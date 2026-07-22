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La vita all’aperto detta il ritmo delle giornate, tra tavolate sotto le stelle, musica in piazza e l’aria tiepida che profuma di mare e campagna. È il tempo delle sagre di paese e delle feste patronali, dei prodotti di stagione che arrivano in tavola appena colti e delle strade che si riempiono di chiacchiere e colori. In questo clima di convivialità, ogni borgo si rimette il vestito della festa e trasforma una semplice serata d’estate in un ricordo da portare con sé. La Puglia diventa un mosaico di luci e sapori, dove ogni tappa invita a rallentare e godersi il momento.

Nel luglio 2026 il calendario enogastronomico regionale è fitto di appuntamenti: si va dal gusto diffuso del Mercatino del gusto di Maglie alle celebrazioni marinare della Festa di Santa Cristina a Gallipoli, fino alle specialità di mare della Sagra del polpo a Mola di Bari. Accanto a queste, tante altre sagre, feste e rievocazioni storiche animano paesi e città, offrendo un viaggio tra sapori tipici, tradizioni popolari e serate all’insegna della convivialità.

Luglio in Puglia, tutti gli eventi e le sagre da vivere

Torna a Maglie il Mercatino del gusto – Maglie (LE), dal 1 al 7 luglio 2026.

Il Mercatino del Gusto anima il centro storico di Maglie con cibo di strada, prodotti tipici, degustazioni, laboratori, presentazioni, appuntamenti per bambini e musica dal vivo.

– Maglie (LE), dal 1 al 7 luglio 2026. Il Mercatino del Gusto anima il centro storico di Maglie con cibo di strada, prodotti tipici, degustazioni, laboratori, presentazioni, appuntamenti per bambini e musica dal vivo. Campagna Amica, i buoni prodotti della terra – Ugento (LE), il 7 luglio 2026.

I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti agricoli di stagione e a km zero, permettendo di acquistare direttamente dagli agricoltori secondo un calendario in aggiornamento.

– Ugento (LE), il 7 luglio 2026. I Mercati di Campagna Amica portano in città prodotti agricoli di stagione e a km zero, permettendo di acquistare direttamente dagli agricoltori secondo un calendario in aggiornamento. Festa del Santissimo Crocifisso, tornano i festeggiamenti – Polignano a Mare (BA), dal 8 al 11 luglio 2026.

La Festa del Santissimo Crocifisso è una sagra rurale con antica processione lungo le campagne e celebrazione della messa all’aperto davanti al crocifisso ligneo in piazza Capobianco.

– Polignano a Mare (BA), dal 8 al 11 luglio 2026. La Festa del Santissimo Crocifisso è una sagra rurale con antica processione lungo le campagne e celebrazione della messa all’aperto davanti al crocifisso ligneo in piazza Capobianco. Murgia a Morsi 2026, il festival dell’Alta Murgia – Altamura (BA), dal 11 al 13 luglio 2026.

Murgia a Morsi è il festival dedicato alle tradizioni dell’Alta Murgia con mercatino gastronomico a base di pecora murgiana, artigianato locale, concerti, spettacoli e laboratori.

– Altamura (BA), dal 11 al 13 luglio 2026. Murgia a Morsi è il festival dedicato alle tradizioni dell’Alta Murgia con mercatino gastronomico a base di pecora murgiana, artigianato locale, concerti, spettacoli e laboratori. Festa di Santa Marina – Muro Leccese (LE), il 12 luglio 2026.

La Festa di Santa Marina a Muro Leccese celebra la martire protettrice delle donne incinte, in una chiesetta gemellata con la Basilica di San Nicola di Bari e divenuta luogo di dialogo tra ortodossi e cristiani.

– Muro Leccese (LE), il 12 luglio 2026. La Festa di Santa Marina a Muro Leccese celebra la martire protettrice delle donne incinte, in una chiesetta gemellata con la Basilica di San Nicola di Bari e divenuta luogo di dialogo tra ortodossi e cristiani. Madonna del Carmine – Conversano (BA), il 16 luglio 2026.

