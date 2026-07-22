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Tra fiori di zucca croccanti, vini freschi e profumi di brace che si diffondono nell’aria, l’estate accende i borghi italiani di luci e sapori. Le piazze si riempiono di tavolate all’aperto, musica dal vivo e stand dove scoprire i prodotti tipici di stagione, dalle verdure dell’orto alle paste fatte a mano. È il tempo delle sagre di paese, delle feste patronali e degli eventi enogastronomici che trasformano ogni serata in un invito a rallentare. In Umbria tutto questo si intreccia con colline, castelli e paesi in festa, creando un’atmosfera intima e accogliente.

Nel luglio 2026 il calendario umbro è fitto di appuntamenti: tra i vicoli e le frazioni si alternano birre artigianali e rock con Torna Beerock ad Assisi, calici alzati tra vigneti e storia alla Festa del vino a Collemancio di Cannara, emozioni sul lago con il Palio delle Barche a Passignano sul Trasimeno. E ancora sapori autentici da scoprire alla Sagra della Torta al Testo ad Acquasparta e alle tante feste di paese che costellano la regione per tutto il mese.

Tutti gli eventi di luglio in Umbria tra sagre, palio e gusto

Sagra del Fiore di Zucca a Nera Montoro – Narni (TR), dal 26 giugno al 5 luglio 2026.

La Sagra del Fiore di Zucca a Nera Montoro propone serate con musica, intrattenimento e piatti dedicati al fiore di zucca in un clima di festa paesana.

– Narni (TR), dal 26 giugno al 5 luglio 2026. La Sagra del Fiore di Zucca a Nera Montoro propone serate con musica, intrattenimento e piatti dedicati al fiore di zucca in un clima di festa paesana. Beerock ad Assisi – Assisi (PG), dal 1 al 5 luglio 2026.

Beerock ad Assisi è una manifestazione serale che unisce musica rock, birre artigianali umbre e momenti di divertimento all’aperto.

– Assisi (PG), dal 1 al 5 luglio 2026. Beerock ad Assisi è una manifestazione serale che unisce musica rock, birre artigianali umbre e momenti di divertimento all’aperto. Sagra della Lumaca a Moiano – Città della Pieve (PG), dal 2 al 5 luglio 2026.

La Sagra della Lumaca a Moiano offre cucina tipica umbra con piatti a base di lumache, serate musicali e danzanti, mercatino, bancarelle e area giochi per bambini.

– Città della Pieve (PG), dal 2 al 5 luglio 2026. La Sagra della Lumaca a Moiano offre cucina tipica umbra con piatti a base di lumache, serate musicali e danzanti, mercatino, bancarelle e area giochi per bambini. Sagra del pesce sfilettato di Sant’Arcangelo – Magione (PG), dal 3 al 12 luglio 2026.

La Sagra del pesce sfilettato di Sant’Arcangelo permette di degustare piatti tipici di pesce di lago in uno stand curato dalla Pro Loco, con serate danzanti, pub e parco giochi per bambini.

– Magione (PG), dal 3 al 12 luglio 2026. La Sagra del pesce sfilettato di Sant’Arcangelo permette di degustare piatti tipici di pesce di lago in uno stand curato dalla Pro Loco, con serate danzanti, pub e parco giochi per bambini. Badiola nel Verde – Marsciano (PG), dal 3 al 12 luglio 2026.

Badiola nel Verde è una festa con musica, animazione per bambini e ricca offerta gastronomica, in particolare piatti a base di baccalà, cinghiale e specialità umbre con servizio al tavolo.

– Marsciano (PG), dal 3 al 12 luglio 2026. Badiola nel Verde è una festa con musica, animazione per bambini e ricca offerta gastronomica, in particolare piatti a base di baccalà, cinghiale e specialità umbre con servizio al tavolo. Sagra degli Gnocchi – Narni (TR), dal 3 al 12 luglio 2026.

