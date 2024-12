I cinque centri termali più belli in Abruzzo

Per trascorrere un weekend o una vacanza a base di benessere, le terme in Abruzzo sono l'ideale: tra natura selvaggia, acque purissime e forti tradizioni d'accoglienza, ogni soggiorno sarà unico e speciale.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Il borgo termale di Caramanico

L’Abruzzo è una delle regioni più affascinanti d’Italia, un angolo di paradiso che spazia dalle montagne innevate alle spiagge dorate, dai borghi medievali alle colline ricoperte di vigneti. La sua varietà paesaggistica, unita a un patrimonio naturale e culturale straordinario, rende questa terra perfetta per una vacanza in ogni stagione dell’anno. Tuttavia, durante il periodo autunnale e invernale, l’Abruzzo offre un’esperienza ancora più unica, grazie alla sua tradizione termale e alla possibilità di rilassarsi in centri termali immersi in contesti naturali incantevoli.

Le terme in Abruzzo sono rinomate non solo per le loro proprietà curative ma anche per la bellezza dei luoghi che le ospitano. Situati in aree di grande interesse naturalistico e culturale, i centri termali abruzzesi offrono l’opportunità di dedicarsi a percorsi di benessere e salute in contesti unici, dove la natura incontaminata e la tranquillità regalano momenti di autentico relax. In particolare, la regione è famosa per cinque centri termali che attirano visitatori da tutta Italia e non solo: Caramanico, Raiano, Canistro, Popoli e Rivisondoli.

Questi centri sono ideali per chi cerca una vacanza di benessere, dove è possibile dedicarsi a trattamenti di bellezza, piscine termali, percorsi di salute e molto altro. Inoltre, soggiornare in uno di questi centri permette anche di scoprire il fascino dell’Abruzzo: da L’Aquila a Pescara, passando per i parchi naturali della Majella e del Gran Sasso, la regione è un’ottima base per esplorare la sua cultura, le tradizioni locali e, naturalmente, la sua cucina tipica, famosa per piatti semplici e genuini.

Scegliere uno dei 5 centri termali più belli dell’Abruzzo significa, quindi, non solo vivere un’esperienza di puro relax ma anche immergersi in una delle regioni più affascinanti e autentiche d’Italia. In questo articolo, vi mostreremo nel dettaglio questi centri termali, le loro caratteristiche, i servizi offerti, e perché vale la pena trascorrere un weekend o una vacanza all’insegna del benessere in Abruzzo.

Terme di Caramanico

Le Terme di Caramanico si trovano nel cuore del Parco Nazionale della Majella, immerso in una natura incontaminata che conferisce al centro un’atmosfera di totale tranquillità. A 650 metri di altitudine, il centro termale – tra i più belli in Italia – è famoso per le sue acque sulfuree e oligominerali, ritenute altamente terapeutiche e certificate dal Ministero della Salute. Questo lo rende uno dei pochi centri in Italia ad offrire una così ampia varietà di acque con proprietà curative.

Come raggiungerle: le Terme di Caramanico sono facilmente raggiungibili in auto da Pescara (circa 50 km) o da L’Aquila (circa 80 km), percorrendo le principali strade regionali. La zona è ben servita anche dai trasporti pubblici, sebbene un’auto possa essere utile per esplorare la bellezza naturale dei dintorni.

Giorni e orari di apertura: dal martedì al sabato, il centro è aperto dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. La domenica e nei festivi, come ad esempio in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, l’orario di apertura è dalle 09:00 alle 12:00. Il lunedì, invece, gli orari sono dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. Si segnala che gli orari potrebbero subire variazioni, quindi è consigliabile confermare prima della visita.

Costi: I costi variano a seconda del trattamento scelto. Ad esempio, un trattamento base di fangobalneoterapia o terapia inalatoria ha un costo medio di circa €40 per sessione. Pacchetti benessere e soggiorni nell’hotel adiacente al centro partono da circa €100 al giorno in alta stagione.

