dal 7 al 9 agosto 2026.

Le Notti della Contea a Conversano propongono una rievocazione storica con la partecipazione di compagnie e gruppi ospiti, inserita in un programma articolato.

– Conversano (BA), dal 7 al 9 agosto 2026. Le Notti della Contea a Conversano propongono una rievocazione storica con la partecipazione di compagnie e gruppi ospiti, inserita in un programma articolato. La Settimana Medievale a Trani – Trani (BT), dal 7 al 9 agosto 2026.

La Settimana Medievale di Trani unisce le rievocazioni de La Notte dei Templari e del Matrimonio di Re Manfredi con l’evento Vivere il Borgo, richiamando cittadini e turisti.

– Trani (BT), dal 7 al 9 agosto 2026. La Settimana Medievale di Trani unisce le rievocazioni de La Notte dei Templari e del Matrimonio di Re Manfredi con l’evento Vivere il Borgo, richiamando cittadini e turisti. Festa patronale 2026 in onore di San Vito Martire – Tricase (LE), dal 9 al 11 agosto 2026.

La festa patronale in onore di San Vito Martire a Tricase unisce celebrazioni religiose e civili, nota per la spettacolare cascata di fuochi pirotecnici dal Castello principesco.

– Tricase (LE), dal 9 al 11 agosto 2026. La festa patronale in onore di San Vito Martire a Tricase unisce celebrazioni religiose e civili, nota per la spettacolare cascata di fuochi pirotecnici dal Castello principesco. Festa della Municeddha 2026, rivivono le antiche tradizioni gastronomiche locali – Cannole (LE), dal 10 al 14 agosto 2026.

A Cannole la Festa della Municeddha celebra le antiche tradizioni gastronomiche salentine con stand dedicati alle lumache cucinate in vari modi, accompagnate da musica folkloristica e spettacoli musicali.

– Cannole (LE), dal 10 al 14 agosto 2026. A Cannole la Festa della Municeddha celebra le antiche tradizioni gastronomiche salentine con stand dedicati alle lumache cucinate in vari modi, accompagnate da musica folkloristica e spettacoli musicali. Sagra del panino della nonna a Giovinazzo – Giovinazzo (BA), dal 10 al 11 agosto 2026.

La Sagra del panino della nonna a Giovinazzo offre panini con ingredienti tipici pugliesi, accompagnati da musica, allegria e ospitalità estiva.

– Giovinazzo (BA), dal 10 al 11 agosto 2026. La Sagra del panino della nonna a Giovinazzo offre panini con ingredienti tipici pugliesi, accompagnati da musica, allegria e ospitalità estiva. L’Uva Noscia, la festa dell’uva da tavola a Grottaglie – Grottaglie (TA), dal 11 al 12 agosto 2026.

Nel centro storico di Grottaglie, L’Uva Noscia celebra l’uva da tavola locale con esposizioni, percorsi enogastronomici, musica dal vivo, laboratori artigianali e spettacoli nel borgo antico.

– Grottaglie (TA), dal 11 al 12 agosto 2026. Nel centro storico di Grottaglie, L’Uva Noscia celebra l’uva da tavola locale con esposizioni, percorsi enogastronomici, musica dal vivo, laboratori artigianali e spettacoli nel borgo antico. Torna la sagra della polpetta ad Avetrana – Avetrana (TA), il 13 agosto 2026.

Ad Avetrana la sagra della polpetta propone polpette e altre specialità gastronomiche accompagnate da birra, vino, musica live e giochi per tutti.

– Avetrana (TA), il 13 agosto 2026. Ad Avetrana la sagra della polpetta propone polpette e altre specialità gastronomiche accompagnate da birra, vino, musica live e giochi per tutti. La Sagra Agreste 2026, torna la festa più gustosa e ritmata dell’estate corsanese – Corsano (LE), il 13 agosto 2026.

La Sagra Agreste di Corsano, organizzata dalla Pro Loco, offre piatti tipici e musica in una scenografia rurale tra muretti a secco, pajare, ulivi e antichi pozzi della Zona Pozze.

– Corsano (LE), il 13 agosto 2026. La Sagra Agreste di Corsano, organizzata dalla Pro Loco, offre piatti tipici e musica in una scenografia rurale tra muretti a secco, pajare, ulivi e antichi pozzi della Zona Pozze. Festa della Madonna della Madia – Monopoli (BA), il 14 agosto 2026.

A Monopoli la Festa della Madonna della Madia rievoca l’arrivo via mare dell’icona della Vergine con processione, cerimoniale sul mare, distribuzione di frammenti della zattera ai fedeli e spettacolari giochi di luci e fuochi al porto.

