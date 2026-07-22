123RF

I fuochi d’artificio sul campanile, le sedie di plastica in piazza e i tavoli lunghi sotto le luci colorate segnano ogni anno il ritorno dei grandi ritrovi dell’estate italiana. Griglie che sfrigolano, panini imbottiti, profumo di fritto e vino fresco accompagnano balli, tombole e musica dal vivo nelle sere più calde. È il tempo delle sagre di paese e delle feste patronali, dedicate ai sapori di stagione e alla voglia di stare insieme all’aperto, tra colline, borghi murati e paesi di pianura del Veneto.

In questa regione, agosto 2026 è un susseguirsi di appuntamenti da segnare in agenda, tra specialità tipiche, tradizioni popolari e atmosfere uniche. Si passa dalle grandi rievocazioni cittadine come il Palio di Feltre, alle serate all’insegna del gusto e della convivialità come A Tavola Sotto Le Stelle a Bevilacqua, fino agli eventi che uniscono musica e cultura come Brintaal Celtic Folk a Valbrenta o alle mostre e bancarelle di Artigianato Vivo a Cison di Valmarino, solo alcuni dei 25 appuntamenti enogastronomici che animano il Veneto per tutto il mese.

Gli eventi di agosto in Veneto da gustare giorno per giorno

Beer Fest a Solesino – Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026.

Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate.

– Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026. Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate. Sagra di San Gaetano ad Orgiano – Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026.

La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale.

– Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026. La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale. Sovizzo in sagra – Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Sovizzo in sagra propone serate all’insegna della buona musica e del buon cibo.

– Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Sovizzo in sagra propone serate all’insegna della buona musica e del buon cibo. Sagra di San Lorenzo ad Arcade – Arcade (TV), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.

La Sagra di San Lorenzo ad Arcade abbina la Festa dei Gnochi de casada con un ricco stand gastronomico, tavernetta di ferragosto, parco divertimenti e musica live ogni sera.

– Arcade (TV), dal 31 luglio al 3 agosto 2026. La Sagra di San Lorenzo ad Arcade abbina la Festa dei Gnochi de casada con un ricco stand gastronomico, tavernetta di ferragosto, parco divertimenti e musica live ogni sera. Sagra dell’Assunta a Facca – Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026.

La Sagra dell’Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento.

– Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026. La Sagra dell’Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento. Palio di Feltre – Feltre (BL), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Il Palio di Feltre, o Palio dei Quindici Ducati, rievoca l’ingresso della città nella Repubblica di Venezia con eventi in autentico stile medievale.

– Feltre (BL), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Il Palio di Feltre, o Palio dei Quindici Ducati, rievoca l’ingresso della città nella Repubblica di Venezia con eventi in autentico stile medievale. Festa di Fiamene – Negrar di Valpolicella (VR), dal 31 luglio al 8 agosto 2026.

La Festa di Fiamene si svolge all’aria aperta con piatti tipici negli stand gastronomici e un vivace mercatino di oggetti e accessori.

– Negrar di Valpolicella (VR), dal 31 luglio al 8 agosto 2026. La Festa di Fiamene si svolge all’aria aperta con piatti tipici negli stand gastronomici e un vivace mercatino di oggetti e accessori. Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio – Gallio (VI), dal 1 al 2 agosto 2026.

Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio, sull’Altopiano di Asiago, che rinnova la tradizione di accoglienza e convivialità estiva del paese.

– Gallio (VI), dal 1 al 2 agosto 2026. Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio, sull’Altopiano di Asiago, che rinnova la tradizione di accoglienza e convivialità estiva del paese. Sagra di San Cassiano – Quinto di Treviso (TV), dal 1 al 16 agosto 2026.

Sagra di San Cassiano con feste a tema, raduni, gare di grigliata e serate speciali, affiancate da uno stand gastronomico con trippa, affettati, formaggi, grigliate miste e carne di puledro.

– Quinto di Treviso (TV), dal 1 al 16 agosto 2026. Sagra di San Cassiano con feste a tema, raduni, gare di grigliata e serate speciali, affiancate da uno stand gastronomico con trippa, affettati, formaggi, grigliate miste e carne di puledro. Fiera Bovina di Catena – Villorba (TV), il 3 agosto 2026.

Tradizionale Fiera Bovina di Catena, dedicata al bestiame e al mondo agricolo locale.

– Villorba (TV), il 3 agosto 2026. Tradizionale Fiera Bovina di Catena, dedicata al bestiame e al mondo agricolo locale. A Tavola Sotto Le Stelle a Bevilacqua – Bevilacqua (VR), il 7 agosto 2026.

Cena all’aperto nel Castello Bevilacqua per la notte di San Lorenzo, con menù ispirato alle stelle, accompagnamento musicale e momenti poetici dedicati al cosmo.

– Bevilacqua (VR), il 7 agosto 2026. Cena all’aperto nel Castello Bevilacqua per la notte di San Lorenzo, con menù ispirato alle stelle, accompagnamento musicale e momenti poetici dedicati al cosmo. Artigianato Vivo – Cison di Valmarino (TV), dal 8 al 16 agosto 2026.

Rassegna “Artigianato Vivo” a Cison di Valmarino, in cui il paese si trasforma in una bottega a cielo aperto con artigiani che lavorano dal vivo le materie prime.

– Cison di Valmarino (TV), dal 8 al 16 agosto 2026. Rassegna “Artigianato Vivo” a Cison di Valmarino, in cui il paese si trasforma in una bottega a cielo aperto con artigiani che lavorano dal vivo le materie prime. Feste Marinare di Cortellazzo – Jesolo (VE), dal 9 al 10 agosto 2026.

