Le Eccellenze del Travel 2026/27

SiViaggia Le Eccellenze del Travel 2026/7

Orientarsi tra le proposte dei tour operator non è semplice. L’offerta è vastissima e sempre più articolata: grandi gruppi nazionali e internazionali, specialisti di nicchia, operatori locali. Chi vuole scegliere in modo consapevole si trova spesso a dover prendere in considerazione svariati fattori.

È in questo scenario che l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) – realtà indipendente attiva in diversi paesi europei – ha realizzato la prima ricerca dedicata interamente al settore Travel italiano. E per diffondere in anteprima i risultati ha scelto SiViaggia, il magazine 100% digital e social leader del segmento Travel.

Come funziona la ricerca

La metodologia è quella che ha già consolidato la reputazione dell’ITQF in Europa: nessun coinvolgimento delle aziende esaminate, nessuna autovalutazione, nessuna sponsorizzazione che influenzi il risultato. Il punto di partenza è un censimento di oltre 6.000 aziende iscritte al Registro delle Imprese, da cui sono stati selezionati i player più rilevanti del mercato nazionale. La valutazione è affidata a un panel di consumatori italiani: in particolare, a chi ha acquistato e utilizzato i servizi di un tour operator negli ultimi 24 mesi, attraverso un sondaggio CAWI rappresentativo. Il risultato è un report costruito interamente sulla soddisfazione dei clienti e dei viaggiatori, che hanno consentito di individuare le 80 Eccellenze del Travel 2026/2027.

Perché questa ricerca è importante

Per i consumatori è un prezioso strumento per orientarsi nella scelta basato sull’esperienza di altri viaggiatori. Non di esperti, non di algoritmi, ma di persone che hanno davvero prenotato e viaggiato.

Per gli addetti ai lavori e gli operatori del settore Travel è una misura del proprio posizionamento competitivo, espressa attraverso la percezione diretta della propria clientela.

Per SiViaggia è un’occasione concreta per ribadire e sostanziare una missione che ha ispirato il progetto editoriale sin dal primo giorno: sostenere il settore Travel e chi ogni giorno lavora per offrire esperienze di qualità.

“Con questa ricerca – commenta Barbara Del Pio, Responsabile Editoriale Italiaonline – SiViaggia racconta e supporta ancora una volta il settore Travel, le sue eccellenze e chi ogni giorno lavora per offrire esperienze di qualità ai viaggiatori di tutte le età. Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare con Le Eccellenze del Travel la collaborazione con l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Grazie a questo sodalizio, Italiaonline potrà proporre in anteprima i risultati di numerose ricerche di mercato su questo e altri settori ugualmente rilevanti e strategici. Spunti e risultati che metteremo al servizio del pubblico e dei nostri partner”.

Una visione condivisa anche da chi questa ricerca l’ha ideata e portata in Italia. “Siamo entusiasti di avviare questo nuovo percorso con Italiaonline – commenta Silvia Bellavia, Country Manager Italy di ITQF – BurdaVerlag Data Publishing – una media company che sa interpretare con sensibilità e concretezza un panorama in costante trasformazione. Oggi i contenuti devono saper informare, ispirare e orientare generazioni diverse in un mondo che corre veloce e che cambia ogni giorno il nostro modo di guardare la realtà. È proprio per questo che siamo felici di iniziare questo cammino insieme con Le Eccellenze del Travel, un progetto che mette al centro trasparenza, qualità e valore per il pubblico”.

Le Eccellenze del Travel 2026/27: i risultati

Di seguito i tour operator riconosciuti come Eccellenze del Travel, idonei a richiedere il relativo sigillo (qui tutte le informazioni)