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Il profumo intenso del fiordilatte, le verdure dell’orto estivo e il vino servito fresco al calice annunciano il tempo delle sagre, quando i tavoli all’aperto si riempiono e le piazze tornano a essere il cuore dei paesi. Tra feste patronali, serate folkloristiche e appuntamenti enogastronomici, l’estate invita a rallentare e a scoprire i prodotti tipici là dove nascono. È la stagione delle chiacchiere in strada, delle luci che accendono i borghi e dei sapori che raccontano le tradizioni. In Campania ogni collina, vallata e angolo di costa diventa lo scenario perfetto per vivere queste esperienze.

Nel 2026 il calendario regionale è fitto di appuntamenti, dalle specialità lattiero-casearie di Fiordilatte FiorDiFesta, torna la sagra del fiordilatte ad Agerola alla fragrante Festa dell’Antica Pizza Cilentana di Giungano, fino ai profumi di mare della Sagra del Mare Flegrea a Monte di Procida. Tra sagre dedicate alla pasta fatta a mano, alle melanzane, ai vini locali e ai piatti della tradizione contadina, ogni tappa diventa un’occasione per conoscere borghi diversi e assaggiare la Campania in tutte le sue sfumature.

Tutti gli eventi di agosto 2026 in Campania da assaporare

Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino – Ceppaloni (BN), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.

Sagra estiva a Ceppaloni incentrata su fusilli e formaggio pecorino, con stand gastronomici che propongono specialità locali e vino rosso.

– Ceppaloni (BN), dal 31 luglio al 3 agosto 2026. Sagra estiva a Ceppaloni incentrata su fusilli e formaggio pecorino, con stand gastronomici che propongono specialità locali e vino rosso. Festa Farina Forca – Sagra del Cavatiello – Magliano Vetere (SA), dal 31 luglio al 6 agosto 2026.

Evento enogastronomico nel borgo di Magliano Nuovo dedicato al cavatiello e alla cucina cilentana, arricchito da musiche e balli popolari.

– Magliano Vetere (SA), dal 31 luglio al 6 agosto 2026. Evento enogastronomico nel borgo di Magliano Nuovo dedicato al cavatiello e alla cucina cilentana, arricchito da musiche e balli popolari. Fiordilatte FiorDiFesta – Agerola (NA), dal 1 al 6 agosto 2026.

Ad Agerola Fiordilatte FiorDiFesta è una grande sagra dedicata al fiordilatte e ai prodotti tipici agerolesi, con concerti, percorsi guidati, degustazioni e notte bianca.

– Agerola (NA), dal 1 al 6 agosto 2026. Ad Agerola Fiordilatte FiorDiFesta è una grande sagra dedicata al fiordilatte e ai prodotti tipici agerolesi, con concerti, percorsi guidati, degustazioni e notte bianca. Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori di Abatemarco – Montano Antilia (SA), dal 1 al 3 agosto 2026.

Ad Abatemarco la Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori, organizzata dall’Associazione Mamme Insieme, offre piatti a base di melanzane e ricette tradizionali dal gusto autentico.

– Montano Antilia (SA), dal 1 al 3 agosto 2026. Ad Abatemarco la Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori, organizzata dall’Associazione Mamme Insieme, offre piatti a base di melanzane e ricette tradizionali dal gusto autentico. Festa della cipolla di Vatolla – Perdifumo (SA), dal 1 al 2 agosto 2026.

A Vatolla, frazione di Perdifumo, la Festa della Cipolla propone serate dedicate al gusto e al divertimento, con protagonista il prodotto tipico locale.

– Perdifumo (SA), dal 1 al 2 agosto 2026. A Vatolla, frazione di Perdifumo, la Festa della Cipolla propone serate dedicate al gusto e al divertimento, con protagonista il prodotto tipico locale. Luminaria di San Domenico – Praiano (SA), dal 1 al 4 agosto 2026.

