Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Aereo in volo sopra Parigi

Avete uno scalo più lungo del solito? Non scoraggiatevi, anzi, se economicamente quella coincidenza conviene, sceglietela lo stesso perché se atterrate a Parigi, da oggi c’è una novità che darà una svolta all’esperienza e diventerà l’occasione perfetta per scoprire una nuova destinazione.

Paris Stopover è a nuova proposta firmata da Air France ed Extime Travel, il marchio di retail aeroportuale e ospitalità del Gruppo ADP dedicato alle esperienze turistiche, che permette ai viaggiatori di trasformare lo scalo presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle in un vero soggiorno alla scoperta della capitale francese e della regione circostante.

L’iniziativa nasce per rispondere alle nuove esigenze del turismo internazionale: sempre più viaggiatori desiderano ottimizzare il proprio tempo durante gli spostamenti e aggiungere esperienze autentiche al proprio itinerario. Non è un caso che circa il 50% dei clienti Air France in arrivo a Parigi-Charles de Gaulle sia in coincidenza verso un’altra destinazione. Paris Stopover permette quindi di vivere la città anche durante una pausa tra due voli, offrendo un servizio completo e personalizzabile.

Come funziona Paris Stopover

Ma dunque, come funziona? I clienti Air France possono scegliere Paris Stopover direttamente durante la prenotazione del volo, selezionando l’opzione per prolungare lo scalo a Parigi, sia durante il viaggio di andata sia al ritorno. Paris Stopover è accessibile a tutti i clienti Air France in coincidenza, indipendentemente dalla classe di viaggio scelta e il servizio può essere prenotato tramite Extime Travel fino a 48 ore prima della partenza, salvo disponibilità. L’offerta è dedicata ai passeggeri che hanno acquistato un biglietto con opzione Stopover sul sito Air France e prevedono un tempo minimo di coincidenza di 27 ore.

iStock

Dopo la prenotazione del volo, i viaggiatori possono accedere ai pacchetti creati da Extime Travel e costruire un’esperienza su misura in base alla durata dello scalo, con soggiorni che possono variare da una a quattro notti. L’offerta comprende diverse soluzioni che combinano trasferimenti organizzati, attrazioni, sistemazioni in hotel quattro o cinque stelle accuratamente selezionati, attività ed esperienze turistiche personalizzabili.

Tra le prime proposte disponibili c’è il pacchetto “Paris Must-See”, pensato per chi visita la capitale francese per la prima volta e desidera scoprire alcuni dei suoi simboli più celebri, dalla Torre Eiffel al Museo del Louvre. Per chi viaggia in famiglia, invece, il pacchetto dedicato a Disneyland® Paris offre la possibilità di vivere una parentesi magica alle porte della città.

iStock

Una novità importante, soprattutto alla luce di uno studio pubblicato dalla società Chaire Pégase nell’aprile 2026, che dimostra come addirittura l’81% dei passeggeri con una coincidenza a Parigi sia interessato alla possibilità di lasciare l’aeroporto durante lo scalo per esplorare Parigi. Un dato che conferma tra l’altro il crescente interesse verso il fenomeno dello stopover travel, ovvero la possibilità di inserire una tappa intermedia in un viaggio internazionale.

Scoprire Parigi e la Francia in poche ore

Con Paris Stopover, Air France ed Extime Travel puntano a valorizzare non solo le attrazioni più famose della capitale, ma anche il patrimonio culturale e turistico della regione circostante. Nei prossimi mesi il catalogo sarà ampliato con nuove proposte premium e itinerari dedicati a diversi interessi: dalle esperienze gastronomiche alle visite culturali, dalle escursioni alle attività festive, fino a percorsi esclusivi pensati per chi desidera vivere Parigi in modo più autentico.

iStock

Il lancio di Paris Stopover rappresenta inoltre una nuova fase della partnership strategica “Connect France”, siglata nel giugno 2025 da Air France-KLM e Groupe ADP con l’obiettivo di rafforzare il ruolo internazionale dell’hub di Parigi-Charles de Gaulle e consolidare l’attrattività della Francia come prima destinazione turistica mondiale.