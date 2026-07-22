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Dalle piazze dei borghi alle vie dei centri storici, tra campagne dorate e lunghe serate sul mare, l’estate italiana esplode in una costellazione di sagre, feste patronali ed eventi enogastronomici. Profumi di piatti di stagione, mercatini sotto le stelle e musica dal vivo accompagnano chi cerca un viaggio tra gusto e tradizione. È il momento perfetto per scoprire cucine locali, prodotti tipici e antiche usanze, lasciandosi guidare dalla curiosità. In Emilia-Romagna questo spirito trova una delle sue espressioni più vivaci e accoglienti.

Ad agosto la regione si anima da costa a entroterra con appuntamenti che raccontano identità, storia e sapori: dalla storica Fiera di San Lazzaro 2026 di San Lazzaro di Savena alla gustosa Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP, passando per le atmosfere di mare della Rustida dei pescatori e de Il gusto del porto 2026. Tra rievocazioni storiche, mercati contadini, feste patronali e sagre dedicate ai prodotti simbolo del territorio, agosto diventa un invito continuo a scoprire l’Emilia-Romagna un assaggio alla volta.

Tutti gli eventi di agosto in Emilia-Romagna da vivere giorno per giorno

Fiera di San Lazzaro 2026, l’antica fiera cantata da Francesco Guccini – San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica “Fira ed San Lazar”.

– San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica “Fira ed San Lazar”. Festa sull’Aia 2026 al Parco Salici di Reggiolo – Reggiolo (RE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Al Parco Salici di Reggiolo la Festa sull’Aia propone uno stand gastronomico con specialità tipiche, musica e una mostra di trattori d’epoca.

– Reggiolo (RE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Al Parco Salici di Reggiolo la Festa sull’Aia propone uno stand gastronomico con specialità tipiche, musica e una mostra di trattori d’epoca. La Festa del Pinolo 2026 a Bobbio – Bobbio (PC), dal 1 al 2 agosto 2026.

La Festa del Pinolo a Bobbio anima piazza XXV Aprile con pinoli conditi con sugo di funghi secondo tradizione locale, accompagnati da birre, vini del territorio e musica.

– Bobbio (PC), dal 1 al 2 agosto 2026. La Festa del Pinolo a Bobbio anima piazza XXV Aprile con pinoli conditi con sugo di funghi secondo tradizione locale, accompagnati da birre, vini del territorio e musica. Festa di Garibaldi – Cesenatico (FC), dal 1 al 2 agosto 2026.

La Festa di Garibaldi a Cesenatico rievoca l’imbarco dell’eroe del 1849 con cortei, escursioni in mare su barche storiche, concerti e fuochi d’artificio nelle principali piazze del paese.

– Cesenatico (FC), dal 1 al 2 agosto 2026. La Festa di Garibaldi a Cesenatico rievoca l’imbarco dell’eroe del 1849 con cortei, escursioni in mare su barche storiche, concerti e fuochi d’artificio nelle principali piazze del paese. Mercatino biologico Biopomposa – Modena (MO), il 1 agosto 2026.

Mercatino settimanale dedicato ai prodotti agricoli biologici certificati, con banchi di frutta e verdura, formaggi, latte, vini, conserve, salumi ed altre specialità fresche e trasformate.

– Modena (MO), il 1 agosto 2026. Mercatino settimanale dedicato ai prodotti agricoli biologici certificati, con banchi di frutta e verdura, formaggi, latte, vini, conserve, salumi ed altre specialità fresche e trasformate. Il Giardino dei Semplici – Cervia (RA), il 4 agosto 2026.

Mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici per il benessere psico-fisico, con erboristeria, alimenti, prodotti del sottobosco, piante officinali, miele, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico locale.

– Cervia (RA), il 4 agosto 2026. Mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici per il benessere psico-fisico, con erboristeria, alimenti, prodotti del sottobosco, piante officinali, miele, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico locale. Biomarché 2026: il biologico in piazza a Lugo – Lugo (RA), il 5 agosto 2026.

Mercatino biologico a Lugo con prodotti a chilometro zero delle aziende locali, tra cui vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele, tessuti e articoli ecologici per la casa e la bioedilizia, garantiti dal metodo dell’agricoltura biologica.

– Lugo (RA), il 5 agosto 2026. Mercatino biologico a Lugo con prodotti a chilometro zero delle aziende locali, tra cui vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele, tessuti e articoli ecologici per la casa e la bioedilizia, garantiti dal metodo dell’agricoltura biologica. Mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), il 5 agosto 2026.

Mercato contadino con imprenditori agricoli che propongono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti agroalimentari direttamente dal produttore.