A Praiano la Luminaria di San Domenico, antica tradizione risalente all’arrivo dei domenicani nel Seicento, si svolge al convento di Santa Maria a Castro dove si venera il santo.

– Praiano (SA), dal 1 al 4 agosto 2026. A Praiano la Luminaria di San Domenico, antica tradizione risalente all’arrivo dei domenicani nel Seicento, si svolge al convento di Santa Maria a Castro dove si venera il santo. Incontri Internazionali del Folclore a Taurano – Taurano (AV), dal 1 al 2 agosto 2026.

A Taurano gli Incontri Internazionali del Folclore portano alla Villa Comunale gruppi folkloristici da vari Paesi del mondo, che si esibiscono in balli tradizionali.

– Taurano (AV), dal 1 al 2 agosto 2026. A Taurano gli Incontri Internazionali del Folclore portano alla Villa Comunale gruppi folkloristici da vari Paesi del mondo, che si esibiscono in balli tradizionali. Sagra del Riavulillo – Vico Equense (NA), dal 2 al 4 agosto 2026.

Ad Arola la Sagra del Riavulillo propone il caratteristico formaggio alla brace con contorni, degustazioni di prodotti tipici come il Provolone del Monaco DOP, miele e dolci, accompagnati da musica e vino.

– Vico Equense (NA), dal 2 al 4 agosto 2026. Ad Arola la Sagra del Riavulillo propone il caratteristico formaggio alla brace con contorni, degustazioni di prodotti tipici come il Provolone del Monaco DOP, miele e dolci, accompagnati da musica e vino. Festa della Birra di Capriati a Volturno – Capriati a Volturno (CE), dal 6 al 9 agosto 2026.

Festa della birra a Capriati a Volturno con buon cibo, musica e intrattenimento all’aperto.

– Capriati a Volturno (CE), dal 6 al 9 agosto 2026. Festa della birra a Capriati a Volturno con buon cibo, musica e intrattenimento all’aperto. Festa dell’Antica Pizza Cilentana – Giungano (SA), dal 6 al 11 agosto 2026.

Manifestazione estiva che celebra l’antica pizza cilentana e valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio come momento di aggregazione.

– Giungano (SA), dal 6 al 11 agosto 2026. Manifestazione estiva che celebra l’antica pizza cilentana e valorizza le eccellenze gastronomiche del territorio come momento di aggregazione. Sagra del Mare Flegrea – Monte di Procida (NA), dal 6 al 8 agosto 2026.

Sagra enogastronomica affacciata sull’insenatura di Acquamorta, dedicata ai piatti di mare flegrei preparati dal vivo, fritture, dolci e vini locali.

– Monte di Procida (NA), dal 6 al 8 agosto 2026. Sagra enogastronomica affacciata sull’insenatura di Acquamorta, dedicata ai piatti di mare flegrei preparati dal vivo, fritture, dolci e vini locali. Sagra dello Gnocco a Taurano – Taurano (AV), dal 6 al 9 agosto 2026.

Sagra gastronomica a Taurano dedicata allo gnocco, con prodotti tipici da degustare e intrattenimento musicale curato dagli artisti di Radio Marte.

– Taurano (AV), dal 6 al 9 agosto 2026. Sagra gastronomica a Taurano dedicata allo gnocco, con prodotti tipici da degustare e intrattenimento musicale curato dagli artisti di Radio Marte. White Fest a Cancello ed Arnone – Cancello ed Arnone (CE), dal 7 al 9 agosto 2026.

Festa della mozzarella a Cancello ed Arnone, promossa dalla Pro Loco con il sostegno di vari caseifici locali, dedicata alla cucina a base di mozzarella.

– Cancello ed Arnone (CE), dal 7 al 9 agosto 2026. Festa della mozzarella a Cancello ed Arnone, promossa dalla Pro Loco con il sostegno di vari caseifici locali, dedicata alla cucina a base di mozzarella. Candida: storia, luoghi, sapori e arti antiche… – Candida (AV), dal 7 al 9 agosto 2026.

