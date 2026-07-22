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Nel cuore dell’estate il calendario si riempie di sagre di paese, feste patronali e serate all’aperto dedicate ai sapori di stagione. Le piazze si accendono di musica, profumi di cucine improvvisate e brindisi sotto il cielo limpido, mentre piccoli borghi e città d’arte riscoprono tradizioni antiche. È il momento ideale per assaggiare prodotti tipici, seguire le processioni e vivere la socialità lenta dei tavoli condivisi. In questo scenario la Toscana offre un mosaico di appuntamenti che uniscono gusto, storia e paesaggi indimenticabili.

Tra le colline, le città murate e i borghi medievali, luglio 2026 in Toscana è un susseguirsi di eventi: dalla suggestione storica del Palio di Siena alle atmosfere d’altri tempi della Festa Medievale a Monteriggioni, fino ai calici raccontati da Le Notti del Vino a Montepulciano. Accanto alle grandi rievocazioni e alle corse storiche, le sagre di paese e le feste enogastronomiche diffuse sul territorio invitano a scoprire, giorno dopo giorno, un volto diverso della regione.

Gli eventi di luglio in Toscana tra sapori, palii e rievocazioni

Sagra del Papero e del cinghiale – Cerreto Guidi (FI), dal 2 al 19 luglio 2026.

Manifestazione al Circolo Arci dedicata ai sapori della caccia locale, con piatti a base di papero e cinghiale cucinati secondo ricette tradizionali. La prenotazione è obbligatoria.

– Cerreto Guidi (FI), dal 2 al 19 luglio 2026. Manifestazione al Circolo Arci dedicata ai sapori della caccia locale, con piatti a base di papero e cinghiale cucinati secondo ricette tradizionali. La prenotazione è obbligatoria. Palio di Siena: la più famosa competizione fra contrade – Siena (SI), il 2 luglio 2026.

Il Palio di Siena è una storica giostra equestre tra le contrade cittadine, con due corse annuali dedicate alla Madonna di Provenzano e alla Madonna Assunta.

– Siena (SI), il 2 luglio 2026. Il Palio di Siena è una storica giostra equestre tra le contrade cittadine, con due corse annuali dedicate alla Madonna di Provenzano e alla Madonna Assunta. Le Notti del Vino a Montepulciano – Montepulciano (SI), il 3 luglio 2026.

Le Notti del Vino propongono appuntamenti serali all’aperto nelle cantine di Montepulciano, con degustazioni di vini, specialità di Chianina alla brace o alternative vegetariane tra i vigneti al tramonto, su prenotazione consigliata.

– Montepulciano (SI), il 3 luglio 2026. Le Notti del Vino propongono appuntamenti serali all’aperto nelle cantine di Montepulciano, con degustazioni di vini, specialità di Chianina alla brace o alternative vegetariane tra i vigneti al tramonto, su prenotazione consigliata. Festa del Totano Fritto – Bientina (PI), dal 4 al 5 luglio 2026.

A Bientina la Festa del Totano Fritto propone stand gastronomici al campo sportivo con frittura di totani, piatti di mare, specialità locali, carne alla griglia e pizze.

– Bientina (PI), dal 4 al 5 luglio 2026. A Bientina la Festa del Totano Fritto propone stand gastronomici al campo sportivo con frittura di totani, piatti di mare, specialità locali, carne alla griglia e pizze. La Notte di Isabella – Cerreto Guidi (FI), dal 4 al 5 luglio 2026.

La Notte di Isabella a Cerreto Guidi è una grande rievocazione rinascimentale con spettacoli all’aperto, balli, intrattenimenti e un dettagliato corteo storico dedicato alla vicenda di Isabella de’ Medici.

– Cerreto Guidi (FI), dal 4 al 5 luglio 2026. La Notte di Isabella a Cerreto Guidi è una grande rievocazione rinascimentale con spettacoli all’aperto, balli, intrattenimenti e un dettagliato corteo storico dedicato alla vicenda di Isabella de’ Medici. Terra di Prato, mercato dei prodotti agricoli – Prato (PO), il 4 luglio 2026.

Terra di Prato è un mercato agricolo dove acquistare direttamente dai produttori cibi genuini e di stagione, riscoprendo tipicità locali e saperi contadini attraverso il contatto diretto con agricoltori ed esperti.

– Prato (PO), il 4 luglio 2026. Terra di Prato è un mercato agricolo dove acquistare direttamente dai produttori cibi genuini e di stagione, riscoprendo tipicità locali e saperi contadini attraverso il contatto diretto con agricoltori ed esperti. Festa Medievale a Monteriggioni – Monteriggioni (SI), dal 9 al 12 luglio 2026.

La Festa Medievale a Monteriggioni anima il borgo con botteghe artigiane che ricreano i mestieri del XIII e XIV secolo, spettacoli di musica, danza e artisti di strada europei adatti a ogni pubblico.

– Monteriggioni (SI), dal 9 al 12 luglio 2026. La Festa Medievale a Monteriggioni anima il borgo con botteghe artigiane che ricreano i mestieri del XIII e XIV secolo, spettacoli di musica, danza e artisti di strada europei adatti a ogni pubblico. Ripa Wine – Riparbella (PI), dal 10 al 12 luglio 2026.

