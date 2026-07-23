Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Voli a prezzo fisso per la Sardegna in estate

Sembra una corsa contro il tempo poter prenotare un volo per le vacanze, estive… soprattutto se la meta è l’inflazionata Sardegna. I prezzi dinamici della maggior parte delle compagnie portano ad affrontare tariffe esagerate nei weekend e nelle settimane più battute sconfortando non poco. Seppur molte persone si stiano abituando, ci sono compagnie che scelgono di andare contro corrente: il progetto Airdea è quello di collegare Genova con Olbia o Alghero dando la possibilità di partire a prezzo fisso anche per la stagione estiva.

Voli a prezzo fisso da Genova a Olbia o Alghero

La compagnia aerea Airdea propone un collegamento tra Genova e Olbia a 99 euro, una tratta conveniente considerando i prezzi alle stelle dell’estate. Poco più alto, 119 euro, per volare da Genova ad Alghero. Con una copertura quotidiana dalla Liguria si può raggiungere comodamente la Sardegna senza dover affrontare i prezzi dinamici alle stelle tipici dell’estate.

La formula conquista tutti offrendo come vantaggio il prezzo e la possibilità di conoscere fin dall’inizio il costo del trasferimento. Nella tariffa sono compresi un bagaglio a mano fino a 8 kg, una borsa personale, la scelta del posto e uno snack durante il volo. Chi ha bisogno di imbarcare una valigia più grande può aggiungere il bagaglio in stiva pagando un supplemento di 22 euro per persona e per tratta.

I collegamenti saranno effettuati con Saab 340 da 34 posti; un aeromobile di dimensioni contenute, utilizzato soprattutto per i servizi regionali e per le rotte sulle quali la domanda non richiede velivoli con centinaia di sedili. La capacità limitata rappresenta però anche un elemento da considerare: avendo un numero limitato di posti e una tariffa conveniente i biglietti si esauriranno velocemente.

iStock

Airdea punta sulla domanda estiva

La decisione di rafforzare i collegamenti con la Sardegna nasce, secondo Airidea, dall’osservazione dei flussi di passeggeri e dal confronto con le imprese turistiche presenti sui territori coinvolti.

L’amministratore delegato Gian Marco Vivado ha spiegato, in sostanza, che il mercato tra Liguria e Sardegna mostra una domanda molto concentrata nei mesi estivi. Non si tratta quindi di distribuire i voli in maniera uniforme durante l’anno, ma di aumentare l’offerta quando cresce realmente il numero di persone interessate a raggiungere l’isola.

Secondo i dati richiamati dalla compagnia, sulla direttrice tra Genova e Olbia oltre la metà del traffico annuale si concentra tra giugno e ottobre. È un andamento legato alla natura prevalentemente turistica della rotta. In inverno gli spostamenti diminuiscono; con l’avvicinarsi dell’estate, invece, la richiesta accelera rapidamente.

Airidea sostiene di avere costruito la programmazione partendo proprio da questo squilibrio stagionale. La scelta delle giornate di lunedì e venerdì per Olbia sembra pensata per intercettare sia le partenze settimanali sia i soggiorni brevi. La domenica su Alghero può invece adattarsi ai cambi degli appartamenti e alle vacanze organizzate da una settimana all’altra.

Sicuramente ci sarà da osservare la risposta che il vettore avrà durante questa estate e probabilmente potrebbe essere d’ispirazione per altri brand.