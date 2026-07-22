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Un piatto fumante di pasta fresca condita con sughi generosi, un bicchiere di vino locale e i profumi dell’orto estivo che invadono le piazze illuminate. È il tempo delle tavolate all’aperto, dei piccoli borghi che si animano tra banchi gastronomici, musiche e risate fino a tardi. Le sagre di paese si intrecciano alle feste patronali e agli appuntamenti legati ai prodotti tipici, tra griglie accese, dolci della tradizione e ricette che parlano di famiglia. In Umbria ogni sera può diventare l’occasione per scoprire un sapore diverso e un nuovo scorcio di paesaggio.

Ad agosto 2026 l’Umbria propone un calendario fitto di sagre ed eventi enogastronomici, dove ogni paese aggiunge il proprio accento al racconto del territorio. A Foligno la Sagra della rocciata richiama gli amanti dei dolci tradizionali, mentre ad Amelia si respira l’atmosfera storica del Palio dei Colombi tra sapori e rievocazioni. E per chi cerca l’incontro tra gusto e medioevo, il Palio dei terzieri a Città della Pieve diventa l’occasione ideale per un viaggio tra piatti tipici e vicoli in festa.

Eventi di agosto in Umbria, tutte le sagre da vivere

Palio dei Colombi – Amelia (TR), dal 18 luglio al 9 agosto 2026.

Ad Amelia il Palio dei Colombi rievoca gli Statuti del 1346 con una spettacolare sfida tra cavalieri, cavalli e balestrieri delle cinque contrade.

– Amelia (TR), dal 18 luglio al 9 agosto 2026. Ad Amelia il Palio dei Colombi rievoca gli Statuti del 1346 con una spettacolare sfida tra cavalieri, cavalli e balestrieri delle cinque contrade. Sagra del Crostone – Corsa del Gallo – Corciano (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

La Sagra del Crostone – Corsa del Gallo a Strozzacapponi propone cucina umbra, taglierini al tartufo e il crostone con un patè preparato con numerosi ingredienti.

– Corciano (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. La Sagra del Crostone – Corsa del Gallo a Strozzacapponi propone cucina umbra, taglierini al tartufo e il crostone con un patè preparato con numerosi ingredienti. Festa del Giacchio a San Feliciano sul Trasimeno – Magione (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

Manifestazione dedicata al giacchio, antica rete da lancio di origine greca, etrusca e romana, con approfondimenti sulla sua particolare tecnica d’uso e sul ruolo nella pesca tradizionale.

– Magione (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. Manifestazione dedicata al giacchio, antica rete da lancio di origine greca, etrusca e romana, con approfondimenti sulla sua particolare tecnica d’uso e sul ruolo nella pesca tradizionale. Sagra della Polenta e Salsicce – Gubbio (PG), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.

Storica sagra umbra nata negli anni ’70, con polenta e salsicce, serate sempre diverse tra teatro, dibattiti, giochi, eventi a tema, spettacoli e danze.

– Gubbio (PG), dal 28 luglio al 2 agosto 2026. Storica sagra umbra nata negli anni ’70, con polenta e salsicce, serate sempre diverse tra teatro, dibattiti, giochi, eventi a tema, spettacoli e danze. La “Festa dei Barbari” a Castel Rigone – Passignano sul Trasimeno (PG), dal 29 luglio al 2 agosto 2026.

Rievocazione storica a Castel Rigone delle origini barbariche del paese, con costumi gotici, mestieri d’epoca ricostruiti e un menù ispirato alla tradizione “barbara”.

– Passignano sul Trasimeno (PG), dal 29 luglio al 2 agosto 2026. Rievocazione storica a Castel Rigone delle origini barbariche del paese, con costumi gotici, mestieri d’epoca ricostruiti e un menù ispirato alla tradizione “barbara”. Festa d’estate in frazione Morra – Città di Castello (PG), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Festa d’estate nella frazione Morra con musica, folklore, iniziative culturali e sportive e stand gastronomici di cucina locale.

– Città di Castello (PG), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Festa d’estate nella frazione Morra con musica, folklore, iniziative culturali e sportive e stand gastronomici di cucina locale. Sagra de “la Pizza sotto lu focu” – Montefranco (TR), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Sagra nel centro storico con musica dal vivo e protagonista la pizza cotta sotto la brace, farcita con salsiccia, prosciutto, formaggi ed erbe.

– Montefranco (TR), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Sagra nel centro storico con musica dal vivo e protagonista la pizza cotta sotto la brace, farcita con salsiccia, prosciutto, formaggi ed erbe. Sagra de U’ cecu maritu – Stroncone (TR), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

A Aguzzo di Stroncone si celebra la Sagra de u’ cecu maritu, pizza tipica alle erbe, in una festa all’aperto organizzata dal Circolo Acli L’Olmo con la parrocchia.

– Stroncone (TR), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. A Aguzzo di Stroncone si celebra la Sagra de u’ cecu maritu, pizza tipica alle erbe, in una festa all’aperto organizzata dal Circolo Acli L’Olmo con la parrocchia. Sagra della rocciata – Foligno (PG), dal 31 luglio al 16 agosto 2026.