Ripa Wine porta nelle vie e piazze del borgo aziende vinicole locali con degustazioni di etichette, piatti della tradizione riparbellina, musica e intrattenimenti serali.

– Riparbella (PI), dal 10 al 12 luglio 2026. Ripa Wine porta nelle vie e piazze del borgo aziende vinicole locali con degustazioni di etichette, piatti della tradizione riparbellina, musica e intrattenimenti serali. Palio della Balestra per San Paolino – Lucca (LU), il 12 luglio 2026.

Il Palio della Balestra per San Paolino a Lucca è una gara di tiro con la balestra tra i Terzieri cittadini, svolta secondo antiche regole e accompagnata da figuranti in costume, musici e sbandieratori.

– Lucca (LU), il 12 luglio 2026. Il Palio della Balestra per San Paolino a Lucca è una gara di tiro con la balestra tra i Terzieri cittadini, svolta secondo antiche regole e accompagnata da figuranti in costume, musici e sbandieratori. Palio di San Valentino – Bientina (PI), il 19 luglio 2026.

Il Palio di San Valentino a Bientina prevede una corsa nella cornice della piazza principale e un suggestivo corteo storico notturno con figuranti in costume medievale delle nove contrade del paese.

– Bientina (PI), il 19 luglio 2026. Il Palio di San Valentino a Bientina prevede una corsa nella cornice della piazza principale e un suggestivo corteo storico notturno con figuranti in costume medievale delle nove contrade del paese. Palio dei Rioni Camaiore – Camaiore (LU), dal 22 al 25 luglio 2026.

Il Palio dei Rioni anima l’estate di Camaiore con una storica competizione tra rioni che coinvolge e appassiona in particolare i giovani della comunità.

– Camaiore (LU), dal 22 al 25 luglio 2026. Il Palio dei Rioni anima l’estate di Camaiore con una storica competizione tra rioni che coinvolge e appassiona in particolare i giovani della comunità. Sagra della Zuppa 2026 & RB Festival – Fucecchio (FI), dal 24 al 26 luglio 2026.

La Sagra della Zuppa di Massarella, storica manifestazione gastronomica, ospita l’RB Festival con concerti a ingresso gratuito organizzati dalla Contrada Massarella in collaborazione con La Limonaia.

– Fucecchio (FI), dal 24 al 26 luglio 2026. La Sagra della Zuppa di Massarella, storica manifestazione gastronomica, ospita l’RB Festival con concerti a ingresso gratuito organizzati dalla Contrada Massarella in collaborazione con La Limonaia. Festival Medievale a Laterina – Laterina Pergine Valdarno (AR), dal 24 al 26 luglio 2026.

Il Festival Medievale di Laterina propone corteo storico, rievocazioni e spettacoli a tema, ricreando atmosfere e suggestioni del Medioevo nel borgo.

– Laterina Pergine Valdarno (AR), dal 24 al 26 luglio 2026. Il Festival Medievale di Laterina propone corteo storico, rievocazioni e spettacoli a tema, ricreando atmosfere e suggestioni del Medioevo nel borgo. Giostra dell’Orso – Pistoia (PT), il 25 luglio 2026.

La Giostra dell’Orso a Pistoia è la riedizione moderna della storica corsa del palio del 25 luglio per la festa di San Jacopo, una delle principali manifestazioni del Luglio Pistoiese.

– Pistoia (PT), il 25 luglio 2026. La Giostra dell’Orso a Pistoia è la riedizione moderna della storica corsa del palio del 25 luglio per la festa di San Jacopo, una delle principali manifestazioni del Luglio Pistoiese. Festa di Sant’Anna, la protettrice di Firenze – Firenze (FI), il 26 luglio 2026.

La Festa di Sant’Anna ricorda il 26 luglio 1343 come giorno simbolo della libertà fiorentina, considerata alla base dello sviluppo economico e culturale della Firenze del Rinascimento.

– Firenze (FI), il 26 luglio 2026. La Festa di Sant’Anna ricorda il 26 luglio 1343 come giorno simbolo della libertà fiorentina, considerata alla base dello sviluppo economico e culturale della Firenze del Rinascimento. Il Pagliaio di Greve in Chianti – Greve in Chianti (FI), il 26 luglio 2026.

Il Pagliaio di Greve in Chianti è un mercato contadino e artigiano con formaggi, pane, vini, olio, conserve, dolci e prodotti di artigianato naturale esposti dai produttori dell’Associazione ASI Toscana.

– Greve in Chianti (FI), il 26 luglio 2026. Il Pagliaio di Greve in Chianti è un mercato contadino e artigiano con formaggi, pane, vini, olio, conserve, dolci e prodotti di artigianato naturale esposti dai produttori dell’Associazione ASI Toscana. Sagra della Zuppa di Aquileia – Lucca (LU), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

La Sagra della Zuppa di Aquilea celebra la tradizione gastronomica locale in una suggestiva cornice di colline, vigne e piane delle campagne lucchesi.

– Lucca (LU), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. La Sagra della Zuppa di Aquilea celebra la tradizione gastronomica locale in una suggestiva cornice di colline, vigne e piane delle campagne lucchesi. Sagra delle crisciolette – Molazzana (LU), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

La Sagra delle crisciolette a Cascio offre tutte le sere in piazza le tipiche crisciolette, stand degustativi, bomboloni, mostra fotografica, mercatino dell’artigianato e altri sapori locali.