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Fuochi accesi nei cortili, tavolate sotto i filari di lucine, il brusio delle piazze che si riempiono al calare del sole: l’estate italiana vive anche nei riti collettivi delle sagre. Tra feste patronali, cucine all’aperto e specialità di stagione, ogni sera diventa l’occasione per sedersi accanto a sconosciuti e sentirsi parte di una stessa comunità. I campi maturi, la frutta dolcissima e i prodotti dell’orto dettano il menù, mentre sullo sfondo risuonano musiche, dialetti e risate. In Veneto questi momenti si moltiplicano tra città d’arte, borghi murati e località affacciate sull’acqua, offrendo un mosaico vivace di sapori e atmosfere estive.

A luglio 2026 il calendario delle sagre venete è fittissimo: dalle grandi tavolate vista laguna di Chioggia in festa con la Sagra del Pesce alle serate in quota di Magna e Tasi – street food ed eccellenze enogastronomiche a Gallio, fino ai sapori della tradizione contadina celebrati alla Sagra dell’orzo di Pedavena o alla Sagra del tortellone di Bevilacqua. Tra Albignasego, Asolo, Feltre, Negrar di Valpolicella e le tante altre località in festa, il Veneto diventa un itinerario diffuso di piazze illuminate, specialità tipiche e appuntamenti da scoprire sera dopo sera.

Tutte le sagre di luglio in Veneto da vivere giorno per giorno

Sagra dei Santi Pietro e Paolo – Piombino Dese (PD), dal 21 giugno al 1 luglio 2026.

In località Levada di Piombino Dese torna la sagra dei Santi Pietro e Paolo con un ricco stand gastronomico dedicato ai piatti tradizionali.

– Piombino Dese (PD), dal 21 giugno al 1 luglio 2026. In località Levada di Piombino Dese torna la sagra dei Santi Pietro e Paolo con un ricco stand gastronomico dedicato ai piatti tradizionali. Sagra di San Tommaso Apostolo ad Albignasego – Albignasego (PD), dal 26 giugno al 5 luglio 2026.

La parrocchia di San Tommaso Apostolo ad Albignasego organizza la tradizionale sagra parrocchiale in onore del santo.

– Albignasego (PD), dal 26 giugno al 5 luglio 2026. La parrocchia di San Tommaso Apostolo ad Albignasego organizza la tradizionale sagra parrocchiale in onore del santo. Festa del Melone a Taglie – Borgo Veneto (PD), dal 1 al 7 luglio 2026.

A Taglie di Santa Margherita d’Adige la Festa del Melone propone prodotti del territorio, cucina veneta e momenti di svago per tutte le età.

– Borgo Veneto (PD), dal 1 al 7 luglio 2026. A Taglie di Santa Margherita d’Adige la Festa del Melone propone prodotti del territorio, cucina veneta e momenti di svago per tutte le età. Sagra della Trebbiatura – Rosà (VI), dal 2 al 6 luglio 2026.

La Sagra della Trebbiatura celebra il grano e le tradizioni contadine con rievocazioni della raccolta, antichi mestieri, esposizioni di animali e attrezzi, stand tipici, musica e degustazioni.

– Rosà (VI), dal 2 al 6 luglio 2026. La Sagra della Trebbiatura celebra il grano e le tradizioni contadine con rievocazioni della raccolta, antichi mestieri, esposizioni di animali e attrezzi, stand tipici, musica e degustazioni. Festa della Birra di Spresiano – Spresiano (TV), dal 2 al 6 luglio 2026.

La Festa della Birra di Spresiano propone birre speciali e piatti tipici per intrattenere il pubblico.

– Spresiano (TV), dal 2 al 6 luglio 2026. La Festa della Birra di Spresiano propone birre speciali e piatti tipici per intrattenere il pubblico. Palio delle Contrade – Valdobbiadene (TV), dal 2 al 4 luglio 2026.

Il Palio delle Contrade coinvolge Valdobbiadene in prove ispirate alle fasi di lavorazione dell’uva, dalla potatura all’imbottigliamento, per conquistare il palio.

– Valdobbiadene (TV), dal 2 al 4 luglio 2026. Il Palio delle Contrade coinvolge Valdobbiadene in prove ispirate alle fasi di lavorazione dell’uva, dalla potatura all’imbottigliamento, per conquistare il palio. Fiera di Valeggio sul Mincio – Valeggio sul Mincio (VR), dal 4 al 6 luglio 2026.