Servizi offerti:

Centro sanitario e inalatorio per cure respiratorie e malattie legate alle vie aeree.

e per cure respiratorie e malattie legate alle vie aeree. Fangobalneoterapia e terapie riabilitative .

e . Area benessere con massaggi, trattamenti estetici e fitness.

con massaggi, trattamenti estetici e fitness. Hotel per soggiorni rilassanti immersi nel parco.

Terme di Raiano

Le Terme di Raiano, situate nel comune di Raiano, in provincia dell’Aquila, sono una delle mete termali più affascinanti e storiche dell’Abruzzo. Queste terme sono particolarmente note per la loro connessione con l’antica sorgente La Solfa, che risale all’epoca romana e che, sin dai tempi antichi, è stata riconosciuta per le sue straordinarie proprietà curative. La sorgente è stata utilizzata per secoli per il trattamento di disturbi legati al sistema respiratorio, alle malattie della pelle e per migliorare il benessere generale.

Oggi, le Terme di Raiano offrono un mix perfetto tra tradizione e modernità. Il centro termale è stato completamente ristrutturato per offrire ai visitatori un’esperienza di benessere all’avanguardia, ma senza perdere il legame con il suo passato storico. Il centro è adiacente a un elegante hotel 4 stelle, che permette di soggiornare in un ambiente confortevole e raffinato, dove gli ospiti possono rilassarsi e beneficiare delle proprietà terapeutiche delle acque termali in totale tranquillità.

Come raggiungerle: le Terme di Raiano sono facilmente raggiungibili in auto da Sulmona (a soli 10 km), e ben collegate con il resto della provincia dell’Aquila e della regione.

Giorni e orari di apertura: il centro è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00.

Costi: i trattamenti di massoterapia e fangobalneoterapia partono da circa €30-50 per sessione, mentre il pacchetto benessere, che include piscina termale, massaggi e uso della palestra, può costare circa €80-100 al giorno.

Servizi offerti:

Piscina termale a 30°C.

a 30°C. Massaggi tonificanti e idropiscina .

e . Fangobalneoterapia , trattamenti estetici e medicina estetica termale .

, e . Centro fitness e palestra interna.

Le Terme di Raiano sono un perfetto equilibrio tra il recupero del benessere fisico e la scoperta di un territorio ricco di storia e bellezze naturali.

Terme di Canistro

Le Terme di Canistro, situate nella splendida Valle Roveto, in provincia dell’Aquila, sono una delle più antiche e apprezzate destinazioni termali della regione Abruzzo. La loro fama si deve principalmente alle acque oligominerali, che sgorgano da sorgenti naturali di elevata qualità, le quali hanno un effetto benefico su numerose problematiche di salute. Queste acque sono conosciute fin dal 1493, quando vennero scoperte e cominciarono ad essere utilizzate per le loro straordinarie proprietà terapeutiche. La lunga tradizione di cure termali rende le Terme di Canistro un punto di riferimento per chi cerca rimedi naturali per disturbi fisici e malesseri cronici.

Come raggiungerle: le Terme di Canistro sono accessibili da Avezzano (a circa 20 km) e da Civitella Roveto, facilmente raggiungibile in auto.

Giorni e orari di apertura: le terme sono aperte tutti i giorni, con orari che vanno dalle 9:00 alle 19:00, ma è sempre consigliato prenotare in anticipo, soprattutto nei periodi di alta stagione.

Costi: i trattamenti idropinici hanno un costo che va dai €15 ai €30 a seconda della durata e delle necessità terapeutiche. Un soggiorno con pacchetto benessere può variare da €100 a €150 al giorno, comprensivo di trattamenti termali e alloggio.

Servizi offerti:

Idroterapia e cure idropiniche .

. Trattamenti per il fegato e il sistema digestivo .

. Terapie per il trattamento dei disturbi renali .

. Fangoterapia e massaggi terapeutici.

Se si cerca un centro che combini benessere fisico e immersione nella natura, le Terme di Canistro sono la scelta ideale, grazie anche alla posizione panoramica che permette di esplorare la Valle Roveto.