La Sagra degli Gnocchi propone uno stand gastronomico coperto con un’ampia scelta di gnocchi preparati in diverse varianti, aperto ogni sera anche in caso di pioggia.

– Narni (TR), dal 3 al 12 luglio 2026. La Sagra degli Gnocchi propone uno stand gastronomico coperto con un’ampia scelta di gnocchi preparati in diverse varianti, aperto ogni sera anche in caso di pioggia. Festa del vino a Collemancio di Cannara – Cannara (PG), dal 7 al 12 luglio 2026.

La Festa del vino a Collemancio di Cannara offre degustazioni di vini, dalle produzioni biologiche agli “Chatogarage”, valorizzando al contempo il borgo medievale e il suo patrimonio archeologico e paesaggistico.

– Cannara (PG), dal 7 al 12 luglio 2026. La Festa del vino a Collemancio di Cannara offre degustazioni di vini, dalle produzioni biologiche agli “Chatogarage”, valorizzando al contempo il borgo medievale e il suo patrimonio archeologico e paesaggistico. Promano in Festa – Città di Castello (PG), dal 9 al 12 luglio 2026.

Negli stand di Promano in Festa si può gustare il castrato e altre specialità, con iniziative e attività di intrattenimento.

– Città di Castello (PG), dal 9 al 12 luglio 2026. Negli stand di Promano in Festa si può gustare il castrato e altre specialità, con iniziative e attività di intrattenimento. Sagra della frittella a Pozzo di Gualdo Cattaneo – Gualdo Cattaneo (PG), dal 9 al 12 luglio 2026.

A Pozzo di Gualdo Cattaneo si celebra la Sagra della Frittella, dolce legato alla tradizione contadina della fine del raccolto delle olive.

– Gualdo Cattaneo (PG), dal 9 al 12 luglio 2026. A Pozzo di Gualdo Cattaneo si celebra la Sagra della Frittella, dolce legato alla tradizione contadina della fine del raccolto delle olive. Rock a tutta birra – Orvieto (TR), dal 9 al 18 luglio 2026.

Ai Giardini pubblici Oasi dei Discepoli stand gastronomici serali accompagnati da esibizioni di gruppi rock locali.

– Orvieto (TR), dal 9 al 18 luglio 2026. Ai Giardini pubblici Oasi dei Discepoli stand gastronomici serali accompagnati da esibizioni di gruppi rock locali. Sagra della Torta al Testo – Acquasparta (TR), dal 10 al 12 luglio 2026.

La Sagra della Torta al Testo propone questa specialità di acqua e farina cotta su ghisa, farcita con affettati, erbe e carni.

– Acquasparta (TR), dal 10 al 12 luglio 2026. La Sagra della Torta al Testo propone questa specialità di acqua e farina cotta su ghisa, farcita con affettati, erbe e carni. Sagra del Porchetto a San Liberato – Narni (TR), dal 12 al 21 luglio 2026.

La Sagra del Porchetto a San Liberato offre tutte le sere uno stand gastronomico, musica dal vivo e spettacoli anche in caso di pioggia.

– Narni (TR), dal 12 al 21 luglio 2026. La Sagra del Porchetto a San Liberato offre tutte le sere uno stand gastronomico, musica dal vivo e spettacoli anche in caso di pioggia. Sagra degli Arrosticini – Guardea (TR), dal 17 al 19 luglio 2026.

A Guardea la Sagra degli Arrosticini permette di assaggiare diverse varianti di arrosticini, primi piatti con eccellenze locali, portate alla brace e dolci artigianali.

– Guardea (TR), dal 17 al 19 luglio 2026. A Guardea la Sagra degli Arrosticini permette di assaggiare diverse varianti di arrosticini, primi piatti con eccellenze locali, portate alla brace e dolci artigianali. Sagra del buon mangiare – Massa Martana (PG), dal 17 al 19 luglio 2026.

A Villa San Faustino la Sagra del buon mangiare propone un ricco menù tipico, con oca e stinco al forno a legna, musica e intrattenimenti.