Evento nel borgo di Candida con degustazioni di piatti contadini e vini locali, arricchito da mostre fotografiche e rievocazioni di antichi mestieri.

– Candida (AV), dal 7 al 9 agosto 2026. Evento nel borgo di Candida con degustazioni di piatti contadini e vini locali, arricchito da mostre fotografiche e rievocazioni di antichi mestieri. “Zomba ra cà e ra là”, Summer Folk Festival ad Acquavella – Casal Velino (SA), dal 7 al 9 agosto 2026.

Festival folk ad Acquavella che celebra le tradizioni cilentane attraverso gastronomia tipica, musica, artisti di strada e antichi mestieri popolari.

– Casal Velino (SA), dal 7 al 9 agosto 2026. Festival folk ad Acquavella che celebra le tradizioni cilentane attraverso gastronomia tipica, musica, artisti di strada e antichi mestieri popolari. Fiano Love Fest – Lapio (AV), dal 7 al 9 agosto 2026.

Kermesse irpina a Lapio che unisce musica, arte, cultura ed enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici e concerti di musica popolare.

– Lapio (AV), dal 7 al 9 agosto 2026. Kermesse irpina a Lapio che unisce musica, arte, cultura ed enogastronomia, con degustazioni di prodotti tipici e concerti di musica popolare. Sagra della Melanzana alla Cioccolata – Maiori (SA), dal 7 al 8 agosto 2026.

Manifestazione a Maiori dedicata alla melanzana alla cioccolata, dolce tipico della costiera amalfitana, con menù a base di melanzane e intrattenimento musicale.

– Maiori (SA), dal 7 al 8 agosto 2026. Manifestazione a Maiori dedicata alla melanzana alla cioccolata, dolce tipico della costiera amalfitana, con menù a base di melanzane e intrattenimento musicale. Sagra San Silvestrese – Sant’Agata de’ Goti (BN), dal 7 al 9 agosto 2026.

Sagra che valorizza la cultura contadina sannita con piatti tipici, mostra di macchine agricole d’epoca e dimostrazioni di antichi lavori rurali.

– Sant’Agata de’ Goti (BN), dal 7 al 9 agosto 2026. Sagra che valorizza la cultura contadina sannita con piatti tipici, mostra di macchine agricole d’epoca e dimostrazioni di antichi lavori rurali. Il Giglio di San Rocco – Flumeri (AV), il 8 agosto 2026.

Antica festa popolare di Flumeri dedicata a San Rocco, incentrata sulla costruzione, alzata e trasporto del Giglio di spighe di grano come simbolo di fede e tradizione contadina.

– Flumeri (AV), il 8 agosto 2026. Antica festa popolare di Flumeri dedicata a San Rocco, incentrata sulla costruzione, alzata e trasporto del Giglio di spighe di grano come simbolo di fede e tradizione contadina. La Macenata – Paternopoli (AV), il 8 agosto 2026.

Evento dedicato al vino che rievoca La Macenata, antico rito contadino della pigiatura dell’uva con i piedi e la cultura enologica.

– Paternopoli (AV), il 8 agosto 2026. Evento dedicato al vino che rievoca La Macenata, antico rito contadino della pigiatura dell’uva con i piedi e la cultura enologica. Sagra del Fusillo e della Braciola Pietrafusana – Pietradefusi (AV), dal 8 al 9 agosto 2026.

Sagra a Pietrafusi incentrata su fusilli, braciola pietrafusana e vino aglianico, con un grande stand gastronomico molto frequentato.

– Pietradefusi (AV), dal 8 al 9 agosto 2026. Sagra a Pietrafusi incentrata su fusilli, braciola pietrafusana e vino aglianico, con un grande stand gastronomico molto frequentato. Sagra delle Matasse di Caposele – Caposele (AV), il 9 agosto 2026.

Storica sagra di Caposele dedicata alle matasse, pasta fatta in casa riconosciuta come PAT, con serata animata dalla Notte della Quadriglia e musica folk.