– Monopoli (BA), il 14 agosto 2026. A Monopoli la Festa della Madonna della Madia rievoca l’arrivo via mare dell’icona della Vergine con processione, cerimoniale sul mare, distribuzione di frammenti della zattera ai fedeli e spettacolari giochi di luci e fuochi al porto. Festa di San Rocco – Ruffano (LE), il 15 agosto 2026.

A Torrepaduli la festa di San Rocco unisce celebrazioni religiose, appuntamenti enogastronomici e fieristici, organizzati dal Comitato festa San Rocco con il supporto dell’amministrazione comunale.

– Ruffano (LE), il 15 agosto 2026. A Torrepaduli la festa di San Rocco unisce celebrazioni religiose, appuntamenti enogastronomici e fieristici, organizzati dal Comitato festa San Rocco con il supporto dell’amministrazione comunale. Festa della Fica a Marittima 2026, tra ironia, cultura, buon vino e musica – Diso (LE), il 16 agosto 2026.

A Marittima di Diso la Festa della Fica unisce ironia, cultura e buon vino valorizzando la biodiversità agraria salentina, con dolci a base di fichi e piatti tradizionali preparati dalla comunità.

– Diso (LE), il 16 agosto 2026. A Marittima di Diso la Festa della Fica unisce ironia, cultura e buon vino valorizzando la biodiversità agraria salentina, con dolci a base di fichi e piatti tradizionali preparati dalla comunità. Festival I Colori dell’Olio a Presicce – Presicce-Acquarica (LE), dal 17 al 19 agosto 2026.

Il Festival I Colori dell’Olio a Presicce valorizza la tradizione olearia con concerti, visite e degustazioni guidate, giochi e spazi espositivi dedicati all’olio come filo conduttore tra passato e futuro.

– Presicce-Acquarica (LE), dal 17 al 19 agosto 2026. Il Festival I Colori dell’Olio a Presicce valorizza la tradizione olearia con concerti, visite e degustazioni guidate, giochi e spazi espositivi dedicati all’olio come filo conduttore tra passato e futuro. Trulli n’ Beer 2025, torna l’evento più birroso dell’anno – Alberobello (BA), dal 18 al 29 agosto 2026.

Trulli n’ Beer ad Alberobello propone una selezione di birre alla spina, buon cibo, animazione e musica in un vivace evento estivo dedicato agli appassionati di birra.

– Alberobello (BA), dal 18 al 29 agosto 2026. Trulli n’ Beer ad Alberobello propone una selezione di birre alla spina, buon cibo, animazione e musica in un vivace evento estivo dedicato agli appassionati di birra. Festa del Santissimo Crocifisso, tornano i festeggiamenti – Polignano a Mare (BA), dal 20 al 22 agosto 2026.

La Festa del Santissimo Crocifisso è una sagra rurale con processione lungo le campagne e celebrazione di una messa all’aperto davanti al crocifisso ligneo in piazza Capobianco.

– Polignano a Mare (BA), dal 20 al 22 agosto 2026. La Festa del Santissimo Crocifisso è una sagra rurale con processione lungo le campagne e celebrazione di una messa all’aperto davanti al crocifisso ligneo in piazza Capobianco. Sagra Te Li Piatti Te Na Fiata, alla riscoperta dei piatti di una volta – Castri di Lecce (LE), dal 21 al 23 agosto 2026.

La sagra Te Li Piatti Te Na Fiata riscopre i piatti tradizionali con specialità come muersi fritti, pittule, fae nette cu le cicore creste, pignata te pisieddhri, maccarruni fatti a casa, bruschette e arrosti.

– Castri di Lecce (LE), dal 21 al 23 agosto 2026. La sagra Te Li Piatti Te Na Fiata riscopre i piatti tradizionali con specialità come muersi fritti, pittule, fae nette cu le cicore creste, pignata te pisieddhri, maccarruni fatti a casa, bruschette e arrosti. Mostra Mercato della Ceramica Artigianale – Cutrofiano (LE), dal 25 al 30 agosto 2026.

La Mostra Mercato della Ceramica Artigianale di Cutrofiano riunisce ceramisti e artigiani con esposizioni e vendita di manufatti in vari materiali, arricchite da enogastronomia, musica, artigianato e mostre tra Palazzo Ducale, centro storico e museo.

– Cutrofiano (LE), dal 25 al 30 agosto 2026. La Mostra Mercato della Ceramica Artigianale di Cutrofiano riunisce ceramisti e artigiani con esposizioni e vendita di manufatti in vari materiali, arricchite da enogastronomia, musica, artigianato e mostre tra Palazzo Ducale, centro storico e museo. Cavalcata di S. Oronzo – Ostuni (BR), dal 25 al 27 agosto 2026.

A Ostuni la Cavalcata di Sant’Oronzo propone un corteo di cavalli e cavalieri in festa a scorta del santo, rievocando il voto della città dopo lo scampato contagio dalla peste nel Seicento.