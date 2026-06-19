Addio alla millenaria quercia di Sherwood, simbolo della leggenda di Robin Hood

Major Oak, la quercia millenaria che proteggeva il leggendario Robin Hood, ha ceduto all'impatto del turismo e del cambiamento climatico

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Tutte le grandi storie, prima o poi, giungono al termine. Ma quando a spegnersi è un monumento naturale che ha attraversato i secoli, l’addio lascia un segno profondo nel panorama culturale e naturalistico mondiale. La Major Oak, la maestosa quercia che secondo il mito offrì riparo ed eco alle gesta di Robin Hood, è arrivata alla fine del suo lungo percorso biologico.

Con l’arrivo della primavera, i suoi imponenti rami non hanno visto spuntare nessuna nuova gemma verde, costringendo gli scienziati e gli appassionati a constatarne la morte. Ma un albero non diventa antico se non custodisce in sé qualcosa di straordinario: in dodici secoli di vita, questo gigante ha donato una quantità incalcolabile di habitat. Persino oggi continuerà a nutrire un intero ecosistema nel cuore profondo del bosco. Le leggende, in fondo, non muoiono mai.

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Addio alla millenaria quercia di Sherwood, simbolo della leggenda di Robin Hood
Getty Images
La Major Oak priva di foglie