– Caposele (AV), il 9 agosto 2026. Storica sagra di Caposele dedicata alle matasse, pasta fatta in casa riconosciuta come PAT, con serata animata dalla Notte della Quadriglia e musica folk. La Sagra do’ Sciusciello a Pellezzano – Pellezzano (SA), dal 10 al 16 agosto 2026.

Sagra a Pellezzano dedicata allo sciusciello, antico pane locale cotto nel forno a legna e condito con sugna e pepe.

– Pellezzano (SA), dal 10 al 16 agosto 2026. Sagra a Pellezzano dedicata allo sciusciello, antico pane locale cotto nel forno a legna e condito con sugna e pepe. Vasci, Portuni e Pertose a Ostigliano – Perito (SA), dal 10 al 15 agosto 2026.

Manifestazione nel borgo di Ostigliano che unisce musica, divertimento e tradizioni, valorizzando il territorio attraverso degustazioni di specialità locali e visite a edifici del centro storico.

– Perito (SA), dal 10 al 15 agosto 2026. Manifestazione nel borgo di Ostigliano che unisce musica, divertimento e tradizioni, valorizzando il territorio attraverso degustazioni di specialità locali e visite a edifici del centro storico. Sagra della paccozza – Pesco Sannita (BN), dal 10 al 11 agosto 2026.

Sagra dedicata alla paccozza, pasta fresca tipica pescolana servita con sugo di pomodoro, carni e contorni locali, accompagnata da musica e vino.

– Pesco Sannita (BN), dal 10 al 11 agosto 2026. Sagra dedicata alla paccozza, pasta fresca tipica pescolana servita con sugo di pomodoro, carni e contorni locali, accompagnata da musica e vino. Rievocazione Storica del Dono delle Sacre Spine – Ariano Irpino (AV), dal 11 al 13 agosto 2026.

Rievocazione storico-religiosa ad Ariano Irpino dedicata al dono delle Sacre Spine, che intreccia fede, folklore e storia della presa della città e dell’incendio del campanile della Cattedrale.

– Ariano Irpino (AV), dal 11 al 13 agosto 2026. Rievocazione storico-religiosa ad Ariano Irpino dedicata al dono delle Sacre Spine, che intreccia fede, folklore e storia della presa della città e dell’incendio del campanile della Cattedrale. Fiera Enologica di Taurasi, la città del vino – Taurasi (AV), dal 11 al 15 agosto 2026.

Fiera enologica a Taurasi dedicata ai vini irpini, con degustazioni di etichette locali, stand gastronomici di prodotti tipici, musica e appuntamenti culturali serali.

– Taurasi (AV), dal 11 al 15 agosto 2026. Fiera enologica a Taurasi dedicata ai vini irpini, con degustazioni di etichette locali, stand gastronomici di prodotti tipici, musica e appuntamenti culturali serali. Alla Tavola della Principessa Costanza – Teggiano (SA), dal 11 al 13 agosto 2026.

Rievocazione del matrimonio tra Antonello Sanseverino e Costanza di Montefeltro con taverne medievali, antiche monete, mestieri storici, corteo con sbandieratori, spettacoli di danza e fuoco e assalto al castello con fuochi d’artificio.

– Teggiano (SA), dal 11 al 13 agosto 2026. Rievocazione del matrimonio tra Antonello Sanseverino e Costanza di Montefeltro con taverne medievali, antiche monete, mestieri storici, corteo con sbandieratori, spettacoli di danza e fuoco e assalto al castello con fuochi d’artificio. Festa del Vino e delle Tradizioni di Gete di Tramonti – Tramonti (SA), dal 11 al 12 agosto 2026.

Festa del vino a Gete di Tramonti con percorso enogastronomico tra piatti della dieta mediterranea, vini DOC della Costa d’Amalfi, dolci artigianali e intrattenimenti musicali, artistici e fotografici.

