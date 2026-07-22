Dalle piazze dei borghi alle vie dei centri storici, tra campagne dorate e lunghe serate sul mare, l’estate italiana esplode in una costellazione di sagre, feste patronali ed eventi enogastronomici. Profumi di piatti di stagione, mercatini sotto le stelle e musica dal vivo accompagnano chi cerca un viaggio tra gusto e tradizione. È il momento perfetto per scoprire cucine locali, prodotti tipici e antiche usanze, lasciandosi guidare dalla curiosità. In Emilia-Romagna questo spirito trova una delle sue espressioni più vivaci e accoglienti.
Ad agosto la regione si anima da costa a entroterra con appuntamenti che raccontano identità, storia e sapori: dalla storica Fiera di San Lazzaro 2026 di San Lazzaro di Savena alla gustosa Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP, passando per le atmosfere di mare della Rustida dei pescatori e de Il gusto del porto 2026. Tra rievocazioni storiche, mercati contadini, feste patronali e sagre dedicate ai prodotti simbolo del territorio, agosto diventa un invito continuo a scoprire l’Emilia-Romagna un assaggio alla volta.
Tutti gli eventi di agosto in Emilia-Romagna da vivere giorno per giorno
- Fiera di San Lazzaro 2026, l’antica fiera cantata da Francesco Guccini – San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.
La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica “Fira ed San Lazar”.
- Festa sull’Aia 2026 al Parco Salici di Reggiolo – Reggiolo (RE), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.
Al Parco Salici di Reggiolo la Festa sull’Aia propone uno stand gastronomico con specialità tipiche, musica e una mostra di trattori d’epoca.
- La Festa del Pinolo 2026 a Bobbio – Bobbio (PC), dal 1 al 2 agosto 2026.
La Festa del Pinolo a Bobbio anima piazza XXV Aprile con pinoli conditi con sugo di funghi secondo tradizione locale, accompagnati da birre, vini del territorio e musica.
- Festa di Garibaldi – Cesenatico (FC), dal 1 al 2 agosto 2026.
La Festa di Garibaldi a Cesenatico rievoca l’imbarco dell’eroe del 1849 con cortei, escursioni in mare su barche storiche, concerti e fuochi d’artificio nelle principali piazze del paese.
- Mercatino biologico Biopomposa – Modena (MO), il 1 agosto 2026.
Mercatino settimanale dedicato ai prodotti agricoli biologici certificati, con banchi di frutta e verdura, formaggi, latte, vini, conserve, salumi ed altre specialità fresche e trasformate.
- Il Giardino dei Semplici – Cervia (RA), il 4 agosto 2026.
Mostra mercato dedicata a prodotti naturali e biologici per il benessere psico-fisico, con erboristeria, alimenti, prodotti del sottobosco, piante officinali, miele, minerali, fossili, libri specializzati e artigianato ecologico locale.
- Biomarché 2026: il biologico in piazza a Lugo – Lugo (RA), il 5 agosto 2026.
Mercatino biologico a Lugo con prodotti a chilometro zero delle aziende locali, tra cui vini, formaggi, frutta, verdura, pane, miele, tessuti e articoli ecologici per la casa e la bioedilizia, garantiti dal metodo dell’agricoltura biologica.
- Mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), il 5 agosto 2026.
Mercato contadino con imprenditori agricoli che propongono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti agroalimentari direttamente dal produttore.
- Fornio in Festa – sagra di San Lorenzo – Fidenza (PR), dal 6 al 10 agosto 2026.
Sagra di San Lorenzo a Fornio di Fidenza con animazione, musica, balli, giochi per bambini, bancarelle e stand gastronomici che propongono piatti tipici della tradizione locale.
- Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), il 7 agosto 2026.
Mercato di Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e trasformati, pensato sia per la spesa sia per le degustazioni sul posto, organizzato in viale Rivalta a Imola.
- La Montegridolfo liberata – Montegridolfo (RN), dal 7 al 9 agosto 2026.
Rievocazione storica della battaglia del 31 agosto 1944 per la liberazione di Montegridolfo, con percorsi sui luoghi della Linea Gotica, ricostruzioni, memorie della Resistenza e tradizioni contadine.
- Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP – Voghiera (FE), dal 7 al 9 agosto 2026.