– Massa Martana (PG), dal 17 al 19 luglio 2026. A Villa San Faustino la Sagra del buon mangiare propone un ricco menù tipico, con oca e stinco al forno a legna, musica e intrattenimenti. Sagra de “la Pizza sotto lu focu” – Montefranco (TR), dal 17 al 26 luglio 2026.

Nel centro storico va in scena la Sagra de “la Pizza sotto lu focu” con pizza farcita in vari modi e musica dal vivo tutte le sere.

– Montefranco (TR), dal 17 al 26 luglio 2026. Nel centro storico va in scena la Sagra de “la Pizza sotto lu focu” con pizza farcita in vari modi e musica dal vivo tutte le sere. Giornate Medioevali 2026 ad Orticoli – Otricoli (TR), dal 17 al 19 luglio 2026.

Le Giornate Medioevali a Poggio di Mezzo ricreano vita, usi e costumi del Medioevo con falconieri, musici, sbandieratori, mercato e antichi mestieri.

– Otricoli (TR), dal 17 al 19 luglio 2026. Le Giornate Medioevali a Poggio di Mezzo ricreano vita, usi e costumi del Medioevo con falconieri, musici, sbandieratori, mercato e antichi mestieri. Fontignano a tavola – Perugia (PG), dal 17 al 26 luglio 2026.

Fontignano a Tavola torna con un’edizione rinnovata che punta su gusto, qualità e tradizione in un contesto organizzato in sicurezza.

– Perugia (PG), dal 17 al 26 luglio 2026. Fontignano a Tavola torna con un’edizione rinnovata che punta su gusto, qualità e tradizione in un contesto organizzato in sicurezza. Palio dei Colombi – Amelia (TR), dal 18 luglio al 9 agosto 2026.

Ad Amelia il Palio dei Colombi rievoca gli Statuti del 1346 con una spettacolare sfida tra cavalieri, cavalli e balestrieri delle cinque contrade.

– Amelia (TR), dal 18 luglio al 9 agosto 2026. Ad Amelia il Palio dei Colombi rievoca gli Statuti del 1346 con una spettacolare sfida tra cavalieri, cavalli e balestrieri delle cinque contrade. Castellon…ando – Ferentillo (TR), dal 18 al 19 luglio 2026.

A Castellone Alto l’evento “Castellon…ando” offre buon cibo e musica per più weekend di festa.

– Ferentillo (TR), dal 18 al 19 luglio 2026. A Castellone Alto l’evento “Castellon…ando” offre buon cibo e musica per più weekend di festa. Palio delle Barche – Passignano sul Trasimeno (PG), dal 19 al 26 luglio 2026.

Il Palio delle Barche rievoca la battaglia del 1495 con una gara in tre fasi tra i rioni e una settimana di taverne, piatti tipici e spettacoli storici in costume.

– Passignano sul Trasimeno (PG), dal 19 al 26 luglio 2026. Il Palio delle Barche rievoca la battaglia del 1495 con una gara in tre fasi tra i rioni e una settimana di taverne, piatti tipici e spettacoli storici in costume. Festa d’estate in frazione Morra – Città di Castello (PG), dal 24 al 26 luglio 2026.

Festa d’estate nella frazione Morra con musica, folklore, attività culturali e sportive e ricchi stand gastronomici dedicati alla cucina locale.

– Città di Castello (PG), dal 24 al 26 luglio 2026. Festa d’estate nella frazione Morra con musica, folklore, attività culturali e sportive e ricchi stand gastronomici dedicati alla cucina locale. Sagra del Crostone – Corsa del Gallo – Corciano (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

La Sagra del Crostone – Corsa del Gallo a Strozzacapponi propone cucina umbra, taglierini al tartufo e il crostone con un patè preparato con numerosi ingredienti.

– Corciano (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. La Sagra del Crostone – Corsa del Gallo a Strozzacapponi propone cucina umbra, taglierini al tartufo e il crostone con un patè preparato con numerosi ingredienti. Festa del Giacchio a San Feliciano sul Trasimeno – Magione (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026.