– Tramonti (SA), dal 11 al 12 agosto 2026. Festa del vino a Gete di Tramonti con percorso enogastronomico tra piatti della dieta mediterranea, vini DOC della Costa d’Amalfi, dolci artigianali e intrattenimenti musicali, artistici e fotografici. Strasapori – Vallo della Lucania (SA), dal 11 al 13 agosto 2026.

Strasapori propone numerosi stand con oltre 100 specialità culinarie, offrendo un’occasione conviviale per trascorrere una serata in famiglia.

– Vallo della Lucania (SA), dal 11 al 13 agosto 2026. Strasapori propone numerosi stand con oltre 100 specialità culinarie, offrendo un’occasione conviviale per trascorrere una serata in famiglia. Sagra della melanzana – Vico Equense (NA), dal 12 al 13 agosto 2026.

Sagra in frazione Preazzano dedicata alla melanzana proposta in molte varianti, tra cui la celebre melanzana al cioccolato, con degustazione di altri prodotti tipici e musica dal vivo.

– Vico Equense (NA), dal 12 al 13 agosto 2026. Sagra in frazione Preazzano dedicata alla melanzana proposta in molte varianti, tra cui la celebre melanzana al cioccolato, con degustazione di altri prodotti tipici e musica dal vivo. Sagra de lo Ciammarruchiello – Buonalbergo (BN), dal 13 al 14 agosto 2026.

Sagra nel borgo di Buonalbergo dedicata ai ciammarruchielli, piccole lumache al sugo con nepeta, con menù di specialità locali come montanare e cecatielli, musica e intrattenimenti.

– Buonalbergo (BN), dal 13 al 14 agosto 2026. Sagra nel borgo di Buonalbergo dedicata ai ciammarruchielli, piccole lumache al sugo con nepeta, con menù di specialità locali come montanare e cecatielli, musica e intrattenimenti. Sagra de lo Ciammarucchiello a Buonalbergo – Buonalbergo (BN), dal 13 al 14 agosto 2026.

Sagra a Buonalbergo dedicata alle lumache, la Sagra de lo Ciammarucchiello, che si svolge in Piazza Garibaldi.

– Buonalbergo (BN), dal 13 al 14 agosto 2026. Sagra a Buonalbergo dedicata alle lumache, la Sagra de lo Ciammarucchiello, che si svolge in Piazza Garibaldi. Sagra del prosciutto paesano a Castelpagano – Castelpagano (BN), dal 13 al 14 agosto 2026.

A Castelpagano la Sagra del Prosciutto Paesano propone prosciutto stagionato con metodi antichi, formaggi e miele locali, panini col prosciutto e vino rosso della zona, con spettacoli dal vivo.

– Castelpagano (BN), dal 13 al 14 agosto 2026. A Castelpagano la Sagra del Prosciutto Paesano propone prosciutto stagionato con metodi antichi, formaggi e miele locali, panini col prosciutto e vino rosso della zona, con spettacoli dal vivo. Sagra del Fusillo Felittese – Felitto (SA), dal 13 al 23 agosto 2026.

Appuntamento gastronomico a Felitto che unisce arte, cultura e natura, valorizzando piatti e prodotti tipici con protagonista il fusillo fatto a mano.

– Felitto (SA), dal 13 al 23 agosto 2026. Appuntamento gastronomico a Felitto che unisce arte, cultura e natura, valorizzando piatti e prodotti tipici con protagonista il fusillo fatto a mano. Sagra della Braciola – Montecorvino Rovella (SA), dal 13 al 18 agosto 2026.

Storica Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella con stand nel centro storico dove gustare la tipica braciola avvolta nel fil di ferro in panino o con zito spezzato, accompagnata da vino dei colli salernitani.

– Montecorvino Rovella (SA), dal 13 al 18 agosto 2026. Storica Sagra della Braciola a Montecorvino Rovella con stand nel centro storico dove gustare la tipica braciola avvolta nel fil di ferro in panino o con zito spezzato, accompagnata da vino dei colli salernitani. Gusta la Patata, la Sagra della Patata Agerolese – Agerola (NA), il 14 agosto 2026.

