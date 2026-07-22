In Italia, però, le condizioni saranno comunque eccezionali: un’eclissi parziale molto profonda e scenografica che accompagnerà il calar del sole e promette uno dei cieli più spettacolari dell’estate 2026. In alcune aree del Nord-Ovest oltre il 90% del disco solare sarà oscurato dalla Luna, regalando un suggestivo Sole a falce che scomparirà lentamente all’orizzonte.

Ti appassiona l’astronomia? Allora segna subito la data! Il 12 agosto 2026 il cielo regalerà uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. L’Europa assisterà infatti a un’ eclissi totale di Sole , ma è bene chiarire subito un aspetto: in Italia sarà solo parziale . Il nostro Paese si troverà infatti al di fuori della fascia di totalità, che attraverserà la Groenlandia, sfiorerà l’Islanda occidentale e proseguirà dalla Spagna nord-occidentale fino alle Baleari.

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Secondo l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), proprio la vicinanza con il tramonto renderà fondamentale scegliere il luogo giusto: servirà un orizzonte completamente libero verso ovest, meglio se sul mare o in punti panoramici. Alcuni osservatori e siti specializzati hanno già individuato le destinazioni migliori dove organizzare una piccola gita per assistere al fenomeno e, ricordate: mai guardare l'eclissi solare a occhi nudi, ma procurarsi sempre occhiali certificati ISO 12312-2 oppure strumenti specifici per l'osservazione solare.

Nel Nord Italia

Torino e il Piemonte

Se c'è una regione italiana che potrà godere dello spettacolo migliore, è il Piemonte. A Torino il Sole sarà oscurato per circa il 93%, una delle percentuali più elevate dell'intero Paese. Nella città piemontese l'eclissi inizierà alle 19:28, raggiungerà il massimo alle 20:21 con un oscuramento del 93,34% e terminerà alle 20:40.

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Chi desidera vivere al massimo l'evento dovrebbe scegliere punti panoramici rivolti verso ovest, evitando che montagne o edifici coprano il Sole negli ultimi minuti prima del tramonto. Le colline torinesi e diverse aree delle Alpi occidentali offrono visuali ideali per osservare il disco solare trasformarsi in una sottile falce luminosa.

Milano e la Lombardia

Anche Milano sarà tra le città privilegiate, con un oscuramento superiore al 92%. Il fenomeno inizierà alle 19:27, raggiungendo il massimo oscuramento alle 20:20, quando il Sole sarà coperto per il 92,32%, mentre la fine dell'eclissi arriverà alle 20:35.

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Per una visuale migliore conviene allontanarsi dallo skyline cittadino e raggiungere aree aperte verso ovest. I laghi lombardi, le colline brianzole o le campagne a ovest della città rappresentano ottimi punti di osservazione, soprattutto per chi desidera fotografare l'evento.

Venezia e Trento

Tra le città del Nord anche Venezia e Trento potranno assistere a un'eclissi particolarmente intensa. A Venezia il massimo sarà raggiunto alle 20:19, con il 91,27% del Sole oscurato, mentre a Trento il picco arriverà sempre alle 20:19, con un oscuramento del 90,99%.

La costa ligure

Uno dei consigli più interessanti arriva proprio dalla conformazione del territorio. La Riviera ligure, da Genova verso Ponente, offre infatti un enorme vantaggio: un orizzonte completamente aperto sul mare.

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Con il Sole ormai basso sull'acqua, assistere all'eclissi dalla costa potrebbe regalare immagini spettacolari, ideali anche per gli appassionati di fotografia. Secondo gli esperti, avere il mare davanti aumenta notevolmente le possibilità di seguire il fenomeno fino agli ultimi istanti prima del tramonto.

Nel Centro Italia

L’eclissi a Roma

Nella Città Eterna, il Sole sarà coperto in misura inferiore rispetto al Nord Italia, ma il fenomeno resterà comunque ben visibile. A Roma il fenomeno partirà alle 19:32 e raggiungerà il massimo alle 20:11. La percentuale di oscuramento sarà compresa tra circa il 57,89% e il 69,12%, a seconda dei diversi modelli di calcolo astronomico, con la fine prevista alle 20:14.

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Uno dei luoghi più suggestivi per seguirlo potrebbe essere il Gianicolo, da cui osservare il tramonto verso ovest con il profilo della città sullo sfondo. Se non volete restare in città, anche altri punti panoramici rivolti verso il Tirreno permetteranno di assistere al fenomeno.

Al Sud Italia

La costa occidentale della Sardegna

Anche se a Cagliari la percentuale di oscuramento sarà inferiore rispetto al Nord-Ovest, la costa occidentale della Sardegna è indicata dall'INAF come uno dei luoghi più interessanti dove assistere all'eclissi. Qui il vantaggio non è soltanto la posizione geografica, più vicina al percorso della totalità che attraverserà il Mediterraneo occidentale, ma soprattutto l'orizzonte completamente libero sul mare.

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Località come Bosa, Alghero, l'Argentiera o la costa dell'Oristanese potrebbero offrire uno scenario davvero suggestivo per osservare il Sole eclissato mentre scompare all'orizzonte.

Napoli, Bari e Palermo

In altre famose e popolate città del Sud il fenomeno sarà appunto molto meno intenso che al Nord, eppure non del tutto assente. A Napoli il massimo oscuramento sarà raggiunto alle 20:02, con una percentuale tra il 35,95% e il 45,84%, mentre a Palermo il fenomeno inizierà alle 19:38, raggiungerà il massimo alle 19:56 con il 24,88% di oscuramento e terminerà alle 20:03. Ancora più ridotta la copertura a Bari, dove il massimo sarà alle 19:52 con il 18,84%.