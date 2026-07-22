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Falò, tavolate all’aperto e chiacchiere che si allungano finché il cielo non torna chiaro: la bella stagione è il tempo in cui le comunità si ritrovano in piazza, tra piatti di tradizione e brindisi condivisi. Le sagre di paese, le feste patronali e i mercati contadini diventano il cuore pulsante dell’estate, dove i prodotti tipici raccontano il legame con la terra. In Lombardia questi riti collettivi si accendono tra montagne, pianure e città, creando un mosaico di profumi, voci e sapori che unisce residenti e viaggiatori. È il momento ideale per rallentare il passo, assaggiare, ascoltare e lasciarsi guidare dalla curiosità.

Ad agosto 2026 la Lombardia si anima di appuntamenti enogastronomici per tutti i gusti, dalle atmosfere di Ardesio DiVino 2026, mostra mercato enogastronomica tra le valli bergamasche alle serate storiche di Camunerie 2026, il castello che rivive a Breno. A pochi passi dal capoluogo, il Mercato agricolo dei Navigli a Milano invita a scoprire i prodotti del territorio, mentre la Festa del gnocco fritto e della birra 2026 a Belforte a Gazzuolo e la Sagra dei gnoch 2026 a Grumello Cremonese ed Uniti celebrano il gusto della tradizione con appuntamenti che valgono il viaggio.

Gli eventi di agosto in Lombardia tra sagre, mercati e gusto

Vacanze nel Borgo 2026: svago relax e divertimento – Lazzate (MB), dal 24 luglio al 10 agosto 2026.

A Lazzate la festa Vacanze nel Borgo offre musica per tutti i gusti, baby dance, laboratori per bambini e ristorante con piatti tipici e menu regionali.

– Lazzate (MB), dal 24 luglio al 10 agosto 2026. A Lazzate la festa Vacanze nel Borgo offre musica per tutti i gusti, baby dance, laboratori per bambini e ristorante con piatti tipici e menu regionali. Ardesio DiVino 2026, mostra mercato enogastronomica – Ardesio (BG), dal 1 al 2 agosto 2026.

Ardesio DiVino trasforma il borgo seriano in una cantina a cielo aperto, con degustazioni di vini e prodotti artigianali, cene all’aperto, laboratori, mostre, concerti e un’area bambini con attività creative.

– Ardesio (BG), dal 1 al 2 agosto 2026. Ardesio DiVino trasforma il borgo seriano in una cantina a cielo aperto, con degustazioni di vini e prodotti artigianali, cene all’aperto, laboratori, mostre, concerti e un’area bambini con attività creative. Mercato agricolo dei Navigli – Milano (MI), il 1 agosto 2026.

Il mercato agricolo dei Navigli offre a Milano e Segrate prodotti genuini a filiera corta, tra cui ortaggi, frutta, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altre specialità acquistabili direttamente dai produttori.

– Milano (MI), il 1 agosto 2026. Il mercato agricolo dei Navigli offre a Milano e Segrate prodotti genuini a filiera corta, tra cui ortaggi, frutta, formaggi, pane, carne, riso, vini, farine, miele e altre specialità acquistabili direttamente dai produttori. Villa Arconati Far riapre tutte le domeniche per la stagione – Bollate (MI), il 2 agosto 2026.

Villa Arconati Far apre le sue porte la domenica con visite guidate, mostre d’arte e la possibilità di esplorare il grande giardino storico tra arte, natura e bellezza.

– Bollate (MI), il 2 agosto 2026. Villa Arconati Far apre le sue porte la domenica con visite guidate, mostre d’arte e la possibilità di esplorare il grande giardino storico tra arte, natura e bellezza. Mercatino Pavese dell’antiquariato e non solo – Pavia (PV), il 2 agosto 2026.

Il Mercatino Pavese dell’antiquariato in Viale XI Febbraio riunisce numerose bancarelle con mobili antichi, oggettistica di qualità, argenteria, ceramiche, gioielli d’epoca, modernariato, collezionismo e antiquariato etnico, con espositori in parte a rotazione.