Ad Agerola la Sagra della Patata Agerolese celebra la produzione locale nella valle di Agerola, con un evento gastronomico curato dal comitato festa, dalle famiglie e dagli operatori del borgo di Santa Maria.

– Agerola (NA), il 14 agosto 2026. Ad Agerola la Sagra della Patata Agerolese celebra la produzione locale nella valle di Agerola, con un evento gastronomico curato dal comitato festa, dalle famiglie e dagli operatori del borgo di Santa Maria. Il Pennone a Mare – Palo di Sapone – Pozzuoli (NA), il 15 agosto 2026.

Il Pennone a Mare – Palo di Sapone è una festa popolare puteolana legata alla devozione per la Madonna Assunta, con processione della statua per il centro storico e spettacolo pirotecnico sul molo.

– Pozzuoli (NA), il 15 agosto 2026. Il Pennone a Mare – Palo di Sapone è una festa popolare puteolana legata alla devozione per la Madonna Assunta, con processione della statua per il centro storico e spettacolo pirotecnico sul molo. Festa della Pizza – Ariano Irpino (AV), dal 16 al 19 agosto 2026.

Ad Ariano Irpino la Festa della Pizza, nata in memoria di Francesco Albanese, propone pizze, altri prodotti gastronomici, musica e spettacoli di cabaret in località Frolice.

– Ariano Irpino (AV), dal 16 al 19 agosto 2026. Ad Ariano Irpino la Festa della Pizza, nata in memoria di Francesco Albanese, propone pizze, altri prodotti gastronomici, musica e spettacoli di cabaret in località Frolice. Ciccimmaretati a Stio – Stio (SA), dal 17 al 23 agosto 2026.

Ciccimmaretati a Stio è un evento gastronomico nel Parco del Cilento dedicato alla cucina tradizionale, con degustazioni nel bosco di castagni secolari e protagonista la zuppa di legumi tipica del territorio.

– Stio (SA), dal 17 al 23 agosto 2026. Ciccimmaretati a Stio è un evento gastronomico nel Parco del Cilento dedicato alla cucina tradizionale, con degustazioni nel bosco di castagni secolari e protagonista la zuppa di legumi tipica del territorio. Cuntaria: la festa della comunità di Stella Cilento – Stella Cilento (SA), dal 18 al 23 agosto 2026.

Cùntaria è la festa della comunità di Stella Cilento, con cibo, bevande, mercato, musica e balli diffusi nelle piazze e nelle strade del paese.

– Stella Cilento (SA), dal 18 al 23 agosto 2026. Cùntaria è la festa della comunità di Stella Cilento, con cibo, bevande, mercato, musica e balli diffusi nelle piazze e nelle strade del paese. Festa del vino a Castelvenere – Castelvenere (BN), il 19 agosto 2026.

La Festa del vino a Castelvenere propone buon vino accompagnato da musica dal vivo, convegni, laboratori e spettacoli.

– Castelvenere (BN), il 19 agosto 2026. La Festa del vino a Castelvenere propone buon vino accompagnato da musica dal vivo, convegni, laboratori e spettacoli. Festa del Fico Bianco – Giungano (SA), dal 20 al 24 agosto 2026.

A Giungano la Festa del Fico Bianco anima il Convento Benedettino con degustazioni di piatti a base di fichi e musica popolare.

– Giungano (SA), dal 20 al 24 agosto 2026. A Giungano la Festa del Fico Bianco anima il Convento Benedettino con degustazioni di piatti a base di fichi e musica popolare. A’ Risacca Sott ‘o Piesco – Contrada (AV), dal 21 al 23 agosto 2026.

A’ Risacca Sott ‘o Piesco propone canti popolari, musica, danze e divertimento, con stand enogastronomici.

