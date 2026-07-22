L’eclissi solare più attesa dell’anno sarà visibile anche dall’Italia: i luoghi migliori per vederla

Un vero spettacolo, proprio all'ora in cui il tramonto già tinge il cielo di rosa e arancio e moltiplica la magia: ecco i luoghi ideali per vedere l'eclissi in Italia

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Priscilla Piazza

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Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

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L’eclissi solare più attesa dell’anno sarà visibile anche dall’Italia: i luoghi migliori per vederla
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Lo spettacolo dell'eclissi solare totale sul mare

Ti appassiona l’astronomia? Allora segna subito la data! Il 12 agosto 2026 il cielo regalerà uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. L’Europa assisterà infatti a un’eclissi totale di Sole, ma è bene chiarire subito un aspetto: in Italia sarà solo parziale. Il nostro Paese si troverà infatti al di fuori della fascia di totalità, che attraverserà la Groenlandia, sfiorerà l’Islanda occidentale e proseguirà dalla Spagna nord-occidentale fino alle Baleari.

In Italia, però, le condizioni saranno comunque eccezionali: un’eclissi parziale molto profonda e scenografica che accompagnerà il calar del sole e promette uno dei cieli più spettacolari dell’estate 2026. In alcune aree del Nord-Ovest oltre il 90% del disco solare sarà oscurato dalla Luna, regalando un suggestivo Sole a falce che scomparirà lentamente all’orizzonte.

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