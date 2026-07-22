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Il ritmo lento delle serate all’aperto, i tavoli nelle piazze che si riempiono di voci, il profumo dei piatti di stagione che accompagna i brindisi: è il tempo delle sagre di paese e delle feste patronali, quando la convivialità torna protagonista. Tra piazze illuminate, balli sotto le stelle e specialità locali, ogni borgo si trasforma in un salotto a cielo aperto dove incontrarsi, assaggiare, ascoltare musica. In questo clima di leggerezza estiva, tradizioni antiche e nuove occasioni di incontro si intrecciano, regalando a chi viaggia un mosaico di esperienze diverse. È proprio in questo contesto che il Friuli Venezia Giulia rivela il suo carattere più autentico, fatto di accoglienza e sapori genuini.

Nel cuore dell’estate, il Friuli-Venezia Giulia diventa un susseguirsi di appuntamenti da scoprire tra vallate alpine, colline e città storiche: dalle atmosfere medievali del Palio di San Donato a Cividale del Friuli alla suggestiva Rievocazione storica della Macia a Spilimbergo, fino alle serate gastronomiche della 27a Sagra dello Struzzo a Pozzuolo del Friuli. In questo itinerario di agosto trovano spazio anche feste di paese, eventi enogastronomici e rievocazioni che punteggiano località come Latisana, Resia, Pordenone o Cordovado, offrendo a chi parte un calendario ricco di spunti per vivere il territorio tra gusto, storia e atmosfera di festa.

Gli eventi di agosto in Friuli-Venezia Giulia tra gusto e tradizione

27a Sagra dello Struzzo – Pozzuolo del Friuli (UD), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

Sagra dedicata ai piatti a base di carne di struzzo, con menù curato, prezzi familiari, attenzione all’ambiente e spazi accoglienti anche per bambini.

– Pozzuolo del Friuli (UD), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. Sagra dedicata ai piatti a base di carne di struzzo, con menù curato, prezzi familiari, attenzione all’ambiente e spazi accoglienti anche per bambini. Sere d’estate a Latisana – Latisana (UD), dal 28 luglio al 1 agosto 2026.

Rassegna estiva a Latisana con animazione serale del centro cittadino il giovedì, tra musica dal vivo, shopping, enogastronomia e attività per bambini nelle principali piazze.

– Latisana (UD), dal 28 luglio al 1 agosto 2026. Rassegna estiva a Latisana con animazione serale del centro cittadino il giovedì, tra musica dal vivo, shopping, enogastronomia e attività per bambini nelle principali piazze. Tempus est jocundum – 34a Edizione – Gemona del Friuli (UD), dal 31 luglio al 3 agosto 2026.

Rievocazione medievale nel centro storico, illuminata da torce e fiaccole, con animazioni teatrali, giochi interattivi e taverne che servono menù ispirati al Medioevo.

– Gemona del Friuli (UD), dal 31 luglio al 3 agosto 2026. Rievocazione medievale nel centro storico, illuminata da torce e fiaccole, con animazioni teatrali, giochi interattivi e taverne che servono menù ispirati al Medioevo. Sagra dei Pirus – Pavia di Udine (UD), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

Festa delle pere a Pavia di Udine che unisce tradizione agricola ed enogastronomia a concerti gratuiti, itinerari agrituristici, mostre, degustazioni e manifestazioni sportive, con finale scenografico dell’incendio della pera gigante.

– Pavia di Udine (UD), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. Festa delle pere a Pavia di Udine che unisce tradizione agricola ed enogastronomia a concerti gratuiti, itinerari agrituristici, mostre, degustazioni e manifestazioni sportive, con finale scenografico dell’incendio della pera gigante. Festa della Madonna della Neve – Precenicco (UD), il 5 agosto 2026.

Celebrazione della Madonna della Neve con solenne processione lungo il Fiume Stella da Precenicco a Titiano, in ricordo dell’evento miracoloso legato alla nevicata sul Colle Esquilino nel 352.

– Precenicco (UD), il 5 agosto 2026. Celebrazione della Madonna della Neve con solenne processione lungo il Fiume Stella da Precenicco a Titiano, in ricordo dell’evento miracoloso legato alla nevicata sul Colle Esquilino nel 352. ‘Sagra del Frico’ a Carpacco – Dignano (UD), dal 8 al 10 agosto 2026.

Sagra paesana a Carpacco incentrata sul frico locale, con intrattenimenti musicali, mostre d’arte ed eventi sportivi come la gara di mountain bike nell’area verde vicino al campo sportivo.