– Contrada (AV), dal 21 al 23 agosto 2026. A’ Risacca Sott ‘o Piesco propone canti popolari, musica, danze e divertimento, con stand enogastronomici. Sagra del Cinghiale a Dugenta – Dugenta (BN), dal 21 al 23 agosto 2026.

La Sagra del Cinghiale a Dugenta offre piatti di carne di cinghiale accompagnati da vini locali, in un’atmosfera di festa campestre con balli folkloristici e vendita di prodotti tipici.

– Dugenta (BN), dal 21 al 23 agosto 2026. La Sagra del Cinghiale a Dugenta offre piatti di carne di cinghiale accompagnati da vini locali, in un’atmosfera di festa campestre con balli folkloristici e vendita di prodotti tipici. Gustarte Durazzano – Durazzano (BN), il 23 agosto 2026.

Gustarte Durazzano unisce buon cibo, vino sannita, artigianato locale e musica popolare, con balli tra i vicoli del centro storico.

– Durazzano (BN), il 23 agosto 2026. Gustarte Durazzano unisce buon cibo, vino sannita, artigianato locale e musica popolare, con balli tra i vicoli del centro storico. Gesualdo Folk Event, Cromatismi Musicali dal Cuore dell’Irpinia – Gesualdo (AV), dal 25 al 26 agosto 2026.

Il Gesualdo Folk Event trasforma il Castello e le piazze di Gesualdo in palcoscenici per una seguita rassegna di spettacoli musicali estivi.

– Gesualdo (AV), dal 25 al 26 agosto 2026. Il Gesualdo Folk Event trasforma il Castello e le piazze di Gesualdo in palcoscenici per una seguita rassegna di spettacoli musicali estivi. Sagra dei cecatielli e degli artisti di strada – Paupisi (BN), dal 27 al 30 agosto 2026.

La Sagra dei cecatielli e degli artisti di strada a Paupisi accoglie enoturisti e buongustai con piatti tipici e animazione itinerante.

– Paupisi (BN), dal 27 al 30 agosto 2026. La Sagra dei cecatielli e degli artisti di strada a Paupisi accoglie enoturisti e buongustai con piatti tipici e animazione itinerante. “Lumina in Castro”, alla scoperta dell’Amor Cortese – Lauro (AV), dal 28 al 30 agosto 2026.

Lumina in Castro è una rievocazione storica campana con spettacoli itineranti dedicati alla vita e alle opere dei Signori del Vallo di Lauro.

– Lauro (AV), dal 28 al 30 agosto 2026. Lumina in Castro è una rievocazione storica campana con spettacoli itineranti dedicati alla vita e alle opere dei Signori del Vallo di Lauro. Festa della Porchetta, Lagane e Ceci a Montecorvino Rovella – Montecorvino Rovella (SA), dal 28 al 31 agosto 2026.

La Festa della Porchetta, Lagane e Ceci a Montecorvino Rovella propone piatti tipici, musica e divertimento con stand gastronomici dedicati.

– Montecorvino Rovella (SA), dal 28 al 31 agosto 2026. La Festa della Porchetta, Lagane e Ceci a Montecorvino Rovella propone piatti tipici, musica e divertimento con stand gastronomici dedicati. Sagra del Vitello Podolico Intero allo Spiedo – Santo Stefano del Sole (AV), dal 28 al 29 agosto 2026.

La Sagra del Vitello Podolico Intero allo Spiedo celebra gusto e tradizione servendo vitello podolico allo spiedo in panini e straccetti aromatizzati.

– Santo Stefano del Sole (AV), dal 28 al 29 agosto 2026. La Sagra del Vitello Podolico Intero allo Spiedo celebra gusto e tradizione servendo vitello podolico allo spiedo in panini e straccetti aromatizzati. Settembrata Anacaprese, la Festa dell’Uva – Anacapri (NA), il 30 agosto 2026.

La Settembrata Anacaprese rievoca la vita di Anacapri dei primi del ’900 con figuranti in costume, spettacoli musicali e di danza, mostre, tornei sportivi e altre iniziative.