– San Lazzaro di Savena (BO), il 5 agosto 2026. Mercato contadino con imprenditori agricoli che propongono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti agroalimentari direttamente dal produttore. Fornio in Festa – sagra di San Lorenzo – Fidenza (PR), dal 6 al 10 agosto 2026.

Sagra di San Lorenzo a Fornio di Fidenza con animazione, musica, balli, giochi per bambini, bancarelle e stand gastronomici che propongono piatti tipici della tradizione locale.

– Fidenza (PR), dal 6 al 10 agosto 2026. Sagra di San Lorenzo a Fornio di Fidenza con animazione, musica, balli, giochi per bambini, bancarelle e stand gastronomici che propongono piatti tipici della tradizione locale. Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), il 7 agosto 2026.

Mercato di Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e trasformati, pensato sia per la spesa sia per le degustazioni sul posto, organizzato in viale Rivalta a Imola.

– Imola (BO), il 7 agosto 2026. Mercato di Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e trasformati, pensato sia per la spesa sia per le degustazioni sul posto, organizzato in viale Rivalta a Imola. La Montegridolfo liberata – Montegridolfo (RN), dal 7 al 9 agosto 2026.

Rievocazione storica della battaglia del 31 agosto 1944 per la liberazione di Montegridolfo, con percorsi sui luoghi della Linea Gotica, ricostruzioni, memorie della Resistenza e tradizioni contadine.

– Montegridolfo (RN), dal 7 al 9 agosto 2026. Rievocazione storica della battaglia del 31 agosto 1944 per la liberazione di Montegridolfo, con percorsi sui luoghi della Linea Gotica, ricostruzioni, memorie della Resistenza e tradizioni contadine. Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP – Voghiera (FE), dal 7 al 9 agosto 2026.

Alla Delizia Estense del Belriguardo si svolge la Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP, con gastronomia, mercato dei sapori, spettacoli ed eventi dedicati al celebre prodotto tipico.

– Voghiera (FE), dal 7 al 9 agosto 2026. Alla Delizia Estense del Belriguardo si svolge la Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP, con gastronomia, mercato dei sapori, spettacoli ed eventi dedicati al celebre prodotto tipico. Festa di San Lorenzo – Gatteo (FC), dal 8 al 10 agosto 2026.

Festa di San Lorenzo, patrono di Gatteo, con artisti, intrattenimenti, musica di generi diversi, iniziative per bambini, mostre, visite guidate e tradizionali fuochi d’artificio.

– Gatteo (FC), dal 8 al 10 agosto 2026. Festa di San Lorenzo, patrono di Gatteo, con artisti, intrattenimenti, musica di generi diversi, iniziative per bambini, mostre, visite guidate e tradizionali fuochi d’artificio. Festa di San Cassiano – Comacchio (FE), dal 9 al 13 agosto 2026.

Celebrazioni per il patrono San Cassiano a Comacchio con stand gastronomici, street food, luna park, musica, spettacoli, regata storica, tombole e spettacolo pirotecnico finale.

– Comacchio (FE), dal 9 al 13 agosto 2026. Celebrazioni per il patrono San Cassiano a Comacchio con stand gastronomici, street food, luna park, musica, spettacoli, regata storica, tombole e spettacolo pirotecnico finale. Sagra della Pappardella al Cinghiale – Gemmano (RN), dal 12 al 15 agosto 2026.

Sagra dedicata alla pappardella al cinghiale e ad altre specialità romagnole, con serate tra cucina tipica, musica e momenti di divertimento organizzati dalla pro loco.

– Gemmano (RN), dal 12 al 15 agosto 2026. Sagra dedicata alla pappardella al cinghiale e ad altre specialità romagnole, con serate tra cucina tipica, musica e momenti di divertimento organizzati dalla pro loco. Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio ferrarese IGP – Terre del Reno (FE), dal 13 al 23 agosto 2026.

Sagra della Zucca e del Cappellaccio ferrarese IGP, dedicata ai prodotti tipici locali con protagonisti zucca e tortellacci, accompagnata da intrattenimento, musica, ballo e riconoscimenti di qualità.

– Terre del Reno (FE), dal 13 al 23 agosto 2026. Sagra della Zucca e del Cappellaccio ferrarese IGP, dedicata ai prodotti tipici locali con protagonisti zucca e tortellacci, accompagnata da intrattenimento, musica, ballo e riconoscimenti di qualità. La “Rustida” dei pescatori – Cesenatico (FC), il 14 agosto 2026.

Tradizionale rustida di Ferragosto a Cesenatico, con cozze, vongole, pasta al ragù di seppia, fritture miste e pesce azzurro alla griglia preparati dai pescatori nel piazzale del Mercato Ittico.

