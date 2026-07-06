Per festeggiare questo importante traguardo, durante tutta l’estate 2026 sarà possibile salire a bordo gratuitamente e vivere un viaggio a ritmo lento immersi tra storia, memoria e paesaggi meravigliosi.

C’è un treno che sembrava appartenere soltanto ai vecchi ricordi e che, dopo più di 80 anni , torna a percorrere i binari della Repubblica di San Marino. Il celebre Treno Bianco Azzurro , simbolo della storia ferroviaria del Titano, è di nuovo in servizio grazie all’inaugurazione di un nuovo tratto di linea che riporta l’elettromotrice storica fino alla vecchia stazione di San Marino Città .

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L'itinerario del Treno Bianco Azzurro

L'inaugurazione del nuovo tratto ferroviario, avvenuta il 29 giugno 2026, segna una tappa fondamentale nel recupero della storica ferrovia sammarinese. L'intervento ha esteso il percorso di circa 140 metri, portando la tratta percorribile a 950 metri e consentendo all'elettromotrice storica AB-03 di tornare finalmente nel piazzale della vecchia stazione della Città di San Marino.

Il viaggio dura circa 40 minuti e parte proprio dalla stazione storica, attraversando la suggestiva Galleria Montale fino al capolinea immerso nel bosco, per poi tornare al punto di partenza.

Un tuffo nel passato che affonda le sue radici nel periodo compreso tra il 1932 e il 1944, quando il Treno Bianco Azzurro collegava Rimini a San Marino in circa un’ora, percorrendo i 32 chilometri della linea. All’epoca rappresentava un autentico gioiello tecnologico, grazie all’utilizzo dell’innovativa trazione elettrica a corrente continua, una delle più moderne per il suo tempo.

A rendere l’esperienza ancora più autentica e memorabile contribuiscono anche alcuni piccoli dettagli scenografici: come un tempo, infatti, il capotreno dialoga con i macchinisti attraverso fischietto e bandiera, dando il via al viaggio. A bordo è inoltre possibile visitare le carrozze di prima e seconda classe, mentre durante il tragitto viene raccontata la storia della ferrovia e del suo ruolo nella vita del Paese.

Quello attuale rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio: l'obiettivo del governo della Repubblica di San Marino è infatti quello di prolungare progressivamente la linea fino a Borgo Maggiore, ricreando lo storico collegamento tra il centro storico e il fondovalle.

Date e orari delle corse gratuite

Le corse storico-culturali del Treno Bianco Azzurro saranno completamente gratuite per tutta l'estate e si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre. In particolare, il semaforo verde scatterà venerdì 10 luglio.

Il treno partirà ogni ora dal Piazzale della Stazione secondo questo calendario:

Venerdì e sabato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 17:30;

Domenica: dalle 10:00 alle 12:00.

L'unica eccezione è il weekend di Ferragosto, quando il servizio sarà sospeso nelle giornate del 15 e 16 agosto.

Come prenotare e informazioni utili

Una delle buone notizie è che il viaggio è gratuito per tutti, ma è bene organizzarsi per tempo. Non è infatti prevista alcuna prenotazione online, telefonica o via email. I posti vengono invece assegnati direttamente sul posto, prima della partenza, fino a esaurimento della disponibilità. Ogni corsa può ospitare al massimo 20 passeggeri, proprio per garantire un'esperienza in sicurezza a bordo della storica elettromotrice.

Il servizio è gestito dall'Associazione Treno Bianco Azzurro, che da oltre quindici anni si occupa della tutela e della valorizzazione di questo importante patrimonio storico.