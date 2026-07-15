Da Nord a Sud, agosto 2026 porta in scena festival musicali tra concerti, paesaggi suggestivi e grandi protagonisti della musica italiana e internazionale

Ufficio Stampa Summer Jamboree di Senigallia

L’estate italiana è sinonimo di concerti, spettacoli all’aperto e festival che animano città, borghi e località turistiche da Nord a Sud. Agosto, in particolare, rappresenta il momento clou della stagione, con un calendario ricco di appuntamenti capaci di attirare migliaia di persone.

Dai grandi nomi della musica italiana agli artisti internazionali, passando per eventi che uniscono cultura, paesaggio ed enogastronomia, i festival diventano un’ottima occasione per scoprire il territorio e vivere una vacanza all’insegna dell’intrattenimento. Qui abbiamo selezionato alcuni degli appuntamenti da non perdere nel mese di agosto.

I festival musicali di agosto nel Nord Italia

Tra montagne, città e località di mare, il Nord Italia propone un ricco calendario di festival musicali. Gli eventi spaziano dai grandi concerti pop alle rassegne itineranti che valorizzano il patrimonio culturale e paesaggistico.

Trento Live Fest in Trentino

Il Trento Live Fest trasforma la Trentino Music Arena in uno dei grandi palcoscenici dell’estate italiana. L’edizione 2026 entra nel vivo proprio a fine agosto con tre serate consecutive dedicate alla musica. Il 28 agosto salgono sul palco Gemitaiz e Venerus, il 29 agosto è la volta di Fulminacci e Mobrici, mentre il 30 agosto chiudono il primo weekend Luca Carboni e Tropico.

I Suoni delle Dolomiti in Trentino

Tra i festival più suggestivi dell’estate italiana torna anche I Suoni delle Dolomiti, la rassegna che porta la musica ad alta quota tra vette, prati e rifugi alpini del Trentino.

L’inaugurazione è prevista il 24 agosto alle ore 12.00 in Val Nana, presso Malga Tassulla, nelle Dolomiti di Brenta, con il concerto “Archi, Corde, In-canto”.

Il 28 agosto alle ore 12.00, invece, il festival si sposta sull’Altopiano della Paganella, al Rifugio Tosa Pedrotti, dove si esibisce il violinista internazionale Ilya Gringolts.

Tutti i concerti dei Suoni delle Dolomiti si raggiungono attraverso percorsi a piedi e diventano un’occasione per unire musica, trekking e scoperta delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO.

Daniele Lira

La Spezia Estate Festival in Liguria

La Spezia Estate Festival 2026 prosegue fino al 16 agosto, proponendo un calendario che alterna musica, teatro e spettacolo nell’arena di Piazza Europa. Gli appuntamenti del mese iniziano il 7 agosto con lo spettacolo comico di Filippo Caccamo, proseguono il 9 agosto con “Ahi Maria!”, omaggio musicale dedicato a Rino Gaetano, continuano il 12 agosto con l’illusionista Luca Bono e si concludono il 16 agosto con il recital di Max Pisu al PIN La Spezia.

L’estate musicale sull’Isola di Albarella in Veneto

Ad agosto l’Isola di Albarella propone un calendario ricco di concerti che accompagna tutta la stagione estiva. Si parte il 2 agosto con Chiara Galiazzo, seguita il 6 agosto dallo spettacolo di BluBordò feat. Diana Del Bufalo. Il 9 agosto arriva Nek con il tour Nek Hits Live 2026, mentre il 12 agosto è protagonista Dolcenera. Chiude il programma musicale il 16 agosto il concerto dei Neri per Caso.

Monferrato On Stage in Piemonte

Ad agosto il Monferrato On Stage continua il suo viaggio tra le colline patrimonio UNESCO di Torino, Asti e Alessandria, proponendo appuntamenti che uniscono musica dal vivo, enogastronomia e valorizzazione del territorio. L’8 agosto il festival fa tappa a Moncalvo con il concerto del cantautore Dutch Nazari, mentre il 21 agosto è la volta di Angelica Bove a Portacomaro. La rassegna si conclude il 29 agosto a Camerano Casasco con l’evento finale dell’edizione 2026.

