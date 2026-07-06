Il Treno Bianco Azzurro torna a viaggiare dopo 82 anni: corse gratuite per tutta l’estate a San Marino

Dopo 82 anni il treno storico di San Marino torna a viaggiare: per tutta l'estate corse gratuite tra la vecchia stazione e la Galleria Montale

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Il Treno Bianco Azzurro torna a viaggiare dopo 82 anni: corse gratuite per tutta l’estate a San Marino
ANSA
Torna il Treno Bianco Azzurro a San Marino

C’è un treno che sembrava appartenere soltanto ai vecchi ricordi e che, dopo più di 80 anni, torna a percorrere i binari della Repubblica di San Marino. Il celebre Treno Bianco Azzurro, simbolo della storia ferroviaria del Titano, è di nuovo in servizio grazie all’inaugurazione di un nuovo tratto di linea che riporta l’elettromotrice storica fino alla vecchia stazione di San Marino Città.

Per festeggiare questo importante traguardo, durante tutta l’estate 2026 sarà possibile salire a bordo gratuitamente e vivere un viaggio a ritmo lento immersi tra storia, memoria e paesaggi meravigliosi.

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