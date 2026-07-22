Fragole mature, profumi di erbe di montagna e piatti fumanti condivisi all’aria aperta: le tavole d’estate si riempiono di colori e di sapori genuini, tra brindisi al tramonto e chiacchiere sotto il cielo terso. Le sagre di paese e le feste enogastronomiche diventano l’occasione per scoprire borghi, ascoltare musica dal vivo e assaggiare specialità che parlano di tradizione. Tra piazze illuminate, stand gastronomici e panorami che si accendono di luce dorata, ogni serata invita a rallentare e a lasciarsi guidare dall’istinto. Anche in Trentino-Alto Adige questi appuntamenti trasformano l’estate in un viaggio continuo tra gusto e convivialità.

In Trentino-Alto Adige le specialità locali diventano protagoniste di un calendario ricchissimo, che porta viaggiatori e appassionati del buon cibo tra vallate e paesi di montagna. Dalla Festa delle fragole in Val Martello alla Competizione Nazionale del Riesling e Giornate del Riesling di Naturno, fino alle golose Giornate dello Yogurt – Yo-gurtsummer di Vipiteno, ogni evento è un invito a partire. Tra degustazioni, atmosfere alpine e serate all’aperto, luglio è il momento perfetto per vivere queste feste dove il gusto incontra il paesaggio.

Eventi di luglio in Trentino-Alto Adige da gustare tra valli e borghi

Festa delle fragole in Val Martello – Martello (BZ), dal 27 giugno al 12 luglio 2026.

In Val Martello le Giornate delle fragole colorano la valle di rosso con piatti e specialità a base di fragole proposte in diversi ristoranti.

– Martello (BZ), dal 27 giugno al 12 luglio 2026. In Val Martello le Giornate delle fragole colorano la valle di rosso con piatti e specialità a base di fragole proposte in diversi ristoranti. Competizione Nazione del Riesling e Giornate del Riesling – Naturno (BZ), il 1 luglio 2026.

La competizione Nazione del Riesling prevede una degustazione alla cieca da parte di una giuria di esperti e sommelier che premia il miglior Riesling nazionale e il vincitore regionale.

– Naturno (BZ), il 1 luglio 2026. La competizione Nazione del Riesling prevede una degustazione alla cieca da parte di una giuria di esperti e sommelier che premia il miglior Riesling nazionale e il vincitore regionale. Ala rivive il ‘700 con l’evento Citta di velluto – Ala (TN), dal 3 al 5 luglio 2026.

Ala trasforma il suo centro storico in un affascinante scenario settecentesco con Città di velluto, tra musica, cultura, sapori e atmosfere nobili d’altri tempi.

– Ala (TN), dal 3 al 5 luglio 2026. Ala trasforma il suo centro storico in un affascinante scenario settecentesco con Città di velluto, tra musica, cultura, sapori e atmosfere nobili d’altri tempi. Giornate dello Yogurt – Yo-gurtsummer – Vipiteno (BZ), dal 3 al 31 luglio 2026.

Le Giornate dello Yogurt a Vipiteno propongono un programma diffuso di visite in fattoria, esperienze in montagna e degustazioni dedicate allo yogurt altoatesino.

– Vipiteno (BZ), dal 3 al 31 luglio 2026. Le Giornate dello Yogurt a Vipiteno propongono un programma diffuso di visite in fattoria, esperienze in montagna e degustazioni dedicate allo yogurt altoatesino. Festa dei Canederli – Castelrotto (BZ), il 6 luglio 2026.

La Festa dei Canederli di Castelrotto offre un ricco assortimento di canederli tradizionali altoatesini, dolci e salati, serviti nella piazza del paese in un’atmosfera conviviale.

– Castelrotto (BZ), il 6 luglio 2026. La Festa dei Canederli di Castelrotto offre un ricco assortimento di canederli tradizionali altoatesini, dolci e salati, serviti nella piazza del paese in un’atmosfera conviviale. Festa del canederlo della Mùsega da Vich – Sèn Jan di Fassa (TN), il 16 luglio 2026.

La Festa del canederlo della Mùsega da Vich trasforma Piaz J.B. Massar in una grande osteria all’aperto, dove assaggiare diverse varianti di questo piatto tipico dolomitico.

– Sèn Jan di Fassa (TN), il 16 luglio 2026. La Festa del canederlo della Mùsega da Vich trasforma Piaz J.B. Massar in una grande osteria all’aperto, dove assaggiare diverse varianti di questo piatto tipico dolomitico. Le Notti di Re Laurino – Nova Levante (BZ), il 22 luglio 2026.

Le Notti di Re Laurino animano Nova Levante con specialità gastronomiche locali, shopping serale, musica tradizionale e attività ludiche per bambini, tra cui castello gonfiabile e laboratori.

– Nova Levante (BZ), il 22 luglio 2026. Le Notti di Re Laurino animano Nova Levante con specialità gastronomiche locali, shopping serale, musica tradizionale e attività ludiche per bambini, tra cui castello gonfiabile e laboratori. Alba sotto le Stelle – Canazei (TN), dal 30 luglio al 24 agosto 2026.

Alba sotto le Stelle chiude al traffico la via principale di Alba di Canazei, trasformandola in un vivace spazio pedonale con musica, artisti di strada, spettacoli e intrattenimento serale.