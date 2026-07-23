Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Tour gastronomico Ryanair a Zara

Il modo migliore per scoprire un luogo? Fermarsi ad assaporare i piatti più autentici tra mercati, ristoranti e street food. Ryanair approva in pieno questo modo di pensare e propone, anche per un last minute estivo, una selezione di 5 mete gourmet perfette per una vacanza gastronomica con tantissime rotte a partire da 24,99 euro. Il last minute, perfetto per chi vuole scoprire l’Europa a piccoli morsi, ci porta a scoprire cinque destinazioni indimenticabili.

La Head of Communication Italy di Ryanair Rossella Amato ha voluto sottolineare il legame tra il cibo e i viaggi, spiegando che la cultura gastronomica è fondamentale se si vuole davvero conoscere un territorio. Secondo la manager molte prelibatezze si trovano lontane dalle mete più battute e grazie alla capillare rete di collegamenti della compagnia aerea e a offerte come questa è facile farsi coccolare a tavola prenotando persino un last minute con voli a partire da 24,99 euro.

Ecco le 5 località perfette per un tour gastronomico estivo da prenotare all’ultimo minuto.

Trapani e Marsala, dove il cous cous racconta il Mediterraneo

Partendo da tantissimi aeroporti italiani come Bari, Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Marco Polo e Verona si può volare verso Trapani: una meta perfetta per l’estate. Siamo nella zona occidentale della Sicilia dove le magie culinarie non mancano. Tra le meraviglie? Sicuramente il cous cous, ma anche specialità come le busiate al pesto trapanese, oppure la bottarga con cui guarnire deliziosi spaghetti alle vongole. Per gli amanti del vino, si trovano anche ottime cantine per una degustazione.

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Zara, la Dalmazia che profuma di sale e ulivi

Per chi parte da Bari, Bologna, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Pisa e Roma Fiumicino il tour gastronomico Ryanair porta fino alla Croazia per scoprire la cucina di Zara dove il pesce azzurro dell’Adriatico arriva a tavola grigliato e ben condito con spezie e olio extravergine d’oliva. Altre prelibatezze sono il formaggio di Pag stagionato e un incredibile liquore alle ciliegie che ai tempi conquistò persino Napoleone.

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Paphos, 3.000 anni di storia serviti in un meze

Con l’offerta last minute Ryanair si decolla da Milano Bergamo, Napoli e Roma Fiumicino per raggiungere Cipro dove i pasti iniziano sempre con il meze, un susseguirsi di piccoli assaggi che si mescolano con hummus, tzatziki e halloumi grigliato arrivando poi al kleftiko, agnello cotto lentamente nel forno a legna. L’isola legata alla nascita di Afrodite secondo la mitologia greca pullula di cantine locali dove assaggiare la cucina greca più autentica.

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Shannon e Contea di Clare, il gusto selvaggio dell’Atlantico

Altra meta da sogno per un tour gastronomico con Ryanair è Shannon nella contea di Clare che si raggiunge facilmente sia da Napoli sia da Roma Ciampino: questa meravigliosa zona dell’Irlanda offre l’opportunità di assaggiare salmone freschissimo e pesce dell’atlantico, formaggi dal gusto intenso e ovviamente potersi divertire in una tipica serata in uno dei pub dei villaggi costieri come Kilkee o Doolin dopo aver visto le imperdibili Cliffs of Moher.

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Brno e Moravia meridionale, la rotta del vino ceco

Rispetto a Praga la zona di Brno e la Moravia meridionale sono molto meno battute. Qui gli appassionati di vino ne potranno scoprire delle belle. Partendo da Milano Bergamo si raggiunge Brno e da qui con un’auto a noleggio o partecipando a uno dei vari tour organizzati si viaggia verso Mikulov, località conosciuta per i suoi vigneti e il suo castello dove viene custodita una botte gigante dal 1614.