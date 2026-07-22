I fuochi d’artificio sul campanile, le sedie di plastica in piazza e i tavoli lunghi sotto le luci colorate segnano ogni anno il ritorno dei grandi ritrovi dell’estate italiana. Griglie che sfrigolano, panini imbottiti, profumo di fritto e vino fresco accompagnano balli, tombole e musica dal vivo nelle sere più calde. È il tempo delle sagre di paese e delle feste patronali, dedicate ai sapori di stagione e alla voglia di stare insieme all’aperto, tra colline, borghi murati e paesi di pianura del Veneto.
In questa regione, agosto 2026 è un susseguirsi di appuntamenti da segnare in agenda, tra specialità tipiche, tradizioni popolari e atmosfere uniche. Si passa dalle grandi rievocazioni cittadine come il Palio di Feltre, alle serate all’insegna del gusto e della convivialità come A Tavola Sotto Le Stelle a Bevilacqua, fino agli eventi che uniscono musica e cultura come Brintaal Celtic Folk a Valbrenta o alle mostre e bancarelle di Artigianato Vivo a Cison di Valmarino, solo alcuni dei 25 appuntamenti enogastronomici che animano il Veneto per tutto il mese.
Gli eventi di agosto in Veneto da gustare giorno per giorno
- Beer Fest a Solesino – Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026.
Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate.
- Sagra di San Gaetano ad Orgiano – Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026.
La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale.
- Sovizzo in sagra – Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.
Sovizzo in sagra propone serate all’insegna della buona musica e del buon cibo.
- Sagra di San Lorenzo ad Arcade – Arcade (TV), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.
La Sagra di San Lorenzo ad Arcade abbina la Festa dei Gnochi de casada con un ricco stand gastronomico, tavernetta di ferragosto, parco divertimenti e musica live ogni sera.
- Sagra dell’Assunta a Facca – Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026.
La Sagra dell’Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento.
- Palio di Feltre – Feltre (BL), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.
Il Palio di Feltre, o Palio dei Quindici Ducati, rievoca l’ingresso della città nella Repubblica di Venezia con eventi in autentico stile medievale.
- Festa di Fiamene – Negrar di Valpolicella (VR), dal 31 luglio al 8 agosto 2026.
La Festa di Fiamene si svolge all’aria aperta con piatti tipici negli stand gastronomici e un vivace mercatino di oggetti e accessori.
- Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio – Gallio (VI), dal 1 al 2 agosto 2026.
Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio, sull’Altopiano di Asiago, che rinnova la tradizione di accoglienza e convivialità estiva del paese.
- Sagra di San Cassiano – Quinto di Treviso (TV), dal 1 al 16 agosto 2026.
Sagra di San Cassiano con feste a tema, raduni, gare di grigliata e serate speciali, affiancate da uno stand gastronomico con trippa, affettati, formaggi, grigliate miste e carne di puledro.
- Fiera Bovina di Catena – Villorba (TV), il 3 agosto 2026.
Tradizionale Fiera Bovina di Catena, dedicata al bestiame e al mondo agricolo locale.
- A Tavola Sotto Le Stelle a Bevilacqua – Bevilacqua (VR), il 7 agosto 2026.
Cena all’aperto nel Castello Bevilacqua per la notte di San Lorenzo, con menù ispirato alle stelle, accompagnamento musicale e momenti poetici dedicati al cosmo.
- Artigianato Vivo – Cison di Valmarino (TV), dal 8 al 16 agosto 2026.
Rassegna “Artigianato Vivo” a Cison di Valmarino, in cui il paese si trasforma in una bottega a cielo aperto con artigiani che lavorano dal vivo le materie prime.
- Feste Marinare di Cortellazzo – Jesolo (VE), dal 9 al 10 agosto 2026.
Feste Marinare di Cortellazzo con protagonista il pesce locale, piatti tipici, vini del territorio e intrattenimento musicale con ballo presso il centro sportivo.
- Sagra dell’Assunta – Saonara (PD), dal 11 al 17 agosto 2026.
Sagra dell’Assunta a Saonara con festeggiamenti religiosi e popolari, stand e iniziative che animano il paese.
- Cesuna in festa – Roana (VI), dal 12 al 15 agosto 2026.
Cesuna in festa propone musica, stand gastronomico e varie attività di intrattenimento nel periodo di Ferragosto.
- Sagra a Tezze sul Brenta – Tezze sul Brenta (VI), dal 12 al 17 agosto 2026.
Sagra di San Rocco a Tezze sul Brenta con intrattenimenti musicali, concerti e stand gastronomico serale nella tensostruttura.
- Festa degli gnocchi – Lusiana Conco (VI), dal 14 al 19 agosto 2026.
Sagra degli gnocchi a Santa Caterina di Lusiana con ampia scelta di condimenti preparati dalle massaie locali e serate animate da orchestre, magia, scuole di ballo e spettacoli circensi.
- Festa dell’Assunta a Foza – Foza (VI), il 15 agosto 2026.
Ricorrenza religiosa quinquennale a Foza dedicata all’Assunta, in memoria della protezione del paese dall’epidemia di colera del 1836 nel Veneto.
- Palio delle contrade – Garda (VR), il 15 agosto 2026.
Palio delle Contrade di Garda, festa folkloristica collegata alle celebrazioni dell’Assunta, con sfide tra rioni e momenti di tradizione popolare.
- La Festa del Prunno – Asiago (VI), il 16 agosto 2026.
Festa campestre di San Rocco al Prunno, tra Asiago e Bassano del Grappa, con attività ludiche, musica, intrattenimenti, giochi e proposte gastronomiche immerse nella natura.
- Brintaal Celtic Folk – Valbrenta (VI), dal 27 al 30 agosto 2026.
Manifestazione a tema celtico lungo il fiume Brenta a Cismon del Grappa, con stand gastronomico di specialità dei paesi celtici, birre tradizionali e concerti folk pomeridiani e serali.
- Sagra Godigese – Castello di Godego (TV), dal 28 agosto al 8 settembre 2026.
Sagra godigese con folklore, musica, serate danzanti, teatro, spettacoli per bambini e un ampio stand gastronomico.
- Festa della Bufala – Istrana (TV), dal 28 al 30 agosto 2026.
Sagra paesana dedicata alla bufala, con menù centrato su carne e mozzarella di bufala provenienti da un’azienda agricola locale.
- Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe – Trebaseleghe (PD), dal 28 agosto al 8 settembre 2026.
Edizione della tradizionale Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe, grande appuntamento fieristico nazionale con funzione di incontro e scambio commerciale, culturale e artistico.
- Festa dea sardea – Salzano (VE), dal 30 agosto al 1 settembre 2026.
Festa gastronomica a Salzano dedicata alla sardea, proposta in varie ricette della tradizione veneziana insieme ad altre specialità di mare, presso la tensostruttura vicino allo stadio comunale.