Il Centro Italia tra grandi concerti e festival diffusi

Borghi medievali, montagne, spiagge e città d’arte fanno da cornice ai festival del Centro Italia. Qui la musica diventa spesso il punto di partenza per valorizzare il territorio, coinvolgendo i visitatori in esperienze che uniscono concerti e turismo lento.

Suoni Controvento in Umbria

Il festival diffuso Suoni Controvento prosegue per tutto il mese di agosto attraversando borghi, montagne e parchi naturali dell’Umbria. Tra gli appuntamenti del cartellone di agosto figurano concerti con Mannarino (1 agosto ad Assisi), Sam Garrett (2 agosto a Norcia), Coez (4 agosto ad Assisi), Angelina Mango (5 agosto ad Assisi), Fabrizio Moro (8 agosto a Gualdo Tadino) e tanti altri ospitati in scenari naturali che diventano parte integrante dello spettacolo.

Ufficio Stampa

Summer Jamboree di Senigallia

Dal 1° al 9 agosto il Summer Jamboree, festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50, entra nel vivo. Il programma di Senigallia propone concerti con artisti provenienti da Stati Uniti, Australia, Finlandia, Spagna e Messico, oltre alle celebrazioni dedicate ai 100 anni dalla nascita di Chuck Berry (il re del rock’n’roll). Non mancano le lezioni gratuite di swing, i Dance Show, il Vintage Market, le jam session notturne alla Rotonda a Mare e gli spettacoli di burlesque del 6 agosto.

Ufficio Stampa

Transumare Fest – La Metamorfosi, in Abruzzo

Dal 19 al 22 agosto Roseto degli Abruzzi ospita la terza edizione del Transumare Fest – La Metamorfosi, evento che unisce musica indipendente, elettronica, contaminazioni internazionali e valorizzazione del territorio abruzzese. La manifestazione propone quattro giornate di concerti sul lungomare adriatico teramano.

Prima dell’inizio ufficiale del festival, il 1° agosto, è previsto un appuntamento speciale di Transumare nello Spazio con il concerto de I Cani. Il festival entra poi nel vivo il 19 agosto con una serata che vede protagonisti Dutch Nazari, svegliaginevra, Atabasca, Kyoto, Thanks Mate e Laca Collective. Il 20 agosto il palco ospita Tutti Fenomeni, Si! Boom! Voilà!, Paranoid London, Soichi Terada, Irossa e Sano.

Il 21 agosto è la volta di MACE, insieme a The Egyptian Lover, Selton, Giovanni Ti Amo, Arya e Spammerheads. La chiusura del festival è affidata al 22 agosto con Giorgio Poi, affiancato da faccianuvola, Deki Alem, Nicky Macha, Gabbs, Marcello Newman e Zoe.

Festival musicali nel Sud Italia e nelle Isole

Anche il Sud Italia e le Isole ospitano durante agosto festival musicali capaci di unire grandi concerti, nuove sonorità e valorizzazione del territorio.

Color Fest in Calabria

Tra i festival musicali più interessanti del Sud Italia torna il Color Fest, appuntamento dedicato alla musica indipendente che dall’11 al 13 agosto 2026 anima la Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme, in Calabria. La manifestazione porta la musica su una location suggestiva come il Lungomare Falcone e Borsellino.

Con oltre trenta artisti distribuiti su più palchi, il Color Fest rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale calabrese.

Light Blue Festival in Sicilia

Fino al 2 agosto 2026 torna il Light Blue Festival, rassegna in una speciale versione diffusa che porta musica, arte e cultura nella suggestiva cornice della Sicilia. Cuore dell’evento è Capo Rossello, a Realmonte (Agrigento).

Con il suo format che intreccia concerti, arte e paesaggio, il Light Blue Festival rappresenta un’occasione originale per scoprire la costa agrigentina attraverso la musica contemporanea.