La Fiera di Valeggio sul Mincio è una rassegna dedicata ad agricoltura, artigianato, industria, commercio ed enogastronomia, con degustazioni, street food, mostre, mercato, concerti e Festa della Panificazione.

– Valeggio sul Mincio (VR), dal 4 al 6 luglio 2026. La Fiera di Valeggio sul Mincio è una rassegna dedicata ad agricoltura, artigianato, industria, commercio ed enogastronomia, con degustazioni, street food, mostre, mercato, concerti e Festa della Panificazione. Magna e Tasi – street food ed eccellenze enogastronomiche – Gallio (VI), dal 9 al 12 luglio 2026.

“Magna e Tasi” è una manifestazione dedicata allo street food internazionale, alle eccellenze enogastronomiche e all’artigianato di qualità.

– Gallio (VI), dal 9 al 12 luglio 2026. “Magna e Tasi” è una manifestazione dedicata allo street food internazionale, alle eccellenze enogastronomiche e all’artigianato di qualità. Sagra di San Barnaba – Laghi (VI), dal 9 al 12 luglio 2026.

A Laghi la Sagra di San Barnaba propone giorni di festa con tradizione, attività sportive e abbondante offerta gastronomica nel più piccolo comune del Veneto.

– Laghi (VI), dal 9 al 12 luglio 2026. A Laghi la Sagra di San Barnaba propone giorni di festa con tradizione, attività sportive e abbondante offerta gastronomica nel più piccolo comune del Veneto. Sagra dei Peri a Conscio – Casale sul Sile (TV), dal 10 al 13 luglio 2026.

Sagra dei Peri a Conscio con ricco stand gastronomico, specialità gnocchi e grigliate, serate con spiedo e galletto e intrattenimento per tutte le età.

– Casale sul Sile (TV), dal 10 al 13 luglio 2026. Sagra dei Peri a Conscio con ricco stand gastronomico, specialità gnocchi e grigliate, serate con spiedo e galletto e intrattenimento per tutte le età. Chioggia in festa con la Sagra del Pesce – Chioggia (VE), dal 10 al 19 luglio 2026.

Storica Sagra del Pesce di Chioggia con piatti tipici di mare e laguna negli stand delle associazioni locali, dedicata alle tradizioni dei pescatori.

– Chioggia (VE), dal 10 al 19 luglio 2026. Storica Sagra del Pesce di Chioggia con piatti tipici di mare e laguna negli stand delle associazioni locali, dedicata alle tradizioni dei pescatori. Sagra del Carmine a Mure di Molvena – Colceresa (VI), dal 10 al 16 luglio 2026.

Sagra del Carmine a Mure di Molvena con stand gastronomici, serata musicale e parco divertimenti per bambini.

– Colceresa (VI), dal 10 al 16 luglio 2026. Sagra del Carmine a Mure di Molvena con stand gastronomici, serata musicale e parco divertimenti per bambini. Sagra a Galliera Veneta – Galliera Veneta (PD), dal 10 al 14 luglio 2026.

Sagra paesana a Galliera Veneta con stand gastronomico fornito e orchestra dal vivo ogni sera.

– Galliera Veneta (PD), dal 10 al 14 luglio 2026. Sagra paesana a Galliera Veneta con stand gastronomico fornito e orchestra dal vivo ogni sera. Sagra Paesana di Rasa – Lendinara (RO), dal 10 al 15 luglio 2026.

Sagra Paesana a Rasa di Lendinara con stand gastronomico e spettacoli musicali e danzanti con orchestre dal vivo.

– Lendinara (RO), dal 10 al 15 luglio 2026. Sagra Paesana a Rasa di Lendinara con stand gastronomico e spettacoli musicali e danzanti con orchestre dal vivo. Fiera del Piave – Maserada sul Piave (TV), dal 10 al 14 luglio 2026.

Fiera del Piave abbinata all’antica sagra Madonna delle Vittorie, con ricco stand gastronomico, numerose mostre e spettacoli.

– Maserada sul Piave (TV), dal 10 al 14 luglio 2026. Fiera del Piave abbinata all’antica sagra Madonna delle Vittorie, con ricco stand gastronomico, numerose mostre e spettacoli. Sagra della Sopressa – Pramaggiore (VE), dal 10 al 20 luglio 2026.