Manifestazione dedicata al giacchio, antica rete da lancio di origine greca, etrusca e romana, con approfondimenti sulla sua particolare tecnica d’uso e sul ruolo nella pesca tradizionale.

– Magione (PG), dal 24 luglio al 2 agosto 2026. Manifestazione dedicata al giacchio, antica rete da lancio di origine greca, etrusca e romana, con approfondimenti sulla sua particolare tecnica d’uso e sul ruolo nella pesca tradizionale. Sagra de U’ cecu maritu – Stroncone (TR), dal 24 al 26 luglio 2026.

Ad Aguzzo di Stroncone la Sagra de u’ cecu maritu celebra una tipica pizza alle erbe, organizzata dal Circolo Acli L’Olmo con la parrocchia locale.

– Stroncone (TR), dal 24 al 26 luglio 2026. Ad Aguzzo di Stroncone la Sagra de u’ cecu maritu celebra una tipica pizza alle erbe, organizzata dal Circolo Acli L’Olmo con la parrocchia locale. Sagra della Polenta e Salsicce – Gubbio (PG), dal 28 luglio al 2 agosto 2026.

Storica sagra umbra nata negli anni ’70, con polenta e salsicce, serate sempre diverse tra teatro, dibattiti, giochi, eventi a tema, spettacoli e danze.

– Gubbio (PG), dal 28 luglio al 2 agosto 2026. Storica sagra umbra nata negli anni ’70, con polenta e salsicce, serate sempre diverse tra teatro, dibattiti, giochi, eventi a tema, spettacoli e danze. La “Festa dei Barbari” a Castel Rigone – Passignano sul Trasimeno (PG), dal 29 luglio al 2 agosto 2026.

Rievocazione storica a Castel Rigone delle origini barbariche del paese, con costumi gotici, mestieri d’epoca ricostruiti e un menù ispirato alla tradizione “barbara”.

– Passignano sul Trasimeno (PG), dal 29 luglio al 2 agosto 2026. Rievocazione storica a Castel Rigone delle origini barbariche del paese, con costumi gotici, mestieri d’epoca ricostruiti e un menù ispirato alla tradizione “barbara”. Sagra della rocciata – Foligno (PG), dal 31 luglio al 16 agosto 2026.

Sagra a San Giovanni Profiamma dedicata alla rocciata, dolce di origini antichissime probabilmente legato ai riti sacri umbri, con stand gastronomici e serate danzanti.

– Foligno (PG), dal 31 luglio al 16 agosto 2026. Sagra a San Giovanni Profiamma dedicata alla rocciata, dolce di origini antichissime probabilmente legato ai riti sacri umbri, con stand gastronomici e serate danzanti. Sagra degli Gnocchi – Guardea (TR), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Sagra dedicata agli gnocchi nella piazza di Guardea, con menù tipici, musica, giochi, iniziative e spettacoli di piazza.

– Guardea (TR), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Sagra dedicata agli gnocchi nella piazza di Guardea, con menù tipici, musica, giochi, iniziative e spettacoli di piazza. C’era una Volta…Montepetriolo – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Rassegna serale a Montepetriolo all’insegna di musica, buon cibo e divertimento.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Rassegna serale a Montepetriolo all’insegna di musica, buon cibo e divertimento. Sagra della Torta al testo – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Festa dedicata alla torta al testo, antica forma di pane non lievitato cotto su testo di cemento, conosciuta anche come ciaccia o crescia e spesso usata in sostituzione del pane.

– Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026. Festa dedicata alla torta al testo, antica forma di pane non lievitato cotto su testo di cemento, conosciuta anche come ciaccia o crescia e spesso usata in sostituzione del pane. Festa d’estate a Bagnaia – Perugia (PG), dal 31 luglio al 9 agosto 2026.

Festa d’estate a Bagnaia con ottimo cibo, buona musica e intrattenimento.