– Pavia (PV), il 2 agosto 2026. Il Mercatino Pavese dell’antiquariato in Viale XI Febbraio riunisce numerose bancarelle con mobili antichi, oggettistica di qualità, argenteria, ceramiche, gioielli d’epoca, modernariato, collezionismo e antiquariato etnico, con espositori in parte a rotazione. Colori e sapori del mercatino italiano – Pavia (PV), il 2 agosto 2026.

Mercatino con prodotti alimentari tipici del nord e di varie regioni italiane, tra salumi, formaggi, dolci, vini, pane e miele, allestito in Viale Matteotti con il Castello Visconteo come suggestiva cornice.

– Pavia (PV), il 2 agosto 2026. Mercatino con prodotti alimentari tipici del nord e di varie regioni italiane, tra salumi, formaggi, dolci, vini, pane e miele, allestito in Viale Matteotti con il Castello Visconteo come suggestiva cornice. Camunerie 2026, il castello che rivive – Breno (BS), dal 7 al 10 agosto 2026.

Rievocazione medievale al Castello di Breno con ambientazioni storiche, spettacoli di falconeria, fachiri, duelli all’arma bianca e dimostrazioni di antichi mestieri.

– Breno (BS), dal 7 al 10 agosto 2026. Rievocazione medievale al Castello di Breno con ambientazioni storiche, spettacoli di falconeria, fachiri, duelli all’arma bianca e dimostrazioni di antichi mestieri. Mercato della Terra di Piambello – Induno Olona (VA), il 8 agosto 2026.

Mercato contadino ispirato alla filosofia Slow Food, dove i produttori locali vendono direttamente cibo di qualità, tutelando ambiente, biodiversità e tradizioni alimentari del territorio.

– Induno Olona (VA), il 8 agosto 2026. Mercato contadino ispirato alla filosofia Slow Food, dove i produttori locali vendono direttamente cibo di qualità, tutelando ambiente, biodiversità e tradizioni alimentari del territorio. Ferragosto 2026 in piazza a Castro – Castro (BG), dal 12 al 15 agosto 2026.

Ferragosto in piazza a Castro sul lago d’Iseo con proposte gastronomiche, intrattenimento musicale e spettacolari fuochi d’artificio.

– Castro (BG), dal 12 al 15 agosto 2026. Ferragosto in piazza a Castro sul lago d’Iseo con proposte gastronomiche, intrattenimento musicale e spettacolari fuochi d’artificio. Carnevale Bianco di Cegni 2026: musica, danze e gastronomia – Santa Margherita di Staffora (PV), il 16 agosto 2026.

Tradizionale Carnevale Bianco di Cegni con corteo, danze popolari, coinvolgimento del pubblico, cena degli sposi e distribuzione di ravioli tipici, dolci casalinghi e vino.

– Santa Margherita di Staffora (PV), il 16 agosto 2026. Tradizionale Carnevale Bianco di Cegni con corteo, danze popolari, coinvolgimento del pubblico, cena degli sposi e distribuzione di ravioli tipici, dolci casalinghi e vino. Festa del gnocco fritto e della birra 2026 a Belforte – Gazzuolo (MN), dal 21 al 24 agosto 2026.

Festa dedicata al gnocco fritto e alla birra con salumi emiliani, formaggi locali, mostarde, musica e abbondanti degustazioni.

– Gazzuolo (MN), dal 21 al 24 agosto 2026. Festa dedicata al gnocco fritto e alla birra con salumi emiliani, formaggi locali, mostarde, musica e abbondanti degustazioni. Sagra dei gnoch 2026, torna il gusto della tradizione – Grumello Cremonese ed Uniti (CR), il 22 agosto 2026.

Sagra dedicata ai gnoch con degustazioni e momenti di intrattenimento, all’insegna del gusto e della tradizione locale.