Sagra della Sopressa a Belfiore di Pramaggiore con stand gastronomico dedicato ai piatti tipici a base di sopressa e grigliate.

– Pramaggiore (VE), dal 10 al 20 luglio 2026. Sagra della Sopressa a Belfiore di Pramaggiore con stand gastronomico dedicato ai piatti tipici a base di sopressa e grigliate. Griglie Roventi a Jesolo – Jesolo (VE), il 11 luglio 2026.

Griglie Roventi a Jesolo è il campionato di barbecue per cuochi non professionisti che si sfidano a colpi di grigliata.

– Jesolo (VE), il 11 luglio 2026. Griglie Roventi a Jesolo è il campionato di barbecue per cuochi non professionisti che si sfidano a colpi di grigliata. Feste Marinare di Cortellazzo – Jesolo (VE), dal 11 al 12 luglio 2026.

Feste Marinare di Cortellazzo al centro sportivo con piatti di pesce, vini tipici, intrattenimento musicale e ballo.

– Jesolo (VE), dal 11 al 12 luglio 2026. Feste Marinare di Cortellazzo al centro sportivo con piatti di pesce, vini tipici, intrattenimento musicale e ballo. Festa dell’orzo – Pedavena (BL), dal 11 al 12 luglio 2026.

Festa dell’Orzo a Pedavena, evento dedicato alla tradizione brassicola locale con musica, cibo, birra e un’atmosfera folkloristica che richiama visitatori da tutta Italia.

– Pedavena (BL), dal 11 al 12 luglio 2026. Festa dell’Orzo a Pedavena, evento dedicato alla tradizione brassicola locale con musica, cibo, birra e un’atmosfera folkloristica che richiama visitatori da tutta Italia. Fiera de Resana – Resana (TV), dal 11 al 19 luglio 2026.

Fiera de Resana, appuntamento estivo di riferimento per il sistema produttivo locale.

– Resana (TV), dal 11 al 19 luglio 2026. Fiera de Resana, appuntamento estivo di riferimento per il sistema produttivo locale. Sagra del tortellone – Bevilacqua (VR), dal 16 al 19 luglio 2026.

Sagra del tortellone a Bevilacqua, dedicata al tortellone e alle antiche tradizioni gastronomiche del territorio di confine tra Cento e Crevalcore.

– Bevilacqua (VR), dal 16 al 19 luglio 2026. Sagra del tortellone a Bevilacqua, dedicata al tortellone e alle antiche tradizioni gastronomiche del territorio di confine tra Cento e Crevalcore. Beer Fest a Solesino – Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026.

Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate.

– Solesino (PD), dal 16 luglio al 2 agosto 2026. Beer Fest di Solesino, grande festa della birra del Veneto con musica di qualità e birre selezionate. Festa di Sant’Apollinare – Asolo (TV), dal 17 al 26 luglio 2026.

La Festa di Sant’Apollinare offre ogni sera un’orchestra da ballo, area musica per i giovani e uno stand gastronomico con numerose specialità.

– Asolo (TV), dal 17 al 26 luglio 2026. La Festa di Sant’Apollinare offre ogni sera un’orchestra da ballo, area musica per i giovani e uno stand gastronomico con numerose specialità. Sagra del Pesce di Maragnole – Breganze (VI), dal 17 al 20 luglio 2026.

Sagra del Pesce di Maragnole nata dalla festa annuale dedicata alla Madonna del Carmine, momento religioso e comunitario molto sentito nel territorio.

– Breganze (VI), dal 17 al 20 luglio 2026. Sagra del Pesce di Maragnole nata dalla festa annuale dedicata alla Madonna del Carmine, momento religioso e comunitario molto sentito nel territorio. Sagra del Melone – Massanzago (PD), dal 17 al 22 luglio 2026.

Sagra del Melone a Massanzago, tradizionale festa dedicata a questo prodotto di stagione.

– Massanzago (PD), dal 17 al 22 luglio 2026. Sagra del Melone a Massanzago, tradizionale festa dedicata a questo prodotto di stagione. Sagra di Sant’Anna a Casoni di Mussolente – Mussolente (VI), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Sagra di Sant’Anna a Casoni di Mussolente propone buon cibo, divertimento e musica per tutti i gusti.