– Cesenatico (FC), il 14 agosto 2026. Tradizionale rustida di Ferragosto a Cesenatico, con cozze, vongole, pasta al ragù di seppia, fritture miste e pesce azzurro alla griglia preparati dai pescatori nel piazzale del Mercato Ittico. Festa dell’Ospitalità – Comacchio (FE), il 14 agosto 2026.

A Porto Garibaldi, alla vigilia di Ferragosto, festa estiva con degustazioni gratuite di anguria, melone e pesce azzurro, stand gastronomici, musica, mercatini, mostre e spettacolo pirotecnico sul mare.

– Comacchio (FE), il 14 agosto 2026. A Porto Garibaldi, alla vigilia di Ferragosto, festa estiva con degustazioni gratuite di anguria, melone e pesce azzurro, stand gastronomici, musica, mercatini, mostre e spettacolo pirotecnico sul mare. Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di Ravenna – Ravenna (RA), dal 15 al 16 agosto 2026.

Mostra mercato mensile nel centro storico di Ravenna dedicata ad antiquariato e artigianato, con oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, pizzi, argenti, mobili, ceramiche artistiche e bigiotteria.

– Ravenna (RA), dal 15 al 16 agosto 2026. Mostra mercato mensile nel centro storico di Ravenna dedicata ad antiquariato e artigianato, con oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, pizzi, argenti, mobili, ceramiche artistiche e bigiotteria. Fiera di San Rocco – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), il 16 agosto 2026.

Fiera storica di Castrocaro con mercatino creativo artigianale, spazi dedicati allo scambio e alla sostenibilità, animazione per tutte le età e attività per animali.

– Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), il 16 agosto 2026. Fiera storica di Castrocaro con mercatino creativo artigianale, spazi dedicati allo scambio e alla sostenibilità, animazione per tutte le età e attività per animali. Festa della zucca di Muradolo – Caorso (PC), dal 21 al 24 agosto 2026.

Sagra gastronomica dedicata alla zucca con stand serali e primi piatti a tema, in un contesto conviviale presso il Circolo Anspi di Muradolo.

– Caorso (PC), dal 21 al 24 agosto 2026. Sagra gastronomica dedicata alla zucca con stand serali e primi piatti a tema, in un contesto conviviale presso il Circolo Anspi di Muradolo. Sagra del Caplaz – Poggio Renatico (FE), dal 26 al 30 agosto 2026.

Manifestazione enogastronomica dedicata ai cappellacci di Coronella, con menù ricco e piatti preparati con ingredienti di qualità per valorizzare la cucina locale.

– Poggio Renatico (FE), dal 26 al 30 agosto 2026. Manifestazione enogastronomica dedicata ai cappellacci di Coronella, con menù ricco e piatti preparati con ingredienti di qualità per valorizzare la cucina locale. La Giostra del Monaco: eventi del Medioevo ferrarese – Ferrara (FE), dal 27 agosto al 6 settembre 2026.

Rievocazione storica nel baluardo della Fortezza di Ferrara con cavalieri, battaglie e spettacoli che ricreano l’atmosfera del Medioevo ferrarese.

– Ferrara (FE), dal 27 agosto al 6 settembre 2026. Rievocazione storica nel baluardo della Fortezza di Ferrara con cavalieri, battaglie e spettacoli che ricreano l’atmosfera del Medioevo ferrarese. Il gusto del porto – Bellaria-Igea Marina (RN), dal 28 al 29 agosto 2026.

Evento sul porto canale di Bellaria Igea Marina dedicato alla cucina di mare tradizionale, con specialità preparate dai marinai, spettacoli, musica e iniziative culturali.

– Bellaria-Igea Marina (RN), dal 28 al 29 agosto 2026. Evento sul porto canale di Bellaria Igea Marina dedicato alla cucina di mare tradizionale, con specialità preparate dai marinai, spettacoli, musica e iniziative culturali. Festa del Crocifisso e della Collina – Misano Adriatico (RN), dal 28 al 30 agosto 2026.

Antica festa religiosa e popolare di Misano Monte, con Santa Messa iniziale e processione serale per le vie illuminate del paese.

– Misano Adriatico (RN), dal 28 al 30 agosto 2026. Antica festa religiosa e popolare di Misano Monte, con Santa Messa iniziale e processione serale per le vie illuminate del paese. A Spass par Zirvia: gastronomia, arte e intrattenimento – Cervia (RA), il 30 agosto 2026.

Mercatino mensile nel centro storico di Cervia con produttori, artigiani, antiquari e gastronomia locale, arricchito da intrattenimenti, spettacoli e attività per famiglie.