Terme di Popoli

Le Terme di Popoli, situate in provincia di Pescara, rappresentano una delle principali destinazioni termali dell’Abruzzo, incastonate nel cuore del Parco Nazionale della Majella, una delle aree naturali più affascinanti e incontaminate d’Italia. Questo centro termale è rinomato per le sue acque sulfuree, ricche di proprietà terapeutiche, che vengono utilizzate per una vasta gamma di trattamenti curativi e rilassanti.

Le acque sulfuree di Popoli sono particolarmente efficaci nel trattamento di disturbi respiratori, malattie della pelle e problematiche articolari, grazie alle loro proprietà disinfettanti e anti-infiammatorie. Inoltre, l’elemento termale della zona è utile anche per trattamenti di bellezza e rilassamento profondo, che permettono ai visitatori di recuperare equilibrio psicofisico. La bellezza del paesaggio circostante, con i suoi boschi e i panorami mozzafiato della Majella, contribuisce ulteriormente all’esperienza di benessere, offrendo un’oasi di tranquillità lontano dal caos quotidiano.

Come raggiungerle: le Terme di Popoli sono facilmente raggiungibili in auto da Pescara (circa 40 km) o da L’Aquila(circa 70 km).

Giorni e orari di apertura: il centro termale è aperto dal lunedì al venerdì con orario 8:00-12:00 e 15:00-17:00. Il sabato, invece, l’orario di apertura è dalle 8:00 alle 12:00, mentre la domenica il centro rimane chiuso.

Costi: i trattamenti di salute (come fangobalneoterapia e cure inalatorie) partono da €40, mentre i pacchetti benessere giornalieri costano dai €60 ai €90, a seconda della tipologia di trattamento richiesto.

Servizi offerti:

Cure inalatorie e fangobalneoterapia .

e . Massoterapia e percorsi benessere .

e . Trattamenti di riabilitazione e salute .

e . Strutture convenzionate per l’alloggio, che permettono di combinare il benessere termale con il soggiorno in zona.

Terme di Rivisondoli

Le Terme di Rivisondoli, situate tra l’Abruzzo e il Molise, in provincia dell’Aquila, offrono un’esperienza di benessere unica grazie alla presenza di acque sulfuree e di un fango termale molto apprezzato per i suoi effetti benefici sulla pelle. L’acqua termale che alimenta il centro è oligominerale alta e ricca di ceramidi naturali, che idratano e proteggono le mucose respiratorie, rendendola particolarmente adatta per trattare diverse patologie respiratorie e otorinolaringoiatriche. Tra le principali malattie trattabili ci sono rinite, faringite, laringite, tonsillite, sinusite, bronchite cronica, e disturbi come apnea notturna, vertigini, acufeni e sordità rinogena. L’acqua termale, ricca anche di bicarbonati naturali, aiuta infatti a tamponare l’acidità dell’infiammazione, permettendo trattamenti anche in fase acuta.

Come raggiungerle: le Terme di Rivisondoli si trovano a soli 10 km da Roccaraso, facilmente raggiungibili in auto da Sulmona e L’Aquila.

Giorni e orari di apertura: l’ingresso al centro termale è consentito solo previa prenotazione anticipata. Gli orari di apertura sono dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:30.

Costi: l’ingresso semplice al centro termale ha un costo di 45,00 € a persona per una durata di 1 ora e 30 minuti. Durante il periodo delle Vacanze di Natale (dal 26 dicembre al 6 gennaio), il prezzo aumenta a 49,00 € a persona per lo stesso trattamento.

Servizi offerti:

Trattamenti di bellezza con fango termale .

con . Spa con sauna, bagno turco e docce emozionali .

con sauna, bagno turco e . Trattamenti estetici e massaggi rilassanti .

e . Centro omeopatico per chi cerca approcci naturali al benessere.

Le Terme di Rivisondoli sono perfette per chi cerca una vacanza rigenerante in un paesaggio montano incantevole, con trattamenti termali e una spa completamente attrezzata.