– Mussolente (VI), dal 17 al 19 luglio 2026. La Sagra di Sant’Anna a Casoni di Mussolente propone buon cibo, divertimento e musica per tutti i gusti. Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio – Gallio (VI), dal 18 al 19 luglio 2026.

La Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio ripropone la tradizione estiva dell’Altopiano di Asiago dedicata a residenti e ospiti.

– Gallio (VI), dal 18 al 19 luglio 2026. La Festa del Villeggiante a Stoccaredo di Gallio ripropone la tradizione estiva dell’Altopiano di Asiago dedicata a residenti e ospiti. Festa del Redentore ed è magia a Venezia – Venezia (VE), dal 18 al 19 luglio 2026.

La Festa del Redentore anima Venezia con barche illuminate, ponte votivo, spettacolari fuochi d’artificio e tradizionali regate storiche.

– Venezia (VE), dal 18 al 19 luglio 2026. La Festa del Redentore anima Venezia con barche illuminate, ponte votivo, spettacolari fuochi d’artificio e tradizionali regate storiche. Palio delle zattere – Valbrenta (VI), il 19 luglio 2026.

Il Palio delle zattere vede le contrade di Valstagna sfidarsi sul Brenta, con cortei storici, sbandieratori, mestieri antichi e cori a creare un’atmosfera d’altri tempi.

– Valbrenta (VI), il 19 luglio 2026. Il Palio delle zattere vede le contrade di Valstagna sfidarsi sul Brenta, con cortei storici, sbandieratori, mestieri antichi e cori a creare un’atmosfera d’altri tempi. Sagra del Redentore – Barbarano Mossano (VI), il 21 luglio 2026.

La Sagra del Redentore anima la frazione di Ponte di Barbarano con una nuova edizione della festa tradizionale.

– Barbarano Mossano (VI), il 21 luglio 2026. La Sagra del Redentore anima la frazione di Ponte di Barbarano con una nuova edizione della festa tradizionale. Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa – Borso del Grappa (TV), dal 24 al 26 luglio 2026.

La Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa al Rifugio Campocroce celebra due prodotti simbolo della montagna veneta con una storica rassegna.

– Borso del Grappa (TV), dal 24 al 26 luglio 2026. La Mostra dei formaggi Bastardo e Morlacco del Grappa al Rifugio Campocroce celebra due prodotti simbolo della montagna veneta con una storica rassegna. Sagra di San Gaetano ad Orgiano – Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026.

La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale.

– Orgiano (VI), dal 30 luglio al 4 agosto 2026. La Sagra di San Gaetano ad Orgiano ripropone la tradizionale festa patronale. Sovizzo in sagra – Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

Sovizzo in sagra propone serate all’insegna della buona musica e del buon cibo.

– Sovizzo (VI), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. Sovizzo in sagra propone serate all’insegna della buona musica e del buon cibo. Sagra di San Lorenzo ad Arcade – Arcade (TV), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.

La Sagra di San Lorenzo ad Arcade abbina la Festa dei Gnochi de casada con un ricco stand gastronomico, tavernetta di ferragosto, parco divertimenti e musica live ogni sera.

– Arcade (TV), dal 31 luglio al 3 agosto 2026. La Sagra di San Lorenzo ad Arcade abbina la Festa dei Gnochi de casada con un ricco stand gastronomico, tavernetta di ferragosto, parco divertimenti e musica live ogni sera. Sagra dell’Assunta a Facca – Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026.

La Sagra dell’Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento.

– Cittadella (PD), dal 31 luglio al 5 agosto 2026. La Sagra dell’Assunta a Facca offre stand gastronomico, musica, djset, pesca di beneficenza e varie proposte di intrattenimento. Palio di Feltre – Feltre (BL), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Il Palio di Feltre, o Palio dei Quindici Ducati, rievoca l’ingresso della città nella Repubblica di Venezia con eventi in autentico stile medievale.

– Feltre (BL), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Il Palio di Feltre, o Palio dei Quindici Ducati, rievoca l’ingresso della città nella Repubblica di Venezia con eventi in autentico stile medievale. Festa di Fiamene – Negrar di Valpolicella (VR), dal 31 luglio al 8 agosto 2026.

La Festa di Fiamene si svolge all’aria aperta con piatti tipici negli stand gastronomici e un vivace mercatino di oggetti e accessori.