La Madonna del Carmine viene festeggiata con processione delle statue della Vergine e di Sant’Elia, messa vespertina sul sagrato, luminarie, bande musicali e fuochi pirotecnici.

– Conversano (BA), il 16 luglio 2026. La Madonna del Carmine viene festeggiata con processione delle statue della Vergine e di Sant’Elia, messa vespertina sul sagrato, luminarie, bande musicali e fuochi pirotecnici. Sagra de lu Ranu: la sagra del grano di Merine – Lizzanello (LE), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Sagra de lu Ranu di Merine valorizza pane e grano con ricette tradizionali, dolci tipici, grigliate, vino, momenti di arte, cultura e musica.

– Lizzanello (LE), dal 17 al 19 luglio 2026. La Sagra de lu Ranu di Merine valorizza pane e grano con ricette tradizionali, dolci tipici, grigliate, vino, momenti di arte, cultura e musica. Festa di Santa Cristina – Gallipoli (LE), dal 23 al 25 luglio 2026.

La Festa di Santa Cristina, patrona di Gallipoli, è la principale ricorrenza religiosa cittadina, annunciata allo spuntare del giorno dallo sparo delle “Carcasse” che introducono i riti salentini.

– Gallipoli (LE), dal 23 al 25 luglio 2026. La Festa di Santa Cristina, patrona di Gallipoli, è la principale ricorrenza religiosa cittadina, annunciata allo spuntare del giorno dallo sparo delle “Carcasse” che introducono i riti salentini. Marangiane in Festa – Castri di Lecce (LE), dal 24 al 28 luglio 2026.

Marangiane in Festa a Castrì di Lecce celebra la melanzana, dalla raccolta alle parmigiane e ad altre specialità tipiche, in un clima di sapori autentici e tradizione.

– Castri di Lecce (LE), dal 24 al 28 luglio 2026. Marangiane in Festa a Castrì di Lecce celebra la melanzana, dalla raccolta alle parmigiane e ad altre specialità tipiche, in un clima di sapori autentici e tradizione. Marangiana in festa 2026, torna la sagra della melanzana – Castri di Lecce (LE), dal 24 al 28 luglio 2026.

Marangiane in festa 2026 ripropone a Castri di Lecce la sagra della melanzana con piatti tipici, musica, canti e numerose varianti tra parmigiane, polpette, sagne cannulate, contorni a base di melanzane e dolce al cioccolato.

– Castri di Lecce (LE), dal 24 al 28 luglio 2026. Marangiane in festa 2026 ripropone a Castri di Lecce la sagra della melanzana con piatti tipici, musica, canti e numerose varianti tra parmigiane, polpette, sagne cannulate, contorni a base di melanzane e dolce al cioccolato. Qcine: incontri tra Cinema e Cibo a Francavilla – Francavilla Fontana (BR), dal 24 al 29 luglio 2026.

Qcine a Francavilla Fontana propone incontri tra cinema e cibo con proiezioni, degustazioni e ospiti dal mondo della cultura e dello sport.

– Francavilla Fontana (BR), dal 24 al 29 luglio 2026. Qcine a Francavilla Fontana propone incontri tra cinema e cibo con proiezioni, degustazioni e ospiti dal mondo della cultura e dello sport. Sagra del polpo a Mola di Bari – Mola di Bari (BA), dal 25 al 26 luglio 2026.

La Sagra del polpo di Mola di Bari offre polpo fresco pugliese in numerose preparazioni tradizionali grazie agli stand dei pescatori locali allestiti sul lungomare.

– Mola di Bari (BA), dal 25 al 26 luglio 2026. La Sagra del polpo di Mola di Bari offre polpo fresco pugliese in numerose preparazioni tradizionali grazie agli stand dei pescatori locali allestiti sul lungomare. Corteo Storico di Federico II e Torneo dei Rioni – Oria (BR), dal 30 luglio al 10 agosto 2026.

Il Corteo Storico di Federico II e il Torneo dei Rioni trasformano Oria in un grande teatro medievale con circa mille figuranti in costume, sfilate, spettacolo di sbandieratori e sfide cavalleresche tra i quattro rioni per la conquista del Palio.