Alla Delizia Estense del Belriguardo si svolge la Fiera dell’Aglio di Voghiera DOP, con gastronomia, mercato dei sapori, spettacoli ed eventi dedicati al celebre prodotto tipico.
- Festa di San Lorenzo – Gatteo (FC), dal 8 al 10 agosto 2026.
Festa di San Lorenzo, patrono di Gatteo, con artisti, intrattenimenti, musica di generi diversi, iniziative per bambini, mostre, visite guidate e tradizionali fuochi d’artificio.
- Festa di San Cassiano – Comacchio (FE), dal 9 al 13 agosto 2026.
Celebrazioni per il patrono San Cassiano a Comacchio con stand gastronomici, street food, luna park, musica, spettacoli, regata storica, tombole e spettacolo pirotecnico finale.
- Sagra della Pappardella al Cinghiale – Gemmano (RN), dal 12 al 15 agosto 2026.
Sagra dedicata alla pappardella al cinghiale e ad altre specialità romagnole, con serate tra cucina tipica, musica e momenti di divertimento organizzati dalla pro loco.
- Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio ferrarese IGP – Terre del Reno (FE), dal 13 al 23 agosto 2026.
Sagra della Zucca e del Cappellaccio ferrarese IGP, dedicata ai prodotti tipici locali con protagonisti zucca e tortellacci, accompagnata da intrattenimento, musica, ballo e riconoscimenti di qualità.
- La “Rustida” dei pescatori – Cesenatico (FC), il 14 agosto 2026.
Tradizionale rustida di Ferragosto a Cesenatico, con cozze, vongole, pasta al ragù di seppia, fritture miste e pesce azzurro alla griglia preparati dai pescatori nel piazzale del Mercato Ittico.
- Festa dell’Ospitalità – Comacchio (FE), il 14 agosto 2026.
A Porto Garibaldi, alla vigilia di Ferragosto, festa estiva con degustazioni gratuite di anguria, melone e pesce azzurro, stand gastronomici, musica, mercatini, mostre e spettacolo pirotecnico sul mare.
- Mostra Mercato Antiquariato e Artigianato città di Ravenna – Ravenna (RA), dal 15 al 16 agosto 2026.
Mostra mercato mensile nel centro storico di Ravenna dedicata ad antiquariato e artigianato, con oggetti d’epoca, collezionismo, minerali, fossili, pizzi, argenti, mobili, ceramiche artistiche e bigiotteria.
- Fiera di San Rocco – Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), il 16 agosto 2026.
Fiera storica di Castrocaro con mercatino creativo artigianale, spazi dedicati allo scambio e alla sostenibilità, animazione per tutte le età e attività per animali.
- Festa della zucca di Muradolo – Caorso (PC), dal 21 al 24 agosto 2026.
Sagra gastronomica dedicata alla zucca con stand serali e primi piatti a tema, in un contesto conviviale presso il Circolo Anspi di Muradolo.
- Sagra del Caplaz – Poggio Renatico (FE), dal 26 al 30 agosto 2026.
Manifestazione enogastronomica dedicata ai cappellacci di Coronella, con menù ricco e piatti preparati con ingredienti di qualità per valorizzare la cucina locale.
- La Giostra del Monaco: eventi del Medioevo ferrarese – Ferrara (FE), dal 27 agosto al 6 settembre 2026.
Rievocazione storica nel baluardo della Fortezza di Ferrara con cavalieri, battaglie e spettacoli che ricreano l’atmosfera del Medioevo ferrarese.
- Il gusto del porto – Bellaria-Igea Marina (RN), dal 28 al 29 agosto 2026.
Evento sul porto canale di Bellaria Igea Marina dedicato alla cucina di mare tradizionale, con specialità preparate dai marinai, spettacoli, musica e iniziative culturali.
- Festa del Crocifisso e della Collina – Misano Adriatico (RN), dal 28 al 30 agosto 2026.
Antica festa religiosa e popolare di Misano Monte, con Santa Messa iniziale e processione serale per le vie illuminate del paese.
- A Spass par Zirvia: gastronomia, arte e intrattenimento – Cervia (RA), il 30 agosto 2026.
Mercatino mensile nel centro storico di Cervia con produttori, artigiani, antiquari e gastronomia locale, arricchito da intrattenimenti, spettacoli e attività per famiglie.