Sagra a San Giovanni Profiamma dedicata alla rocciata, dolce di origini antichissime probabilmente legato ai riti sacri umbri, con stand gastronomici e serate danzanti.

– Foligno (PG), dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Sagra a San Giovanni Profiamma dedicata alla rocciata, dolce di origini antichissime probabilmente legato ai riti sacri umbri, con stand gastronomici e serate danzanti. Sagra degli Gnocchi – Guardea (TR), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Sagra dedicata agli gnocchi nella piazza di Guardea, con menù tipici, musica, giochi, iniziative e spettacoli di piazza.

– Guardea (TR), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Sagra dedicata agli gnocchi nella piazza di Guardea, con menù tipici, musica, giochi, iniziative e spettacoli di piazza. C’era una Volta…Montepetriolo – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Rassegna serale a Montepetriolo all’insegna di musica, buon cibo e divertimento.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Rassegna serale a Montepetriolo all’insegna di musica, buon cibo e divertimento. Sagra della Torta al testo – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Festa dedicata alla torta al testo, antica forma di pane non lievitato cotto su testo di cemento, conosciuta anche come ciaccia o crescia e spesso usata in sostituzione del pane.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Festa dedicata alla torta al testo, antica forma di pane non lievitato cotto su testo di cemento, conosciuta anche come ciaccia o crescia e spesso usata in sostituzione del pane. Festa d’estate a Bagnaia – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Festa d’estate a Bagnaia con ottimo cibo, buona musica e intrattenimento.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Festa d’estate a Bagnaia con ottimo cibo, buona musica e intrattenimento. Palio dei Quartieri – Nocera Umbra (PG), dal 3 al 9 agosto 2026.

Il Palio dei Quartieri trasforma Nocera Umbra in un teatro vivente con rievocazioni storiche, cortei in costume, mostre, taverne tipiche e giochi sportivi tra i quartieri.

– Nocera Umbra (PG), dal 3 al 9 agosto 2026. Il Palio dei Quartieri trasforma Nocera Umbra in un teatro vivente con rievocazioni storiche, cortei in costume, mostre, taverne tipiche e giochi sportivi tra i quartieri. Sagra degli Umbrichelli fatti a mano – Monteleone d’Orvieto (TR), dal 7 al 16 agosto 2026.

Sagra dedicata agli umbrichelli fatti a mano, piatto tipico monteleonese servito con vari sughi, accompagnata da musica serale.

– Monteleone d’Orvieto (TR), dal 7 al 16 agosto 2026. Sagra dedicata agli umbrichelli fatti a mano, piatto tipico monteleonese servito con vari sughi, accompagnata da musica serale. Il Palio dei terzieri – Città della Pieve (PG), dal 10 al 23 agosto 2026.

Il Palio dei terzieri rievoca una caccia al tesoro tramite tiro con l’arco su sagoma di toro, con corteo storico rinascimentale e taverne che offrono piatti tipici.

– Città della Pieve (PG), dal 10 al 23 agosto 2026. Il Palio dei terzieri rievoca una caccia al tesoro tramite tiro con l’arco su sagoma di toro, con corteo storico rinascimentale e taverne che offrono piatti tipici. Sagra degli gnocchi fatti a mano – Foligno (PG), dal 11 al 14 agosto 2026.

La Sagra degli gnocchi fatti a mano a San Giovanni Profiamma propone stand gastronomici e serate danzanti con piatti tradizionali.

– Foligno (PG), dal 11 al 14 agosto 2026. La Sagra degli gnocchi fatti a mano a San Giovanni Profiamma propone stand gastronomici e serate danzanti con piatti tradizionali. Sagra dell’Anatra – Montecastrilli (TR), dal 14 al 23 agosto 2026.

Sagra dedicata all’anatra presso gli impianti sportivi di Montecastrilli, con piatti tipici locali come anatra arrosto, alla casereccia e pappardelle al sugo d’anatra, accompagnati da musica.

– Montecastrilli (TR), dal 14 al 23 agosto 2026. Sagra dedicata all’anatra presso gli impianti sportivi di Montecastrilli, con piatti tipici locali come anatra arrosto, alla casereccia e pappardelle al sugo d’anatra, accompagnati da musica. Festa contadina a Fabro Scalo – Fabro (TR), dal 17 al 23 agosto 2026.

Festa popolare a Fabro Scalo con cucina tradizionale, rievocazioni del folklore contadino, orchestre per il ballo e numerose attività nel parco tra giochi popolari, spazio bimbi, mercatino e mostre a tema.

– Fabro (TR), dal 17 al 23 agosto 2026. Festa popolare a Fabro Scalo con cucina tradizionale, rievocazioni del folklore contadino, orchestre per il ballo e numerose attività nel parco tra giochi popolari, spazio bimbi, mercatino e mostre a tema. Palio di Valfabbrica – Valfabbrica (PG), dal 27 agosto al 6 settembre 2026.

Palio legato alla festa del crocifisso con cortei storici, rievocazioni medievali nei tre rioni di Valfabbrica, cerimoniali in costume, giochi, spettacoli e taverna con piatti tipici.