Feste Marinare di Cortellazzo con protagonista il pesce locale, piatti tipici, vini del territorio e intrattenimento musicale con ballo presso il centro sportivo.

– Jesolo (VE), dal 9 al 10 agosto 2026. Feste Marinare di Cortellazzo con protagonista il pesce locale, piatti tipici, vini del territorio e intrattenimento musicale con ballo presso il centro sportivo. Sagra dell’Assunta – Saonara (PD), dal 11 al 17 agosto 2026.

Sagra dell’Assunta a Saonara con festeggiamenti religiosi e popolari, stand e iniziative che animano il paese.

– Saonara (PD), dal 11 al 17 agosto 2026. Sagra dell’Assunta a Saonara con festeggiamenti religiosi e popolari, stand e iniziative che animano il paese. Cesuna in festa – Roana (VI), dal 12 al 15 agosto 2026.

Cesuna in festa propone musica, stand gastronomico e varie attività di intrattenimento nel periodo di Ferragosto.

– Roana (VI), dal 12 al 15 agosto 2026. Cesuna in festa propone musica, stand gastronomico e varie attività di intrattenimento nel periodo di Ferragosto. Sagra a Tezze sul Brenta – Tezze sul Brenta (VI), dal 12 al 17 agosto 2026.

Sagra di San Rocco a Tezze sul Brenta con intrattenimenti musicali, concerti e stand gastronomico serale nella tensostruttura.

– Tezze sul Brenta (VI), dal 12 al 17 agosto 2026. Sagra di San Rocco a Tezze sul Brenta con intrattenimenti musicali, concerti e stand gastronomico serale nella tensostruttura. Festa degli gnocchi – Lusiana Conco (VI), dal 14 al 19 agosto 2026.

Sagra degli gnocchi a Santa Caterina di Lusiana con ampia scelta di condimenti preparati dalle massaie locali e serate animate da orchestre, magia, scuole di ballo e spettacoli circensi.

– Lusiana Conco (VI), dal 14 al 19 agosto 2026. Sagra degli gnocchi a Santa Caterina di Lusiana con ampia scelta di condimenti preparati dalle massaie locali e serate animate da orchestre, magia, scuole di ballo e spettacoli circensi. Festa dell’Assunta a Foza – Foza (VI), il 15 agosto 2026.

Ricorrenza religiosa quinquennale a Foza dedicata all’Assunta, in memoria della protezione del paese dall’epidemia di colera del 1836 nel Veneto.

– Foza (VI), il 15 agosto 2026. Ricorrenza religiosa quinquennale a Foza dedicata all’Assunta, in memoria della protezione del paese dall’epidemia di colera del 1836 nel Veneto. Palio delle contrade – Garda (VR), il 15 agosto 2026.

Palio delle Contrade di Garda, festa folkloristica collegata alle celebrazioni dell’Assunta, con sfide tra rioni e momenti di tradizione popolare.

– Garda (VR), il 15 agosto 2026. Palio delle Contrade di Garda, festa folkloristica collegata alle celebrazioni dell’Assunta, con sfide tra rioni e momenti di tradizione popolare. La Festa del Prunno – Asiago (VI), il 16 agosto 2026.

Festa campestre di San Rocco al Prunno, tra Asiago e Bassano del Grappa, con attività ludiche, musica, intrattenimenti, giochi e proposte gastronomiche immerse nella natura.

– Asiago (VI), il 16 agosto 2026. Festa campestre di San Rocco al Prunno, tra Asiago e Bassano del Grappa, con attività ludiche, musica, intrattenimenti, giochi e proposte gastronomiche immerse nella natura. Brintaal Celtic Folk – Valbrenta (VI), dal 27 al 30 agosto 2026.

Manifestazione a tema celtico lungo il fiume Brenta a Cismon del Grappa, con stand gastronomico di specialità dei paesi celtici, birre tradizionali e concerti folk pomeridiani e serali.

– Valbrenta (VI), dal 27 al 30 agosto 2026. Manifestazione a tema celtico lungo il fiume Brenta a Cismon del Grappa, con stand gastronomico di specialità dei paesi celtici, birre tradizionali e concerti folk pomeridiani e serali. Sagra Godigese – Castello di Godego (TV), dal 28 agosto al 8 settembre 2026.

Sagra godigese con folklore, musica, serate danzanti, teatro, spettacoli per bambini e un ampio stand gastronomico.

– Castello di Godego (TV), dal 28 agosto al 8 settembre 2026. Sagra godigese con folklore, musica, serate danzanti, teatro, spettacoli per bambini e un ampio stand gastronomico. Festa della Bufala – Istrana (TV), dal 28 al 30 agosto 2026.

Sagra paesana dedicata alla bufala, con menù centrato su carne e mozzarella di bufala provenienti da un’azienda agricola locale.

– Istrana (TV), dal 28 al 30 agosto 2026. Sagra paesana dedicata alla bufala, con menù centrato su carne e mozzarella di bufala provenienti da un’azienda agricola locale. Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe – Trebaseleghe (PD), dal 28 agosto al 8 settembre 2026.

Edizione della tradizionale Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe, grande appuntamento fieristico nazionale con funzione di incontro e scambio commerciale, culturale e artistico.

– Trebaseleghe (PD), dal 28 agosto al 8 settembre 2026. Edizione della tradizionale Fiera dei Mussi e dell’Artigianato a Trebaseleghe, grande appuntamento fieristico nazionale con funzione di incontro e scambio commerciale, culturale e artistico. Festa dea sardea – Salzano (VE), dal 30 agosto al 1 settembre 2026.

Festa gastronomica a Salzano dedicata alla sardea, proposta in varie ricette della tradizione veneziana insieme ad altre specialità di mare, presso la tensostruttura vicino allo stadio comunale.