– Dignano (UD), dal 8 al 10 agosto 2026. Sagra paesana a Carpacco incentrata sul frico locale, con intrattenimenti musicali, mostre d’arte ed eventi sportivi come la gara di mountain bike nell’area verde vicino al campo sportivo. Festa dell’Arrotino – Resia (UD), dal 8 al 9 agosto 2026.

Manifestazione dedicata alla figura dell’arrotino, con dimostrazioni di affilatura, visite all’esposizione museale del mestiere e laboratori per adulti e bambini.

– Resia (UD), dal 8 al 9 agosto 2026. Manifestazione dedicata alla figura dell’arrotino, con dimostrazioni di affilatura, visite all’esposizione museale del mestiere e laboratori per adulti e bambini. Rievocazione storica della Macia – Spilimbergo (PN), dal 14 al 16 agosto 2026.

Rievocazione storica che ricrea la vita quotidiana e le vicende politiche e culturali di una città friulana agli inizi del Cinquecento, ai tempi dei fratelli Roberto e Adriano di Spilimbergo.

– Spilimbergo (PN), dal 14 al 16 agosto 2026. Rievocazione storica che ricrea la vita quotidiana e le vicende politiche e culturali di una città friulana agli inizi del Cinquecento, ai tempi dei fratelli Roberto e Adriano di Spilimbergo. Festa dell’Assunta – Tramonti di sotto (PN), il 15 agosto 2026.

Festa dell’Assunta che valorizza ambiente, storia, emigrazione e arte, con rievocazioni nei luoghi più caratteristici, festival di arti di strada, mercatini e degustazioni di piatti tipici tramontini.

– Tramonti di sotto (PN), il 15 agosto 2026. Festa dell’Assunta che valorizza ambiente, storia, emigrazione e arte, con rievocazioni nei luoghi più caratteristici, festival di arti di strada, mercatini e degustazioni di piatti tipici tramontini. Fiesta tas corts: Antichi sapori nelle corti – Ravascletto (UD), il 16 agosto 2026.

Festa nelle corti a Ravascletto, dove le famiglie aprono le proprie case per offrire antichi piatti carnici preparati secondo le vecchie ricette, in un percorso gastronomico diffuso.

– Ravascletto (UD), il 16 agosto 2026. Festa nelle corti a Ravascletto, dove le famiglie aprono le proprie case per offrire antichi piatti carnici preparati secondo le vecchie ricette, in un percorso gastronomico diffuso. Festa in Piassa – Pordenone (PN), dal 20 al 23 agosto 2026.

Al Centro Sportivo A. Lupieri di Villanova di Pordenone torna la Festa in Piassa, grande sagra cittadina con musica, sport, buona cucina e attività per tutte le età, con programma ricco e variegato.

– Pordenone (PN), dal 20 al 23 agosto 2026. Al Centro Sportivo A. Lupieri di Villanova di Pordenone torna la Festa in Piassa, grande sagra cittadina con musica, sport, buona cucina e attività per tutte le età, con programma ricco e variegato. Palio di San Donato – Cividale del Friuli (UD), dal 21 al 23 agosto 2026.

A Cividale del Friuli il Palio di San Donato rievoca un torneo del XIV secolo con ambientazioni medievali, cortei in costume, duelli e gare tra i borghi per conquistare il trofeo, organizzato dal Comune e dalle associazioni locali.

– Cividale del Friuli (UD), dal 21 al 23 agosto 2026. A Cividale del Friuli il Palio di San Donato rievoca un torneo del XIV secolo con ambientazioni medievali, cortei in costume, duelli e gare tra i borghi per conquistare il trofeo, organizzato dal Comune e dalle associazioni locali. Cordovado Medievale – Cordovado (PN), dal 28 al 30 agosto 2026.

Cordovado Medievale trasforma il borgo nel 1387, rievocando l’assedio al castello con spettacoli di giullari, danzatrici, menestrelli, sputafuoco e funamboli lungo le vie storiche, con ingresso gratuito.

– Cordovado (PN), dal 28 al 30 agosto 2026. Cordovado Medievale trasforma il borgo nel 1387, rievocando l’assedio al castello con spettacoli di giullari, danzatrici, menestrelli, sputafuoco e funamboli lungo le vie storiche, con ingresso gratuito. Coltello in festa – Maniago (PN), dal 29 al 30 agosto 2026.

Coltello in festa anima il centro storico con la mostra mercato delle coltellerie del Distretto del Coltello, dimostrazioni di lavorazioni artigianali e un tradizionale mercato dell’artigianato per scoprire territorio, persone e storia.